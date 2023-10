LIVESTREAM: Union slikt zuur doelpunt in Liverpool na foutje Moris

clock 45+2'

eerste helft, minuut 47. pauze: 1-0. We gaan rusten met een verdiende voorsprong voor Liverpool, al blijft het een zuur doelpunt. Na een puike eerste helft gaf Union-doelman Moris toch een krimp. Hij loste de bal en bood de thuisploeg een goedkope goal aan. Moris was goed aan de wedstrijd begonnen. Hij voorkwam een vroeg doelpunt van Salah, Nunez verprutste de grootste kans voor Liverpool. Union zette daar een kopbal van Nilsson tegenover. De Zweedse spits mikte de bal maar net over. De nummer 1 in de Jupiler Pro League leek de pauze te halen met 0-0, tot Moris zich verkeek op een knal van Alexander-Arnold. De Nederlander Gravenberch kende geen genade. .