Genk-coach Vrancken schudt elftal met zes wissels flink door elkaar voor duel tegen Olympiakos

clock 20:45 vooraf, 20 uur 45. Vaste klant. Olympiakos is een vaste klant in de Europese competities. Het is zelfs al van het seizoen 1991-1992 geleden dat de Griekse recordkampioen niét in actie kwam op het Europese toneel. Vorig seizoen maakte Olympiakos geen goede beurt. Het Europese avontuur eindigde al in de groepsfase van de Europa League. In een poule met SC Freiburg, FC Nantes en FK Qarabağ werd het met amper twee punten vierde en laatste. . Vaste klant Olympiakos is een vaste klant in de Europese competities. Het is zelfs al van het seizoen 1991-1992 geleden dat de Griekse recordkampioen niét in actie kwam op het Europese toneel.



Vorig seizoen maakte Olympiakos geen goede beurt. Het Europese avontuur eindigde al in de groepsfase van de Europa League. In een poule met SC Freiburg, FC Nantes en FK Qarabağ werd het met amper twee punten vierde en laatste.

clock 20:35 vooraf, 20 uur 35. Vervolg in Europa of Conference League. Genk weet ook al hoe de rest van het Europese parcours er zal uitzien. Wanneer het de dubbel tegen Olympiakos weet te overleven, neemt Genk het in de laatste voorronde van de Europa League op tegen het Servische Čukarički. Loopt het voor Genk fout tegen Olympiakos, dan treedt het aan in de play-offronde van de Conference League. Daarin zijn het Turkse Adana Demirspor of Kroatische NK Osijek de tegenstander. . Vervolg in Europa of Conference League Genk weet ook al hoe de rest van het Europese parcours er zal uitzien. Wanneer het de dubbel tegen Olympiakos weet te overleven, neemt Genk het in de laatste voorronde van de Europa League op tegen het Servische Čukarički.

Loopt het voor Genk fout tegen Olympiakos, dan treedt het aan in de play-offronde van de Conference League. Daarin zijn het Turkse Adana Demirspor of Kroatische NK Osijek de tegenstander.

clock 20:18 vooraf, 20 uur 18. Griekse recordkampioen. Met Olympiakos treft Racing Genk de grootste club uit Griekenland. Maar liefst 47 titels staan er op het palmares, de laatste dateert van twee seizoenen geleden. Vorig seizoen moest Olympiakos de titel aan AEK Athene laten en zelfs ook nog Panathinaikos voor zich dulden. Het nieuwe seizoen schiet pas volgende week uit de startblokken in Griekenland. . Griekse recordkampioen Met Olympiakos treft Racing Genk de grootste club uit Griekenland. Maar liefst 47 titels staan er op het palmares, de laatste dateert van twee seizoenen geleden.



Vorig seizoen moest Olympiakos de titel aan AEK Athene laten en zelfs ook nog Panathinaikos voor zich dulden. Het nieuwe seizoen schiet pas volgende week uit de startblokken in Griekenland.

clock 20:17 vooraf, 20 uur 17. Pijnlijke week. Racing Genk heeft een bijzonder pijnlijke week achter de rug. Na de Europese dreun in de voorrondes van de Champions League tegen Servette Genève, volgde afgelopen zaterdag ook het eerste puntenverlies in de competitie. Op eigen veld ging de onherkenbare vicekampioen onderuit tegen Eupen. Zet de treurmars zich voort met een Griekse tragedie in het Georgios Karaiskákisstadion of recht Genk de rug? . Pijnlijke week Racing Genk heeft een bijzonder pijnlijke week achter de rug. Na de Europese dreun in de voorrondes van de Champions League tegen Servette Genève, volgde afgelopen zaterdag ook het eerste puntenverlies in de competitie. Op eigen veld ging de onherkenbare vicekampioen onderuit tegen Eupen.

Zet de treurmars zich voort met een Griekse tragedie in het Georgios Karaiskákisstadion of recht Genk de rug?

clock 20:08 vooraf, 20 uur 08. Vrancken voert zes wissels door. Wouter Vrancken blijft roteren. In vergelijking met de basisploeg tegen Eupen afgelopen zaterdag zijn er maar liefst zes wissels. Munoz, Cuesta, Kayembe, Galarza, Paintsil en Tolu komen in de ploeg. Sor, Ouattara, Baah, Arteaga, Sadick en Preciado verdwijnen uit de startelf. . Vrancken voert zes wissels door Wouter Vrancken blijft roteren. In vergelijking met de basisploeg tegen Eupen afgelopen zaterdag zijn er maar liefst zes wissels. Munoz, Cuesta, Kayembe, Galarza, Paintsil en Tolu komen in de ploeg. Sor, Ouattara, Baah, Arteaga, Sadick en Preciado verdwijnen uit de startelf.

clock 20:06 vooraf, 20 uur 06.

clock 20:06 De basisploeg van Olympiakos:. vooraf, 20 uur 06. De basisploeg van Olympiakos:

clock 07:34 vooraf, 07 uur 34. We zullen top moeten zijn om een resultaat te halen, maar we zijn goed voorbereid en geloven volop in onze kansen. . Wouter Vrancken. We zullen top moeten zijn om een resultaat te halen, maar we zijn goed voorbereid en geloven volop in onze kansen. Wouter Vrancken

clock 07:33 vooraf, 07 uur 33. Vrancken: "We moesten de voorbije twee matchen winnen". Genk-coach Wouter Vrancken beseft dat zijn ploeg een overwinning nodig heeft om weer wat ademruimte te krijgen. "We zijn teleurgesteld in de resultaten van de voorbije twee wedstrijden, niet in 90% van de manier waarop we spelen." "Geen excuses, we moesten de voorbije twee wedstrijden winnen. Maar het is onderdeel van sport en je moet ermee omgaan. De wedstrijden volgen elkaar snel op. Daardoor hebben niet veel tijd om erover te piekeren." Daarnaast zijn de Grieken ook een andere tegenstander dan Eupen of Genève, zei hij: "Olympiakos eist meer de bal op, en kruipt minder achteruit. Het wordt geen gemakkelijke wedstrijd. Het stadion en de fans kunnen ongelofelijk zijn, en de spelerskern beschikt over veel individuele kwaliteit." . Vrancken: "We moesten de voorbije twee matchen winnen" Genk-coach Wouter Vrancken beseft dat zijn ploeg een overwinning nodig heeft om weer wat ademruimte te krijgen. "We zijn teleurgesteld in de resultaten van de voorbije twee wedstrijden, niet in 90% van de manier waarop we spelen."



"Geen excuses, we moesten de voorbije twee wedstrijden winnen. Maar het is onderdeel van sport en je moet ermee omgaan. De wedstrijden volgen elkaar snel op. Daardoor hebben niet veel tijd om erover te piekeren."



Daarnaast zijn de Grieken ook een andere tegenstander dan Eupen of Genève, zei hij: "Olympiakos eist meer de bal op, en kruipt minder achteruit. Het wordt geen gemakkelijke wedstrijd. Het stadion en de fans kunnen ongelofelijk zijn, en de spelerskern beschikt over veel individuele kwaliteit."

clock 07:32 vooraf, 07 uur 32. Genk al meteen onder druk. Al heel vroeg in het seizoen is het onrustig bij Genk. De uitschakeling in de voorrondes van de Champions League tegen Servette was een stevige tik voor de vicekampioen. Eupen strooide nadien nog wat extra zout in de wonde in de competitie. Met twee nederlagen op een rij heeft Genk iets recht te zetten. Te beginnen tegen de Griekse recordkampioen Olympiakos in de derde voorronde van de Europa League. Olympiakos is de nummer 3 van 2023. . Genk al meteen onder druk Al heel vroeg in het seizoen is het onrustig bij Genk. De uitschakeling in de voorrondes van de Champions League tegen Servette was een stevige tik voor de vicekampioen. Eupen strooide nadien nog wat extra zout in de wonde in de competitie. Met twee nederlagen op een rij heeft Genk iets recht te zetten. Te beginnen tegen de Griekse recordkampioen Olympiakos in de derde voorronde van de Europa League. Olympiakos is de nummer 3 van 2023.

clock 07:32 - Vooraf Vooraf, 07 uur 32

clock Opstelling Olympiakos Piraeus. Alexandros Paschalakis, Rodinei, Panagiotis Retsos, Nicolas Freire, Quini, Mohamed Mady Camara, João Carvalho, Vicente Iborra, Giorgios Masouras, Youssef El Arabi, Kostas Fortounis Opstelling Olympiakos Piraeus Alexandros Paschalakis, Rodinei, Panagiotis Retsos, Nicolas Freire, Quini, Mohamed Mady Camara, João Carvalho, Vicente Iborra, Giorgios Masouras, Youssef El Arabi, Kostas Fortounis

clock Opstelling KRC Genk. Maarten Vandevoordt, Daniel Muñoz, Mark McKenzie, Carlos Cuesta, Joris Kayembe, Bilal El Khannous, Matías Galarza, Mike Trésor, Patrik Hrošovský, Joseph Paintsil, Toluwalase Emmanuel Arokodare Opstelling KRC Genk Maarten Vandevoordt, Daniel Muñoz, Mark McKenzie, Carlos Cuesta, Joris Kayembe, Bilal El Khannous, Matías Galarza, Mike Trésor, Patrik Hrošovský, Joseph Paintsil, Toluwalase Emmanuel Arokodare