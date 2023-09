Union kijkt vooruit na kwartfinale: "Een nieuw verhaal schrijven in de Europa League"

clock 13:38

vooraf, 13 uur 38. "Willen elke wedstrijd winnen, ook al is dat moeilijk met Liverpool". Union Sint-Gillis tekende vorig seizoen voor een knap parcours in de Europa League met een plaats in de kwartfinales. Morgen begint de Brusselse traditieclub aan een nieuw hoofdstuk in de tweede Europese beker met een wedstrijd in het Lotto Park van Anderlecht tegen de Franse bekerwinnaar Toulouse. Union onderging in het tussenseizoen een fikse gedaanteverandering. Van de basispionnen bleven alleen Moris, Burgess, Lazare en Lapoussin in het Dudenpark. Met Alexander Blessin kwam er bovendien een andere trainer in plaats van Karel Geraerts. "Er zijn veel nieuwe spelers. We slaan een nieuw boek open en beginnen aan een nieuw verhaal", vertelde Blessin vandaag op het persmoment. "We zitten in een goede groep. We gaan proberen elke wedstrijd te winnen, ook al wordt dat moeilijk met Liverpool. Ons doel is de knock-outfase bereiken." .