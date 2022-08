Vanhaezebrouck: "We hebben de kans om iets te doen dat zal bijblijven"

clock 20:30

vooraf, 20 uur 30. Hein Vanhaezebrouck gelooft er nog in: "Dit is een kans". Her en der werd al gefluisterd dat AA Gent de groepsfase van de Europa League heeft opgegeven na de 0-2 uit de heenmatch. Het is immers sowieso verzekerd van minstens groepsfase in de Conference League en het zou zo wat krachten kunnen sparen voor de competitie. Hein Vanhaezebrouck wuift dat weg. "Uiteraard gaan we niet zitten rekenen en gaan we vol voor de Europa League. Onze strategie is na de heenmatch vrij duidelijk. We moeten minstens 2 keer scoren en ik zou er niet al te lang mee wachten om eraan te beginnen." Volgens Vanhaezebrouck maakte hij het zelf nog niet mee dat hij in Europa een 0-2 rechtzette in de terugmatch. "Als je eruit gaat, zullen de mensen zeggen dat het triestig is dat Gent zich niet kan kwalificeren, maar door die zekerheid over de Conference League zal dat snel passeren." "Maar als je je wél kunt kwalificeren, dan wordt dit zo'n match die lang zal bijblijven. Zoals ons duel in Konyaspor, met die goal in de laatste minuut. Dit is voor mijn spelers om zo'n memorabele match te spelen." .