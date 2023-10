Kijk om 21 uur naar Liverpool-Union in Europa League: Alisson waarschijnlijk toch in doel

vooraf, 17 uur 18. Alisson toch in het doel van Liverpool? Liverpool-doelman Caoimhin Kelleher gaat de wedstrijdkern vanavond waarschijnlijk niet halen. De Ier kampt met een blessure. Kelleher stond twee weken geleden onder de lat op bezoek bij LASK (1-3). Alisson, de nummer 1 van Liverpool in de Premier League, kan de blessure straks opvangen tegen Union. .

vooraf, 12 uur 06. Union staat op kop in België voor clubs als Gent, Anderlecht en Club Brugge. Dat spreekt voor zichzelf. Het is een ambitieuze club, die zijn eigen verhaal schrijft. Liverpool-aanvoerder Virgil van Dijk.

vooraf, 12 uur 03. Zoals elke tegenstander die naar Anfield komt, zal Union het ons zo moeilijk mogelijk proberen te maken. Dat is hun recht. Zijn moeten hun job doen. Wij weten dat Union heel wat kwaliteiten heeft, dus we hebben ons voorbereid op een echte test. Liverpool-aanvoerder Virgil van Dijk.

vooraf, 12 uur 02. Ik denk niet aan een pandoering. Ik vertelde de jongens dat we natuurlijk moedig moeten zijn, maar anderzijds ook dat we niets te verliezen hebben. Wij komen naar hier als de underdog. Union-coach Alexander Blessin.

vooraf, 11 uur 58. Het zal sowieso een topmatch worden, ook al voert Liverpool enkele wijzigingen door: met hoge intensiteit en veel snelheid. Wij hebben 2 spelopties: ofwel meer verdedigend met een lager blok en mikken op de counter of je speelt hoger en zet meteen druk. We zullen zien wat het wordt. Union-coach Alexander Blessin.

vooraf, 11 uur 55. Wie bang is, krijgt slaag. Met die ingesteldheid mogen we niet aan de match beginnen. Onze jongens kunnen vechten, we zullen dan wel zien wat het resultaat is. Union-directeur Philippe Bormans.