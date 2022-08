LIVE: AA Gent kijkt al vroeg tegen een achterstand aan tegen Omonia Nicosia

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

2e helft. Ze zijn er weer aan begonnen in de Ghelamco Arena. Toont Gent een ander gelaat in de tweede helft?

clock 45' eerste helft eerste helft, minuut 45 match afgelopen

Rust. AA Gent trekt met een 0-1-achterstand de rust in. Omonia Nicosia toonde vanaf het begin meer aanvalslust en kwam halfweg de eerste helft op voorsprong met een afgeweken schot van Charalampous. Nieuwkomer Hauge zorgde kort voor de rust voor de enige Gentse bal tussen de palen.

Hauge botst op Fabiano. Daar is Hauge opnieuw en nu zorgt hij wél voor dreiging. De Noor snijdt goed naar binnen en haalt uit vanuit het halve maantje. Doelman Fabiano moet een eerste keer echt in actie komen en werkt het schot in hoekschop. Eindelijk een bal tussen de palen van Gent.

De bal valt plots in de zestien voor de voeten van Hauge, maar die trapt zonder overtuiging over en naast. Voorlopig kan de nieuwkomer nog niet zijn stempel drukken.

Gent is niet goed aan het spelen. De supporters zien dat hun ploeg het vooral in balbezit heel moeilijk heeft. Nicosia komt heel hoog storen en daar hebben de Gentse verdedigers het heel moeilijk mee, ze kunnen de aanvallers niet bereiken. Tom Boudeweel op Radio 1.

Voorlopig weinig beterschap bij Gent. Omonia plooit zich na de 0-1 niet massaal terug op de eigen speelhelft, maar blijft vanuit de eigen kwaliteiten voetballen. Gent heeft geen antwoord.

Toch weer even alle hens aan dek bij Gent wanneer Diskerud oorlog maakt in de zestien. Zijn schot wordt nog net afgeblokt. Gent slaagt er maar niet in om de wedstrijd in handen te nemen.

De drive raakt er maar niet in bij Gent. De Cyprioten zijn moeilijk te bespelen. Tom Boudeweel op Radio 1.

clock 21' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 21 door Charalampos Charalampous van Omonia Nicosia. 0, 1.

Charalampous opent de score! AA Gent staat plots op achterstand. Charalampous snijdt naar binnen en haalt uit. Zijn schot wijkt af op Ngadeu en Hanche-Olsen en laat Roef zo kansloos achter. Nicosia ziet zijn sterke start beloond met een voorsprong.

Ngadeu brengt Roef in de problemen. Ngadeu speelt even met vuur achteraan met een te slappe terugspeelbal op Roef. Die kan nog net een kans voor Nicosia vermijden en keilt de bal weg voor de neus van Kakoullis.



Hjulsager mikt naast. Eindelijk dan toch eens een prik van Gent. Hjulsager plukt de bal fraai uit de lucht en haalt uit vanaf de rand van de zestien. Zijn gekruiste schot gaat voorlangs.



Gent heeft de wedstrijd niet onder controle, al wordt het ook niet overrompeld. Het is wat vreemd dat de Cyrpioten zoveel balbezit hebben, maar er is nog niet veel gebeurd. Tom Boudeweel op Radio 1.

Gent wordt in het defensief gedrongen. Nicosia dwingt een hoekschop af, maar die levert niks op. Het blijft wachten op de eerste voldragen aanval van de thuisploeg.

Nicosia is duidelijk niet naar Gent gekomen om zich in te graven. De Cypriotische ploeg toont opvallend veel initiatief in de openingsminuten.

