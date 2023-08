LIVE: Dramatische start voor Genk, Fortounis brengt Olympiakos meteen op voorsprong

clock 14' eerste helft, minuut 14. Fortounis mikt op Vandevoordt. Cuesta levert de bal achteraan zomaar in bij Fortounis. Die snijdt naar binnen en haalt uit, maar Vandevoordt heeft geen moeite met zijn schot. Toch te veel slordigheden bij Genk. . Fortounis mikt op Vandevoordt Cuesta levert de bal achteraan zomaar in bij Fortounis. Die snijdt naar binnen en haalt uit, maar Vandevoordt heeft geen moeite met zijn schot. Toch te veel slordigheden bij Genk.

clock 11' eerste helft, minuut 11. Genk claimt hands. Komt Genk stilaan toch onder stoom? Na een knappe combinatie op rechts moeten ze bij Olympiakos een hoekschop toestaan. Daarop claimen ze bij Genk hands na een kopbal van Cuesta, maar scheidsrechter Nyberg heeft niks gezien. Veel leek er ook niet aan de hand. . Genk claimt hands Komt Genk stilaan toch onder stoom? Na een knappe combinatie op rechts moeten ze bij Olympiakos een hoekschop toestaan. Daarop claimen ze bij Genk hands na een kopbal van Cuesta, maar scheidsrechter Nyberg heeft niks gezien. Veel leek er ook niet aan de hand.

clock 10' eerste helft, minuut 10. Na een bijzonder moeilijke openingsfase krijgt Genk de kans om een eerste keer voor dreiging te zorgen op een vrije trap van Trésor. Die zoekt, maar vindt geen ploegmaat in de zestien. De bal gaat aan alles en iedereen voorbij. . Na een bijzonder moeilijke openingsfase krijgt Genk de kans om een eerste keer voor dreiging te zorgen op een vrije trap van Trésor. Die zoekt, maar vindt geen ploegmaat in de zestien. De bal gaat aan alles en iedereen voorbij.

clock 6' eerste helft, minuut 6. Olympiakos is op alle fronten een pak gretiger dan Genk, de bezoekers hollen achter de feiten aan. Van een gemiste start gesproken. . Olympiakos is op alle fronten een pak gretiger dan Genk, de bezoekers hollen achter de feiten aan. Van een gemiste start gesproken.

clock 4' Gele kaart voor Matías Galarza van KRC Genk tijdens eerste helft, minuut 4 yellow card Matías Galarza KRC Genk

clock 4' Gele kaart voor Vicente Iborra van Olympiakos Piraeus tijdens eerste helft, minuut 4 yellow card Vicente Iborra Olympiakos Piraeus

clock 3' eerste helft, minuut 3. Galarza en Iborra krijgen het al meteen met elkaar aan de stok. Scheidsrechter Nyberg lost het op met geel voor beide spelers. . Galarza en Iborra krijgen het al meteen met elkaar aan de stok. Scheidsrechter Nyberg lost het op met geel voor beide spelers.

clock 2' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 2 door Kostas Fortounis van Olympiakos Piraeus. 1, 0. goal Olympiakos Piraeus KRC Genk 17' 1 0

clock 1' eerste helft, minuut 1. Dramatisch begin voor Genk! Een dramatische start voor Genk! Bij de eerste aanval van Olympiakos is het al raak. Rodinei mag veel te makkelijk oprukken op rechts en brengt de bal voor doel. McKenzie werkt zijn zwakke voorzet maar half weg en zo landt de bal voor de voeten van Fortounis. Die jaagt de 1-0 in één tijd hoog in doel. . Dramatisch begin voor Genk! Een dramatische start voor Genk! Bij de eerste aanval van Olympiakos is het al raak. Rodinei mag veel te makkelijk oprukken op rechts en brengt de bal voor doel. McKenzie werkt zijn zwakke voorzet maar half weg en zo landt de bal voor de voeten van Fortounis. Die jaagt de 1-0 in één tijd hoog in doel.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 21:01 eerste helft, 21 uur 01. Aftrap. Olympiakos trapt de wedstrijd tegen Racing Genk op gang. Kan Genk opveren na een pijnlijke week? . Aftrap Olympiakos trapt de wedstrijd tegen Racing Genk op gang. Kan Genk opveren na een pijnlijke week?

clock 20:45 vooraf, 20 uur 45. Vaste klant. Olympiakos is een vaste klant in de Europese competities. Het is zelfs al van het seizoen 1991-1992 geleden dat de Griekse recordkampioen niét in actie kwam op het Europese toneel. Vorig seizoen maakte Olympiakos geen goede beurt. Het Europese avontuur eindigde al in de groepsfase van de Europa League. In een poule met SC Freiburg, FC Nantes en FK Qarabağ werd het met amper twee punten vierde en laatste. . Vaste klant Olympiakos is een vaste klant in de Europese competities. Het is zelfs al van het seizoen 1991-1992 geleden dat de Griekse recordkampioen niét in actie kwam op het Europese toneel.



clock 20:35 vooraf, 20 uur 35. Vervolg in Europa of Conference League. Genk weet ook al hoe de rest van het Europese parcours er zal uitzien. Wanneer het de dubbel tegen Olympiakos weet te overleven, neemt Genk het in de laatste voorronde van de Europa League op tegen het Servische Čukarički. Loopt het voor Genk fout tegen Olympiakos, dan treedt het aan in de play-offronde van de Conference League. Daarin zijn het Turkse Adana Demirspor of Kroatische NK Osijek de tegenstander. . Vervolg in Europa of Conference League Genk weet ook al hoe de rest van het Europese parcours er zal uitzien. Wanneer het de dubbel tegen Olympiakos weet te overleven, neemt Genk het in de laatste voorronde van de Europa League op tegen het Servische Čukarički.

clock 20:18 vooraf, 20 uur 18. Griekse recordkampioen. Met Olympiakos treft Racing Genk de grootste club uit Griekenland. Maar liefst 47 titels staan er op het palmares, de laatste dateert van twee seizoenen geleden. Vorig seizoen moest Olympiakos de titel aan AEK Athene laten en zelfs ook nog Panathinaikos voor zich dulden. Het nieuwe seizoen schiet pas volgende week uit de startblokken in Griekenland. . Griekse recordkampioen Met Olympiakos treft Racing Genk de grootste club uit Griekenland. Maar liefst 47 titels staan er op het palmares, de laatste dateert van twee seizoenen geleden.



clock 20:17 vooraf, 20 uur 17. Pijnlijke week. Racing Genk heeft een bijzonder pijnlijke week achter de rug. Na de Europese dreun in de voorrondes van de Champions League tegen Servette Genève, volgde afgelopen zaterdag ook het eerste puntenverlies in de competitie. Op eigen veld ging de onherkenbare vicekampioen onderuit tegen Eupen. Zet de treurmars zich voort met een Griekse tragedie in het Georgios Karaiskákisstadion of recht Genk de rug? . Pijnlijke week Racing Genk heeft een bijzonder pijnlijke week achter de rug. Na de Europese dreun in de voorrondes van de Champions League tegen Servette Genève, volgde afgelopen zaterdag ook het eerste puntenverlies in de competitie. Op eigen veld ging de onherkenbare vicekampioen onderuit tegen Eupen.

clock 20:08 vooraf, 20 uur 08. Vrancken voert zes wissels door. Wouter Vrancken blijft roteren. In vergelijking met de basisploeg tegen Eupen afgelopen zaterdag zijn er maar liefst zes wissels. Munoz, Cuesta, Kayembe, Galarza, Paintsil en Tolu komen in de ploeg. Sor, Ouattara, Baah, Arteaga, Sadick en Preciado verdwijnen uit de startelf. . Vrancken voert zes wissels door Wouter Vrancken blijft roteren. In vergelijking met de basisploeg tegen Eupen afgelopen zaterdag zijn er maar liefst zes wissels. Munoz, Cuesta, Kayembe, Galarza, Paintsil en Tolu komen in de ploeg. Sor, Ouattara, Baah, Arteaga, Sadick en Preciado verdwijnen uit de startelf.

clock 20:06 De basisploeg van Olympiakos:. vooraf, 20 uur 06. De basisploeg van Olympiakos: