LIVE: Invaller Amoura brengt Union langszij Toulouse met een ferme flits

clock 78' Gele kaart voor Noah Sadiki van Union tijdens tweede helft, minuut 78 yellow card Noah Sadiki Union

clock 76' tweede helft, minuut 76. Amoura flitst opnieuw. Amoura bewijst zich als supersub. De aalvlugge aanvaller van Union dribbelt vanop rechts enkele pionnen voorbij en schuift de bal hard naar de verste hoek. Deze keer zonder succes. De Algerijn ziet zijn schot gepareerd worden door Restes. . Amoura flitst opnieuw Amoura bewijst zich als supersub. De aalvlugge aanvaller van Union dribbelt vanop rechts enkele pionnen voorbij en schuift de bal hard naar de verste hoek. Deze keer zonder succes. De Algerijn ziet zijn schot gepareerd worden door Restes.

clock 75' tweede helft, minuut 75. Toulouse is plots wakker geschoten. Toulouse is plots wakker geschoten

clock 72' tweede helft, minuut 72. Union op 1-1 na knappe actie van Amoura. Union op 1-1 na knappe actie van Amoura

clock 72' tweede helft, minuut 72. Slag om slinger. Net na de gelijkmaker komt Toulouse aan de overkant snuffelen. Eerst zien de bezoekers een afstandsschot gekraakt worden, maar César aarzelt niet om het meteen een tweede keer te proberen. De Spaanse invaller verrast Moris ei zo na met een zwabberbal, maar de doelman van Union kan het leer net over duwen. . Slag om slinger. Net na de gelijkmaker komt Toulouse aan de overkant snuffelen. Eerst zien de bezoekers een afstandsschot gekraakt worden, maar César aarzelt niet om het meteen een tweede keer te proberen. De Spaanse invaller verrast Moris ei zo na met een zwabberbal, maar de doelman van Union kan het leer net over duwen.

clock 69' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 69 door Mohamed Amoura van Union. 1, 1. goal Union Toulouse FC 78' 1 1

clock 69' tweede helft, minuut 69. Doelpunt Union: 1-1. Dan toch! Union was in de tweede helft een pak gevaarlijker dan voor de pauze. Met succes. De vliegensvlugge Amoiura duikt de diepte in, rolt drie mannetjes op met een flukse dribbel en lepelt de gelijkmaker in de kortste hoek: 1-1. . Doelpunt Union: 1-1 Dan toch! Union was in de tweede helft een pak gevaarlijker dan voor de pauze. Met succes. De vliegensvlugge Amoiura duikt de diepte in, rolt drie mannetjes op met een flukse dribbel en lepelt de gelijkmaker in de kortste hoek: 1-1.

clock 68' tweede helft, minuut 68. Burgess Airlines. Burgess wordt nog eens in stelling gebracht. De leider van de luchtmacht van Union torent boven alles en iedereen uit tijdens een hoekschop. Burgess schampt het leer met zijn voorhoofd, maar kan net niet genoeg deviëren. . Burgess Airlines Burgess wordt nog eens in stelling gebracht. De leider van de luchtmacht van Union torent boven alles en iedereen uit tijdens een hoekschop. Burgess schampt het leer met zijn voorhoofd, maar kan net niet genoeg deviëren.

clock 67' tweede helft, minuut 67. Leysen kan zijn hoofd niet deftig tegen de bal zetten. Leysen kan zijn hoofd niet deftig tegen de bal zetten

clock 66' Gele kaart voor Logan Costa van Toulouse FC tijdens tweede helft, minuut 66 yellow card Logan Costa Toulouse FC

clock 63' tweede helft, minuut 63. Opletten! Toulouse prikt nog eens tegen. Opletten! Toulouse prikt nog eens tegen

clock 63' tweede helft, minuut 63. Wissel van de wacht. Blessin heeft een stroomstoot nodig. De trainer van Union stuurt daarom de pijlsnelle Amoura het veld op en laat ook diepe spits Rodriguez debuteren. Kan het duo het tij keren? Nilsson en Vanhoutte - die al geel achter zijn naam heeft staan - zullen het vanaf de bank moeten bekijken. . Wissel van de wacht Blessin heeft een stroomstoot nodig. De trainer van Union stuurt daarom de pijlsnelle Amoura het veld op en laat ook diepe spits Rodriguez debuteren. Kan het duo het tij keren? Nilsson en Vanhoutte - die al geel achter zijn naam heeft staan - zullen het vanaf de bank moeten bekijken.

clock 62' tweede helft, minuut 62. Vervanging bij Union, Kevin Rodríguez erin, Gustaf Nilsson eruit wissel substitution out Gustaf Nilsson substitution in Kevin Rodríguez

clock 62' tweede helft, minuut 62. Vervanging bij Union, Mohamed Amoura erin, Charles Vanhoutte eruit wissel substitution out Charles Vanhoutte substitution in Mohamed Amoura

clock 60' tweede helft, minuut 60. Vervanging bij Toulouse FC, Cesar Gelabert erin, Cristian Cásseres Jr eruit wissel substitution out Cristian Cásseres Jr substitution in Cesar Gelabert

clock 60' tweede helft, minuut 60. Vervanging bij Toulouse FC, Warren Kamanzi erin, Aron Dønnum eruit wissel substitution out Aron Dønnum substitution in Warren Kamanzi

clock 60' tweede helft, minuut 60. O la la Lapoussin. Dit was dé kans op de gelijkmaker voor Lapoussin. Na een slordig intermezzo in de grote rechthoek van Toulouse tikt Nilsson het leer listig richting zijn wingback . Lapoussin legt meteen aan, maar jaagt de baal hoog over. . O la la Lapoussin Dit was dé kans op de gelijkmaker voor Lapoussin. Na een slordig intermezzo in de grote rechthoek van Toulouse tikt Nilsson het leer listig richting zijn wingback. Lapoussin legt meteen aan, maar jaagt de baal hoog over.

clock 58' tweede helft, minuut 58. Lapoussin mikt wild over. Lapoussin mikt wild over

clock 57' tweede helft, minuut 57. De vraag was niet óf, maar wel wánneer Kevin Mac Allister een kaart zou krijgen. Het verdict: de 53e minuut. Voor de tweede keer in evenveel minuten kegelt hij zijn tegenstander driest omwer. Na Vanhoutte is het al het tweede gele karton voor de thuisploeg. . De vraag was niet óf, maar wel wánneer Kevin Mac Allister een kaart zou krijgen. Het verdict: de 53e minuut. Voor de tweede keer in evenveel minuten kegelt hij zijn tegenstander driest omwer. Na Vanhoutte is het al het tweede gele karton voor de thuisploeg.