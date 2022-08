Lamlendig KAA Gent ook in Cyprus onderuit, Conference League is troostprijs

Omonia Nicosia - AA Gent in een notendop:

Omonia stelt kwalificatie al in de eerste helft veilig

Na de pijnlijke 0-2-thuisnederlaag in de heenwedstrijd stond Gent voor een zware opdracht in de Cypriotische hoofdstad. Toch zette Hein Vanhaezebrouck nog alles op alles, Depoitre en Odjidja kwamen voor het eerst dit seizoen aan de aftrap. Gent had een vroeg doelpunt nodig, maar slikte daarentegen zélf een vroege treffer. Na balverlies van uitgerekend Odjidja ging Da Silva er snel vandoor en op zijn aangeven mikte Kakoullis de 1-0 voorbij Roef. Stevige domper voor Gent, dat plots drie keer moest scoren om nog maar verlengingen af te dwingen. De bezoekers lieten desondanks de schouders niet hangen en voerden rond het halfuur de druk op. Kums werd perfect gelanceerd door Odjidja, maar alleen voor Fabiano kon die de doelman niet verschalken en in de herneming trapte Cuypers naast de bal. Ook Okumu mocht het proberen op aangeven van Odjidja, hij kopte voorlangs. Meteen daarna sloeg Omonia opnieuw genadeloos toe. De Gentse defensie liet zich wel erg makkelijk oprollen door een simpele één-twee van Charalampous en Da Silva. Oog in oog met Roef liet Charalampous de Gentse doelman net als in de heenwedstrijd kansloos achter. 2-0, de groepsfase van de Europa League was plots mijlenver weg voor Gent. De tweede helft werd een verplicht nummer. Gent maakte niks meer klaar, Roef voorkwam zelfs tot twee keer toe een derde tegengoal met knappe reddingen op schoten van Lecjaks en Barker. Omonia Nicosia mag naar de groepsfase van de Europa League, Gent moet vrede nemen met de poules van de Conference League.

Vanhaezebrouck: "Terecht uitgeschakeld, op ons plaats in de Conference League"

Hein Vanhaezebrouck wond er na afloop geen doekjes om. Zijn team woog te licht voor Omonia Nicosia. "We hebben tegen een ploeg gespeeld die gewoon beter is dan wij. De prestatie van Omonia in de eerste helft is top 4 waard in België."

"Wij hebben de doelpunten te makkelijk weggegeven en maakten zelf de paar kansen die we kregen niet af. In de eerste helft was het op bepaalde posities in evenwicht, op andere posities waren zij duidelijk beter."

"We stonden 2-0 achter, omdat zij efficiëntie toonden aan beide kanten. Heel veel drive ook. Zij maakten ook geen technische fouten zoals wij er teveel maakten in de eerste helft."

"In de tweede helft was de match al gespeeld. We gaven nog weinig weg, maar we creëerden ook te weinig. Deze tegenstander was te sterk. Zoals Omonia

nu speelt, is het gewoon een betere ploeg dan AA Gent. We hadden dat misschien niet verwacht, maar het is gewoon de realiteit."

"We hadden in de tweede helft van de heenwedstrijd kunnen scoren, misschien zelfs twee keer. Dan hadden we die wedstrijd nog naar ons kunnen toetrekken en kwamen we met een overwinning en een betere uitgangspositie naar hier, omdat zij dan meer moesten komen."

"Nu moesten wij komen en zij pakken ons twee keer op een omschakeling. Dat ging te makkelijk en zou niet mogen gebeuren. Het was ook heel voorspelbaar en toch konden wij daar weinig tegenover stellen. We zijn terecht uitgeschakeld door een ploeg die zijn plaats in de Europa League verdient. Wij zijn momenteel op ons plaats in de Conference League."