CEO Union wil weer naar knock-outs Europa League: "Nu moeten we het ook op verplaatsing gaan doen"

clock 16:58

vooraf, 16 uur 58. Union-CEO Bormans: "Tweede plaats in poule is het doel". Na de knappe zege tegen Club Brugge afgelopen weekend reist Union vol vertrouwen af naar Oostenrijk. "Het was zondag een bijzondere avond", blikt CEO Philippe Bormans terug. "Zo eentje waar je het in het voetbal voor doet. Het was een heerlijke sfeer in een vol huis, het voetbal was goed en het resultaat ook." Union staat aan kop van de competitie vier punten los, de rol van titelfavoriet wordt almaar meer richting het Dudenpark geschoven. "We staan nu ook eerste, dus dat is logisch", zegt Bormans. "Maar we weten dat de reguliere competitie maar voor de helft meetelt, het doel is de play-offs en daarna zien we wel." Europees deed Union twee weken geleden een uitstekende zaak met het oog op kwalificatie. "We wisten dat Liverpool buiten categorie zou zijn in de groep, maar daaronder zitten we met drie teams die aan elkaar gewaagd zijn." "Thuis speelden we gelijk tegen Toulouse en wonnen we van LASK, nu moeten we het ook op verplaatsing gaan doen. Want laat ons duidelijk zijn: ons doel is die tweede plaats." "Voor een club als Union is Europese overwintering superbelangrijk. In de Europa League hebben we vorig jaar bewezen dat we leuke dingen kunnen doen. Maar we hebben die knock-outfase niet nodig om de balans in het groen te houden." .