LIVE: Paschalakis houdt El Khannouss van de gelijkmaker, wat kan Genk nog tegen Olympiakos?

El Khannouss weer dicht bij de 1-1! Genk duwt toch nog even door en komt in de extra tijd nog dicht bij de gelijkmaker! Een schot van El Khannouss strandt nog op de lat! . tweede helft, minuut 96.

clock 88'

tweede helft, minuut 88. Alles is nog open voor de terugwedstrijd in de Cegeka Arena. Het is nu zaak om op het einde geen tweede doelpunt meer te slikken. Dat is enkele andere Belgische ploegen hier wel al overkomen. Peter Vandenbempt op Radio 1.