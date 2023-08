LIVE: Kan Racing Genk het tij nog keren tegen Olympiakos?

clock 16' eerste helft, minuut 16. De felle duels worden niet geschuwd en elke fout biedt Olympiakos de kans om weer wat tijd te winnen. De Grieken zijn niet naar Genk gekomen voor een leuke pot voetbal, zoveel is nu al duidelijk. . De felle duels worden niet geschuwd en elke fout biedt Olympiakos de kans om weer wat tijd te winnen. De Grieken zijn niet naar Genk gekomen voor een leuke pot voetbal, zoveel is nu al duidelijk.

clock 14' eerste helft, minuut 14. Geen doelgevaar. Sor laat even zijn technische kwaliteiten zijn met een erg fraaie controle op een ook al uitstekende diepe bal van McKenzie. Het vervolg blijft evenwel uit, Genk blijft vruchteloos zoeken naar kansen.

clock 12' eerste helft, minuut 12. Het overwicht van Genk heeft nog niet tot een opening geleid. Peter Vandenbempt op Radio 1.

clock 9' eerste helft, minuut 9.

clock 8' eerste helft, minuut 8. Het initiatief blijft van Genk komen. Olympiakos wil vooral zijn voorsprong uit de heenwedstrijd verdedigen en speculeert op de counter.

clock 4' eerste helft, minuut 4. Paschalakis neemt zijn tijd. Bij Olympiakos proberen ze nu al enkele seconden te stelen. Paschalakis neemt wel erg uitgebreid zijn tijd om uit te trappen, tot ergernis van de Genkse aanhang.

clock 2' eerste helft, minuut 2. In elk geval een snedige start van de thuisploeg. Fadera ontbindt een eerste keer zijn duivels op links. Hij haalt de achterlijn en zet voor, maar Paschalakis kan de voorzet onderscheppen.

clock 1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Scheidsrechter Tobias Stieler fluit de terugwedstrijd in de derde voorronde van de Europa League tussen Racing Genk en Olympiakos op gang. Kan Genk de 1-0-nederlaag van in Griekenland nog uitwissen?

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 19:51 vooraf, 19 uur 51. Opkikker na drie nederlagen. Racing Genk zette afgelopen zondag een punt achter een moeilijke periode. Na drie nederlagen in acht dagen kon het in eigen land weer aanknopen met de overwinning. De 18-jarige Bonsu Baah zorgde voor een krappe 0-1-zege bij Cercle Brugge. Genk heeft in het elk geval het voordeel dat het meer wedstrijdritme heeft dan Olympiakos. In Griekenland schiet het nieuwe seizoen immers pas dit weekend uit de startblokken.

Genk heeft in het elk geval het voordeel dat het meer wedstrijdritme heeft dan Olympiakos. In Griekenland schiet het nieuwe seizoen immers pas dit weekend uit de startblokken.

clock 19:49 vooraf, 19 uur 49.

clock 19:38 vooraf, 19 uur 38. Wordt het Europa of Conference League? Racing Genk knokt vanavond voor een plek in de laatste voorronde van de Europa League. Daarin wacht een confrontatie met het Servische Čukarički. De wedstrijden van de laatste Europa League-voorronde vinden plaats op 24 en 31 augustus. Voor Genk was de Europa League al een vangnet na de uitschakeling door Servette Genève in de voorrondes van de Champions League. Loopt het ook tegen Olympiakos fout in de Europa League, dan zakt Genk verder af naar de play-offronde van de Conference League. Daarin zijn het Turkse Adana Demirspor of Kroatische NK Osijek de tegenstander.

Voor Genk was de Europa League al een vangnet na de uitschakeling door Servette Genève in de voorrondes van de Champions League. Loopt het ook tegen Olympiakos fout in de Europa League, dan zakt Genk verder af naar de play-offronde van de Conference League. Daarin zijn het Turkse Adana Demirspor of Kroatische NK Osijek de tegenstander.

clock 19:19 vooraf, 19 uur 19. Valse start. Genk kan vanavond maar beter meteen bij de les zijn. Vorige week was het dat immers niet in het Georgios Karaiskákisstadion. Fourtounis profiteerde toen al na amper 22 seconden van mistasten bij McKenzie om de score te openen. Het doelhout voorkwam dat de score hoger opliep: de 2-0 van Bep Biel strandde op de paal, terwijl diep in de extra tijd een afgeweken schot van El Khannouss op de lat landde.



Het doelhout voorkwam dat de score hoger opliep: de 2-0 van Bep Biel strandde op de paal, terwijl diep in de extra tijd een afgeweken schot van El Khannouss op de lat landde.

clock 19:17 vooraf, 19 uur 17. El Kaabi vervangt El Arabi. Slechts één wijziging bij Olympiakos ten opzichte van de heenwedstrijd in Griekenland. Vooraan komt El Kaabi in het team, El Arabi is zijn basisstek kwijt.

clock 19:11 vooraf, 19 uur 11. Genk zonder geblesseerde Trésor. Pech voor Racing Genk, want Trésor is niet tijdig fit geraakt voor de wedstrijd tegen Olympiakos. Hij ontbreekt dus net als afgelopen zondag tegen Cercle Brugge. Vooraan krijgt Sor opnieuw de voorkeur op Tolu. Sadick en El Hadj, zondag nog aan de aftrap, verhuizen naar de bank. McKenzie en Fadera komen in de ploeg.

clock 19:09 vooraf, 19 uur 09.

clock 19:08 vooraf, 19 uur 08.

clock 08:07 vooraf, 08 uur 07. Ik heb geen kinderachtige "penaltycup" georganiseerd, of met luidsprekers het stadion nagebootst. Wouter Vrancken.

clock 08:07 vooraf, 08 uur 07. Wouter Vrancken onthoudt het goede van heenmatch. Racing Genk boekte afgelopen weekend tegen Cercle een zeer welgekomen overwinning. "De zege en zeker de manier waarop hebben deugd gedaan", zei Wouter Vrancken op zijn persmoment. Genk verloor vorige week het heenduel in Griekenland na een tegendoelpunt in de eerste minuut. "Structureel stonden we heel die match goed, behalve die dertig seconden dat het misliep. Als je kijkt hoe de jongens de structuur neerzetten, Fortounis en Masouras gecontroleerd hebben, dan moet je hen ook de credits geven", analyseert Vrancken. "We hebben toen amper iets weggegeven." Twee weken geleden liep het voor Genk mis in de strafschoppenreeks, maar extra getraind op penalty's is er voor deze wedstrijd niet. "Er zijn momenten waarin er keepers beschikbaar zijn om daaraan te werken. Iemand die van zichzelf vindt dat die dat nodig heeft, kan dat altijd doen. Maar ik heb geen kinderachtige "penaltycup" georganiseerd, of met luidsprekers het stadion nagebootst."

