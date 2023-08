Paintsil speelt donderdag niet zijn laatste match voor Genk: "Niet mee bezig"

clock 16:21

vooraf, 16 uur 21. Wouter Vrancken onthoudt het goede van heenmatch. Racing Genk boekte afgelopen weekend tegen Cercle een zeer welgekomen overwinning. "De zege en zeker de manier waarop hebben deugd gedaan", zei Wouter Vrancken op zijn persmoment. Genk verloor vorige week het heenduel in Griekenland na een tegendoelpunt in de eerste minuut. "Structureel stonden we heel die match goed, behalve die dertig seconden dat het misliep. Als je kijkt hoe de jongens de structuur neerzetten, Fortounis en Masouras gecontroleerd hebben, dan moet je hen ook de credits geven", analyseert Vrancken. "We hebben toen amper iets weggegeven." Twee weken geleden liep het voor Genk mis in de strafschoppenreeks, maar extra getraind op penalty's is er voor deze wedstrijd niet. "Er zijn momenten waarin er keepers beschikbaar zijn om daaraan te werken. Iemand die van zichzelf vindt dat die dat nodig heeft, kan dat altijd doen. Maar ik heb geen kinderachtige "penaltycup" georganiseerd, of met luidsprekers het stadion nagebootst." .