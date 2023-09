Charles De Ketelaere krijgt lofzang van coach na knaprestatie in ongewone rol: "Hij was geweldig"

Opvallend was dat De Ketelaere in de tweede helft de rol van diepe spits vervulde. "Aanvallend kan ik op alle posities uit de voeten", vertelde hij daarover.

"Nochtans had de ploeg en ik meer kunnen scoren", toonde CDK zich zowaar kritisch na de wedstrijd tegen het Poolse Rakow. "Maar ze haalden twee keer de bal van de lijn. Toch ben ik tevreden met mijn goal en dat we op deze manier aan de Europa League starten. Of de coach mijn vertrouwen heeft veranderd? Ik voel me hier goed, ja."

Charles is lang en niet lui - hij stelt zich altijd in dienst van de ploeg.

Die veelzijdigheid ziet zijn trainer als een belangrijke troef: "Charles kan onze diepe spits zijn in nood. Het is niet zijn beste plek, maar met zijn kwaliteiten kan hij die rol invullen. Charles heeft gestalte en is niet lui - hij stelt zich altijd in dienst van de ploeg."

Gaspirini zwaaide nadien met nog wat meer lof voor zijn Belgische aanwinst: "Charles speelde een geweldige wedstrijd en was beslissend, hij deed het prima als diepe spits in de tweede helft. Het is een jonge speler die nog veel kan groeien. Gelukkig heeft hij een goeie basis en houding."