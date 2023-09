LIVE: Union toont meteen drang naar voren in Europese clash tegen Toulouse

clock 15' eerste helft, minuut 15. Vanhoutte op de bon. Charles Vanhoutte is het kind van de rekening. Na een potige paar minuten komt de middenvelder van Union te laat op Casseres. De scheidsrechter wil zijn gedrag tonen en haalt een schelletje kaas uit zijn achterzak. . Vanhoutte op de bon Charles Vanhoutte is het kind van de rekening. Na een potige paar minuten komt de middenvelder van Union te laat op Casseres. De scheidsrechter wil zijn gedrag tonen en haalt een schelletje kaas uit zijn achterzak.

clock 14' Gele kaart voor Charles Vanhoutte van Union tijdens eerste helft, minuut 14 yellow card Charles Vanhoutte Union

clock 10' eerste helft, minuut 10. De snuffelronde blijft voortduren. Het balbezit is gelijk verdeeld onder Union en Toulouse, maar echt gevaarlijk zijn beide teams nog niet. Zo combineren Sadiki en Lazare zich een weg naar het doel van Restes, maar eenmaal in de grote rechthoek laat de winger van Union zich simpelweg de bal afsnoepen. De bedoeling is er wel, maar de aanvallen missen een angel. . De snuffelronde blijft voortduren. Het balbezit is gelijk verdeeld onder Union en Toulouse, maar echt gevaarlijk zijn beide teams nog niet. Zo combineren Sadiki en Lazare zich een weg naar het doel van Restes, maar eenmaal in de grote rechthoek laat de winger van Union zich simpelweg de bal afsnoepen. De bedoeling is er wel, maar de aanvallen missen een angel.

clock 9' eerste helft, minuut 9. Eerste kansje is voor Leysen. Eerste kansje is voor Leysen

clock 6' eerste helft, minuut 6. Net zoals dit weekend tegen Genk toont Castro-Montes meteen aanvallende impulsen. De wingback - overgekomen van Gent - dweilt een eerste keer de rechterflank af. Hij levert de bal af voor de goal, maar de defensie van Toulouse neemt zijn voorzet in ontvangst. . Net zoals dit weekend tegen Genk toont Castro-Montes meteen aanvallende impulsen. De wingback - overgekomen van Gent - dweilt een eerste keer de rechterflank af. Hij levert de bal af voor de goal, maar de defensie van Toulouse neemt zijn voorzet in ontvangst.

clock 3' eerste helft, minuut 3. Leysen lelt over. Nilsson bewijst meteen waarom hij door Blessin in de ploeg is gezet. De boomlange spits fungeert als aanspeelpunt en pivot. In die hoedanigheid kaatst hij perfect op Lazare, die een hoekschop kan afdwingen. De thuisploeg kan niet meteen profiteren van de eerste stilstaande fase. Zo trapt Leysen de rebound hoog de tribune in. . Leysen lelt over Nilsson bewijst meteen waarom hij door Blessin in de ploeg is gezet. De boomlange spits fungeert als aanspeelpunt en pivot. In die hoedanigheid kaatst hij perfect op Lazare, die een hoekschop kan afdwingen. De thuisploeg kan niet meteen profiteren van de eerste stilstaande fase. Zo trapt Leysen de rebound hoog de tribune in.

clock 2' eerste helft, minuut 2. Haast en spoed is zelden goed? Union monopoliseert de bal en speelt voorzichtig rond. Iedereen mag de bal even voelen, maar voorlopig zonder gevaar. . Haast en spoed is zelden goed? Union monopoliseert de bal en speelt voorzichtig rond. Iedereen mag de bal even voelen, maar voorlopig zonder gevaar.

clock 1' eerste helft, minuut 1. START. Toulouse or not Toulouse: kan Union zijn Europese groepsfase met een overwinning beginnen? Volg het LIVE op deze pagina of luister naar Radio 1. . START Toulouse or not Toulouse: kan Union zijn Europese groepsfase met een overwinning beginnen? Volg het LIVE op deze pagina of luister naar Radio 1.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 18:23 Het is druk en drummen in Brussel. Daarom zal de aftrap van de wedstrijd verplaatst worden naar 18.55 uur in plaats van 18.45 uur. vooraf, 18 uur 23. Het is druk en drummen in Brussel. Daarom zal de aftrap van de wedstrijd verplaatst worden naar 18.55 uur in plaats van 18.45 uur.

clock 17:48 vooraf, 17 uur 48. Top 2 stoot door, 3e naar Conference League. Union opent thuis tegen de Franse bekerwinnaar Toulouse, de Engelse topclub Liverpool trekt naar LASK in Oostenrijk. De groep van Union opent perspectieven. De groepswinnaar mag rechtstreeks naar de 1/8e finales, de tweede speelt een barrage tegen een nummer 3 uit de Champions League. De derde mag barrages spelen voor de knock-outfase van de Conference League tegen een tweede uit die groepsfase. . Top 2 stoot door, 3e naar Conference League Union opent thuis tegen de Franse bekerwinnaar Toulouse, de Engelse topclub Liverpool trekt naar LASK in Oostenrijk. De groep van Union opent perspectieven.



De groepswinnaar mag rechtstreeks naar de 1/8e finales, de tweede speelt een barrage tegen een nummer 3 uit de Champions League. De derde mag barrages spelen voor de knock-outfase van de Conference League tegen een tweede uit die groepsfase.

clock 17:37 vooraf, 17 uur 37. Geen verrassingen bij Union. Blessin behoudt het vertrouwen in zijn typeploeg. Zo brengt de trainer van Union zo goed als dezelfde elf tussen de lijnen zoals in de competitiewedstrijd tegen Genk, die ze ongelukkig met 0-2 verloren. Enkel in de spitspositie kiest hij voor verandering. Gustaf Nilsson krijgt de voorkeur op Eckert. De opstelling: Moris - Mac Allister - Burgess - Leysen - Castro-Montes - Vanhoutte - Sadiki - Lapoussin - Lazare - Nilsson- Puertas . Geen verrassingen bij Union Blessin behoudt het vertrouwen in zijn typeploeg. Zo brengt de trainer van Union zo goed als dezelfde elf tussen de lijnen zoals in de competitiewedstrijd tegen Genk, die ze ongelukkig met 0-2 verloren. Enkel in de spitspositie kiest hij voor verandering. Gustaf Nilsson krijgt de voorkeur op Eckert.



De opstelling: Moris - Mac Allister - Burgess - Leysen - Castro-Montes - Vanhoutte - Sadiki - Lapoussin - Lazare - Nilsson- Puertas

clock 17:35 Een oude bekende in de basis bij Toulouse: ex-Standard-middenvelder Donnum staat aan de aftrap. vooraf, 17 uur 35. Een oude bekende in de basis bij Toulouse: ex-Standard-middenvelder Donnum staat aan de aftrap.

clock 06:57 vooraf, 06 uur 57. Toulouse voor het eerst in 14 jaar weer in Europa. 2022-2023 was een historisch seizoen voor Toulouse. Voor het eerst won het de Franse beker. Dat leverde het eerste Europese ticket in 14 seizoenen op. In het seizoen 2009-2010 was trouwens Club Brugge tegenstander in de Europa League: het werd 1-0 in Brugge, 2-2 in Toulouse. Coach Carles Martinez Novell wil zijn spelers niet te veel druk opleggen in Brussel. "We gaan hier vooral proberen te genieten. Dat geldt voor de spelers, de fans en alle clubleden." "Ik maak me geen zorgen over ons gebrek aan ervaring. We gaan geen druk leggen op de spelers. Andere clubs moeten winnen, dat geldt niet voor ons in Europa." Toulouse en Union delen trouwens hun manier van spelen: "We hebben dezelfde stijl. Union is een ploeg die voortdurend druk zet en het tempo nooit laat zakken." . Toulouse voor het eerst in 14 jaar weer in Europa 2022-2023 was een historisch seizoen voor Toulouse. Voor het eerst won het de Franse beker. Dat leverde het eerste Europese ticket in 14 seizoenen op.



In het seizoen 2009-2010 was trouwens Club Brugge tegenstander in de Europa League: het werd 1-0 in Brugge, 2-2 in Toulouse.



Coach Carles Martinez Novell wil zijn spelers niet te veel druk opleggen in Brussel. "We gaan hier vooral proberen te genieten. Dat geldt voor de spelers, de fans en alle clubleden."



"Ik maak me geen zorgen over ons gebrek aan ervaring. We gaan geen druk leggen op de spelers. Andere clubs moeten winnen, dat geldt niet voor ons in Europa."



Toulouse en Union delen trouwens hun manier van spelen: "We hebben dezelfde stijl. Union is een ploeg die voortdurend druk zet en het tempo nooit laat zakken."

clock 06:55 vooraf, 06 uur 55. Ex-Standard-speler Donnum geeft Toulouse tips. Martinez Novell was vorig seizoen nog T2 van de Fransman Philippe Montanier (ex-Standard) bij Toulouse. In het tussenseizoen nam hij het roer over, en lokte Aron Donnum bij Standard weg. "Zijn kennis is belangrijk voor ons", erkende de Toulouse-coach. "Aron kent Union erg goed. We hebben de voorbije dagen met hem gepraat en hij kon ons duidelijk helpen." "Ik ben heel tevreden over zijn integratie bij de club. Hij deed het zondag nog goed in een moeilijke match bij Marseille (0-0)." . Ex-Standard-speler Donnum geeft Toulouse tips Martinez Novell was vorig seizoen nog T2 van de Fransman Philippe Montanier (ex-Standard) bij Toulouse. In het tussenseizoen nam hij het roer over, en lokte Aron Donnum bij Standard weg.



"Zijn kennis is belangrijk voor ons", erkende de Toulouse-coach. "Aron kent Union erg goed. We hebben de voorbije dagen met hem gepraat en hij kon ons duidelijk helpen."



"Ik ben heel tevreden over zijn integratie bij de club. Hij deed het zondag nog goed in een moeilijke match bij Marseille (0-0)."

clock 06:54 Toulouse-coach Carles Martinez Novell. vooraf, 06 uur 54. Toulouse-coach Carles Martinez Novell

clock 21-09-2023 21-09-2023.

clock 13:38 vooraf, 13 uur 38. "Willen elke wedstrijd winnen, ook al is dat moeilijk met Liverpool". Union Sint-Gillis tekende vorig seizoen voor een knap parcours in de Europa League met een plaats in de kwartfinales. Morgen begint de Brusselse traditieclub aan een nieuw hoofdstuk in de tweede Europese beker met een wedstrijd in het Lotto Park van Anderlecht tegen de Franse bekerwinnaar Toulouse. Union onderging in het tussenseizoen een fikse gedaanteverandering. Van de basispionnen bleven alleen Moris, Burgess, Lazare en Lapoussin in het Dudenpark. Met Alexander Blessin kwam er bovendien een andere trainer in plaats van Karel Geraerts. "Er zijn veel nieuwe spelers. We slaan een nieuw boek open en beginnen aan een nieuw verhaal", vertelde Blessin vandaag op het persmoment. "We zitten in een goede groep. We gaan proberen elke wedstrijd te winnen, ook al wordt dat moeilijk met Liverpool. Ons doel is de knock-outfase bereiken." . "Willen elke wedstrijd winnen, ook al is dat moeilijk met Liverpool" Union Sint-Gillis tekende vorig seizoen voor een knap parcours in de Europa League met een plaats in de kwartfinales. Morgen begint de Brusselse traditieclub aan een nieuw hoofdstuk in de tweede Europese beker met een wedstrijd in het Lotto Park van Anderlecht tegen de Franse bekerwinnaar Toulouse.



Union onderging in het tussenseizoen een fikse gedaanteverandering. Van de basispionnen bleven alleen Moris, Burgess, Lazare en Lapoussin in het Dudenpark. Met Alexander Blessin kwam er bovendien een andere trainer in plaats van Karel Geraerts.



"Er zijn veel nieuwe spelers. We slaan een nieuw boek open en beginnen aan een nieuw verhaal", vertelde Blessin vandaag op het persmoment. "We zitten in een goede groep. We gaan proberen elke wedstrijd te winnen, ook al wordt dat moeilijk met Liverpool. Ons doel is de knock-outfase bereiken."

clock 13:35 vooraf, 13 uur 35. "Zal niet beslist zijn na 1 match". In een groep met ook de Oostenrijkse club LASK lijkt Union om plaats twee te zullen strijden met Toulouse. "We willen winnen, maar we hoeven niet te winnen. Niets zal beslist zijn na één match. Enerzijds wil ik dat de spelers genieten van de sfeer en anderzijds moeten ze hun kwaliteiten tonen om zo een goed resultaat te halen." Volgens Blessin is Toulouse "een ploeg met kwaliteit, die vaak van systeem verandert": "Maar wij moeten vooral naar ons eigen spel en onze eigen kwaliteiten kijken", benadrukt de trainer. De Union-coach kan donderdag overigens niet rekenen op Koki Machida (hamstring). . "Zal niet beslist zijn na 1 match" In een groep met ook de Oostenrijkse club LASK lijkt Union om plaats twee te zullen strijden met Toulouse. "We willen winnen, maar we hoeven niet te winnen. Niets zal beslist zijn na één match. Enerzijds wil ik dat de spelers genieten van de sfeer en anderzijds moeten ze hun kwaliteiten tonen om zo een goed resultaat te halen."



Volgens Blessin is Toulouse "een ploeg met kwaliteit, die vaak van systeem verandert": "Maar wij moeten vooral naar ons eigen spel en onze eigen kwaliteiten kijken", benadrukt de trainer.



De Union-coach kan donderdag overigens niet rekenen op Koki Machida (hamstring).

clock 13:30 vooraf, 13 uur 30. Sadiki wil basisplaats behouden. Noah Sadiki is een van de vele nieuwe gezichten bij Union SG. De 18-jarige middenvelder kwam over van Anderlecht en kreeg, na enkele invalbeurten, in de laatste drie wedstrijden een basisplaats van coach Blessin. "Ik ben naar hier gekomen om te spelen", vertelt hij. Blessin speelde hem tegen Lugano, Antwerp en Genk uit als controlerende middenvelder. "Het is een rol die mij ligt, want ik kan op die positie veel ballen recupereren", legt hij uit. "Maar ik kan ook in een hogere positie spelen. Mentaal doet het goed om opeenvolgende wedstrijden af te werken. Ik ben naar hier gekomen om te spelen en ik ben blij dat ik de kans krijg dat te doen." . Sadiki wil basisplaats behouden Noah Sadiki is een van de vele nieuwe gezichten bij Union SG. De 18-jarige middenvelder kwam over van Anderlecht en kreeg, na enkele invalbeurten, in de laatste drie wedstrijden een basisplaats van coach Blessin.



"Ik ben naar hier gekomen om te spelen", vertelt hij. Blessin speelde hem tegen Lugano, Antwerp en Genk uit als controlerende middenvelder.



"Het is een rol die mij ligt, want ik kan op die positie veel ballen recupereren", legt hij uit. "Maar ik kan ook in een hogere positie spelen. Mentaal doet het goed om opeenvolgende wedstrijden af te werken. Ik ben naar hier gekomen om te spelen en ik ben blij dat ik de kans krijg dat te doen."