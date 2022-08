Europa League is ver weg voor AA Gent na zure nederlaag tegen Omonia Nicosia

Slap Gent heeft geen antwoord op vinnig Omonia

AA Gent won vorig seizoen de Belgische beker, Omonia Nicosia de Cypriotische. Beide ploegen stonden vanavond ook voor hun eerste Europese wedstrijd van het seizoen. Tot zover de gelijkenissen, want op het veld toonde Omonia een pak meer aanvalslust dan een lusteloos Gent, waar nieuwkomer Hauge meteen in de basis stond. Grote kansen leverden het Cypriotische balbezit niet op, maar de bezoekers hadden het geluk aan hun kant. Een schot van Charalampous week af en liet Roef kansloos achter. Halfweg de eerste helft keek Gent zo tegen een achterstand aan. Maar ook nadien raakte Gent maar niet onder stoom. Omonia bleef voor de aanval kiezen, de Gentse defensie had het bijzonder moeilijk met de hoge druk van de bezoekers. Pas kort voor de rust kreeg de thuisploeg eindelijk een bal tussen de palen. Fabiano moest zich helemaal uitrekken op een knap schot van Hauge.

Gent laat gelijkmaker liggen en krijgt deksel op de neus

Na een bedroevende eerste helft tapte Gent uit een ander vaatje na de rust. Met invaller Odjidja tussen de lijnen toonde de thuisploeg een pak meer grinta. Het geluk dat Omonia bij de 0-1 had, had Gent evenwel niet. Een kopbal van Cuypers strandde op de paal en in de herneming besloot Odjidja nipt naast.



Gent voerde de druk op, de 1-1 hing in de lucht. Cuypers kwam er bijzonder dicht bij, maar kreeg de bal van dichtbij niet voorbij Fabiano. Ook de Depoitre, ingevallen voor de wat bleek debuterende Hauge, liet oog in oog met de Omonia-doelman een reuzenkans onbenut.



Die missers kwamen Gent duur te staan, want een kwartier voor het einde sloeg Omonia opnieuw genadeloos toe. De pas ingevallen Barker kreeg te veel ruimte in de zestien en gaf Roef het nakijken met een heerlijk schot. 2 kansen, 2 goals voor de Cyprioten. Schril contrast met de missers bij Gent na de rust.



De groepsfase van de Europa League is ver weg, Gent heeft volgende week een klein mirakel nodig in de hitte van Nicosia. Het vangnet van de Conference League wenkt.