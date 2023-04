Union-Leverkusen: Omstreden Spaanse ref Mateu Lahoz fluit kwartfinale

De UEFA heeft de Spanjaard Antonio Mateu Lahoz aangeduid als ref voor de terugwedstrijd van Union in de kwartfinales van de Europa League, donderdag in het Lotto Park in Anderlecht tegen het Duitse Bayer Leverkusen. Lahoz kreeg op het WK vorig najaar in Qatar wereldwijde aandacht vanwege zijn gedrag tijdens de kwartfinale tussen latere wereldkampioen Argentinië en Nederland.

De 45-jarige Spanjaard trok in dat duel liefst negentien gele kaarten en een rode kaart. Verschillende spelers leken erg snel op de bon te vliegen. De FIFA gaf hem vervolgens geen wedstrijden meer op de Wereldbeker. Ook in eigen land in La Liga waren er al verschillende incidenten.

Lahoz, die sinds 2011 internationaal scheidsrechter is, kwam de voorbije jaren ook verschillende Belgische teams tegen in Europa. In november 2021 was hij de ref bij de 4-1 nederlaag van Club Brugge in de Champions League bij Manchester City. In de Europa League floot hij doorheen de jaren ook wedstrijden van Lokeren en Anderlecht.

Op het EK van 2021 leidde hij de eerste groepswedstrijd van de Rode Duivels tegen Rusland (3-0 zege). Even voordien had hij ook de finale van de Champions League gefloten tussen Chelsea en Manchester City (1-0). Rode Duivel Kevin De Bruyne liep in die partij na een duel met Antonio Rüdiger een gebroken oogkas op. Lahoz gaf de Duitse verdediger echter geen straf.