Racing Genk moet het zonder Trésor doen tegen Olympiakos, Sor krijgt opnieuw de voorkeur op Tolu

Valse start. Genk kan vanavond maar beter meteen bij de les zijn. Vorige week was het dat immers niet in het Georgios Karaiskákisstadion. Fourtounis profiteerde toen al na amper 22 seconden van mistasten bij McKenzie om de score te openen. Het doelhout voorkwam dat de score hoger opliep: de 2-0 van Bep Biel strandde op de paal, terwijl diep in de extra tijd een afgeweken schot van El Khannouss op de lat landde.



Het doelhout voorkwam dat de score hoger opliep: de 2-0 van Bep Biel strandde op de paal, terwijl diep in de extra tijd een afgeweken schot van El Khannouss op de lat landde.

El Kaabi vervangt El Arabi. Slechts één wijziging bij Olympiakos ten opzichte van de heenwedstrijd in Griekenland. Vooraan komt El Kaabi in het team, El Arabi is zijn basisstek kwijt.

Genk zonder geblesseerde Trésor. Pech voor Racing Genk, want Trésor is niet tijdig fit geraakt voor de wedstrijd tegen Olympiakos. Hij ontbreekt dus net als afgelopen zondag tegen Cercle Brugge. Vooraan krijgt Sor opnieuw de voorkeur op Tolu. Sadick en El Hadj, zondag nog aan de aftrap, verhuizen naar de bank. McKenzie en Fadera komen in de ploeg.

Ik heb geen kinderachtige "penaltycup" georganiseerd, of met luidsprekers het stadion nagebootst. Wouter Vrancken.

Wouter Vrancken onthoudt het goede van heenmatch. Racing Genk boekte afgelopen weekend tegen Cercle een zeer welgekomen overwinning. "De zege en zeker de manier waarop hebben deugd gedaan", zei Wouter Vrancken op zijn persmoment. Genk verloor vorige week het heenduel in Griekenland na een tegendoelpunt in de eerste minuut. "Structureel stonden we heel die match goed, behalve die dertig seconden dat het misliep. Als je kijkt hoe de jongens de structuur neerzetten, Fortounis en Masouras gecontroleerd hebben, dan moet je hen ook de credits geven", analyseert Vrancken. "We hebben toen amper iets weggegeven." Twee weken geleden liep het voor Genk mis in de strafschoppenreeks, maar extra getraind op penalty's is er voor deze wedstrijd niet. "Er zijn momenten waarin er keepers beschikbaar zijn om daaraan te werken. Iemand die van zichzelf vindt dat die dat nodig heeft, kan dat altijd doen. Maar ik heb geen kinderachtige "penaltycup" georganiseerd, of met luidsprekers het stadion nagebootst."

Paintsil ontkent transfergeruchten met klem. De sterke prestaties van Joseph Paintsil vorig seizoen hebben voor interesse gezorgd. Deze week nog verschenen verhalen over een mogelijke ruil tussen Paintsil en Paul Onuachu. Op de persconferentie werd Paintsil gevraagd naar die geruchten en het feit dat de match tegen Olympiakos zijn laatste zou kunnen zijn voor Genk, maar de flankspeler ontkende in forse bewoordingen dat hij daar mee bezig is. "Dit is zeker niet mijn laatste wedstrijd voor Genk. Ik ben er ook totaal niet mee bezig. Ik ben nu bij deze club en ga er alles aan doen om morgen te winnen." "Een transfer hangt niet van mij af, maar van de club. Daarom concentreer ik me op het voetbal."





Een transfer hangt niet van mij af, maar van de club. Daarom concentreer ik me op het voetbal. Joseph Paintsil

Opstelling KRC Genk. Maarten Vandevoordt, Carlos Cuesta, Aziz Ouattara Mohammed, Mark McKenzie, Daniel Muñoz, Bilal El Khannous, Patrik Hrošovský, Joris Kayembe, Yira Sor, Joseph Paintsil, Alieu Fadera

Opstelling Olympiakos Piraeus. Alexandros Paschalakis, Rodinei, Panagiotis Retsos, Nicolas Freire, Quini, Giorgios Masouras, Mohamed Mady Camara, João Carvalho, Vicente Iborra, Kostas Fortounis, Ayoub El Kaabi