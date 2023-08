Genk-coach Vrancken wil iets rechtzetten tegen Olympiakos: "Vorige twee matchen hadden we moeten winnen"

clock 07:34 vooraf, 07 uur 34. We zullen top moeten zijn om een resultaat te halen, maar we zijn goed voorbereid en geloven volop in onze kansen. . Wouter Vrancken. We zullen top moeten zijn om een resultaat te halen, maar we zijn goed voorbereid en geloven volop in onze kansen. Wouter Vrancken

clock 07:33 vooraf, 07 uur 33. Vrancken: "We moesten de voorbije twee matchen winnen". Genk-coach Wouter Vrancken beseft dat zijn ploeg een overwinning nodig heeft om weer wat ademruimte te krijgen. "We zijn teleurgesteld in de resultaten van de voorbije twee wedstrijden, niet in 90% van de manier waarop we spelen." "Geen excuses, we moesten de voorbije twee wedstrijden winnen. Maar het is onderdeel van sport en je moet ermee omgaan. De wedstrijden volgen elkaar snel op. Daardoor hebben niet veel tijd om erover te piekeren." Daarnaast zijn de Grieken ook een andere tegenstander dan Eupen of Genève, zei hij: "Olympiakos eist meer de bal op, en kruipt minder achteruit. Het wordt geen gemakkelijke wedstrijd. Het stadion en de fans kunnen ongelofelijk zijn, en de spelerskern beschikt over veel individuele kwaliteit." . Vrancken: "We moesten de voorbije twee matchen winnen" Genk-coach Wouter Vrancken beseft dat zijn ploeg een overwinning nodig heeft om weer wat ademruimte te krijgen. "We zijn teleurgesteld in de resultaten van de voorbije twee wedstrijden, niet in 90% van de manier waarop we spelen."



clock 07:32 vooraf, 07 uur 32. Genk al meteen onder druk. Al heel vroeg in het seizoen is het onrustig bij Genk. De uitschakeling in de voorrondes van de Champions League tegen Servette was een stevige tik voor de vicekampioen. Eupen strooide nadien nog wat extra zout in de wonde in de competitie. Met twee nederlagen op een rij heeft Genk iets recht te zetten. Te beginnen tegen de Griekse kampioen Olympiakos in de derde voorronde van de Europa League. . Genk al meteen onder druk Al heel vroeg in het seizoen is het onrustig bij Genk. De uitschakeling in de voorrondes van de Champions League tegen Servette was een stevige tik voor de vicekampioen. Eupen strooide nadien nog wat extra zout in de wonde in de competitie. Met twee nederlagen op een rij heeft Genk iets recht te zetten. Te beginnen tegen de Griekse kampioen Olympiakos in de derde voorronde van de Europa League.