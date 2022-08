LIVE: Gent mag groepsfase Europa League vergeten, Omonia Nicosia heeft dubbele voorsprong

Bij Gent moet het van de stilstaande fases komen. Castro-Montes mag een vrije trap schuin voor doel voor zijn rekening nemen en dropt de bal in de zestien, maar vindt daar geen ploegmaat.

tweede helft, minuut 57. Bij Gent moet het van de stilstaande fases komen. Castro-Montes mag een vrije trap schuin voor doel voor zijn rekening nemen en dropt de bal in de zestien, maar vindt daar geen ploegmaat. .

Daar is Omonia nog eens met Lecjaks die zich centraal kan doorzetten. Zijn lage schuiver mag er best zijn, Roef pareert met zijn voet.

tweede helft, minuut 53. Daar is Omonia nog eens met Lecjaks die zich centraal kan doorzetten. Zijn lage schuiver mag er best zijn, Roef pareert met zijn voet. .

We gaan ervan uit dat deze wedstrijd langzaamaan zal doodbloeden. Er zal niet veel meer te beleven zijn. Nicosia zal geen haast meer maken, Gent moet er toch nog iets van maken.

tweede helft, minuut 51. We gaan ervan uit dat deze wedstrijd langzaamaan zal doodbloeden. Er zal niet veel meer te beleven zijn. Nicosia zal geen haast meer maken, Gent moet er toch nog iets van maken. Tom Boudeweel op Radio 1.

Scheidsrechter Georgi Kabakov fluit de tweede helft op gang. Alles wijst op een overbodige tweede periode. Of tovert Gent toch nog iets uit zijn hoed?

tweede helft, 20 uur 03. 2e helft. Scheidsrechter Georgi Kabakov fluit de tweede helft op gang. Alles wijst op een overbodige tweede periode. Of tovert Gent toch nog iets uit zijn hoed? .

AA Gent mag de groepsfase van de Europa League vergeten, het zal de Conference League worden. Na de 0-2-nederlaag in de heenwedstrijd staat het ook halfweg de terugwedstrijd al 2 goals in het krijt tegen Omonia Nicosia. Kakoullis opende de score, Charalampous deed er nog ééntje bij voor de thuisploeg.

eerste helft, minuut 45. Rust. AA Gent mag de groepsfase van de Europa League vergeten, het zal de Conference League worden. Na de 0-2-nederlaag in de heenwedstrijd staat het ook halfweg de terugwedstrijd al 2 goals in het krijt tegen Omonia Nicosia. Kakoullis opende de score, Charalampous deed er nog ééntje bij voor de thuisploeg. .

Het wordt opnieuw de Conference League voor AA Gent, net als vorig jaar. Geen mirakel dus voor Gent zoals Lierse in 1971 bij Leeds, toen het een 0-2-nederlaag nog uitveegde met een 0-4-overwinning.

eerste helft, minuut 42. Het wordt opnieuw de Conference League voor AA Gent, net als vorig jaar. Geen mirakel dus voor Gent zoals Lierse in 1971 bij Leeds, toen het een 0-2-nederlaag nog uitveegde met een 0-4-overwinning. Tom Boudeweel op Radio 1.

Charalampous trof ook in de heenwedstrijd al raak. Hij laat de thuisfans springen en dansen van plezier. Zij mogen zich opmaken voor de groepsfase van de Europa League. Of zorgt Gent nog voor een onwaarschijnlijke ommekeer?

eerste helft, minuut 38. Charalampous trof ook in de heenwedstrijd al raak. Hij laat de thuisfans springen en dansen van plezier. Zij mogen zich opmaken voor de groepsfase van de Europa League. Of zorgt Gent nog voor een onwaarschijnlijke ommekeer? .

Eindelijk eens gevaar van Gent. Kums wordt perfect gelanceerd door Odjidja, maar oog in oog met Fabiano kan hij niet afwerken. Dat lukt ook Cuypers niet in de herneming, hij trapt naast de bal.

eerste helft, minuut 27. Kums dicht bij de 1-1! Eindelijk eens gevaar van Gent. Kums wordt perfect gelanceerd door Odjidja, maar oog in oog met Fabiano kan hij niet afwerken. Dat lukt ook Cuypers niet in de herneming, hij trapt naast de bal. .

Castro-Montes levert de bal achteraan zomaar in bij Diskerud. Die waagt meteen zijn kans met een verre, lage knal. Te centraal en dus geen probleem voor Roef. Toch te veel slordigheden bij Gent.

eerste helft, minuut 26. Diskerud niet voorbij Roef. Castro-Montes levert de bal achteraan zomaar in bij Diskerud. Die waagt meteen zijn kans met een verre, lage knal. Te centraal en dus geen probleem voor Roef. Toch te veel slordigheden bij Gent. .

clock 23'

eerste helft, minuut 23. Hong kan eindelijk eens een versnelling plaatsen in de zestien, maar zijn voorzet landt in de voeten van Bachirou. Doelman Fabiano is nog niet één keer getest door de bezoekers. .