LIVESTREAM: Hlozek geeft Leverkusen toch zekerheid tegen Union

clock 88' tweede helft, minuut 88. Vervanging bij Union, Oussama El Azzouzi erin, Teddy Teuma eruit wissel substitution out Teddy Teuma substitution in Oussama El Azzouzi

clock 87' tweede helft, minuut 87. Diaby en Hlozek, die Union echt pijn hebben gedaan, gaan rusten. Bellarabi en Azmoun zijn hun vervangers. . Diaby en Hlozek, die Union echt pijn hebben gedaan, gaan rusten. Bellarabi en Azmoun zijn hun vervangers.

clock 86' tweede helft, minuut 86. Vervanging bij Bayer 04 Leverkusen, Sardar Azmoun erin, Adam Hložek eruit wissel substitution out Adam Hložek substitution in Sardar Azmoun

clock 86' tweede helft, minuut 86. Vervanging bij Bayer 04 Leverkusen, Karim Bellarabi erin, Moussa Diaby eruit wissel substitution out Moussa Diaby substitution in Karim Bellarabi

clock 85' tweede helft, minuut 85. De fut is er nu uit bij Union, en dat is begrijpelijk. . De fut is er nu uit bij Union, en dat is begrijpelijk.

clock 82' tweede helft, minuut 82. Nilsson en Puertas mogen van Geraerts de laatste Europese minuutjes van Union dit seizoen meemaken. Het is een prachtig avontuur geweest. . Nilsson en Puertas mogen van Geraerts de laatste Europese minuutjes van Union dit seizoen meemaken. Het is een prachtig avontuur geweest.

clock 81' tweede helft, minuut 81. Vervanging bij Union, Gustaf Nilsson erin, Victor Boniface eruit wissel substitution out Victor Boniface substitution in Gustaf Nilsson

clock 81' tweede helft, minuut 81. Vervanging bij Union, Cameron Puertas erin, Lazare Amani eruit wissel substitution out Lazare Amani substitution in Cameron Puertas

clock 80' tweede helft, minuut 80.

clock 79' tweede helft, minuut 79. Jammer! Nu is het zeker voorbij. Moris redt eerst nog op Diaby, maar de rebound rolt voor de voeten van Hlozek en die kan het heel simpel afmaken. Leverkusen gaat naar de halve finale. . Jammer! Nu is het zeker voorbij. Moris redt eerst nog op Diaby, maar de rebound rolt voor de voeten van Hlozek en die kan het heel simpel afmaken. Leverkusen gaat naar de halve finale.

clock 79' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 79 door Adam Hložek van Bayer 04 Leverkusen. 1, 4. goal Union Bayer 04 Leverkusen 88' 1 4

clock 77' tweede helft, minuut 77. Het is sowieso al gek dat we nog in een stunt kunnen geloven, maar de tijd begint wel stilaan te dringen. . Het is sowieso al gek dat we nog in een stunt kunnen geloven, maar de tijd begint wel stilaan te dringen.

clock 76' Gele kaart voor Teddy Teuma van Union tijdens tweede helft, minuut 76 yellow card Teddy Teuma Union

clock 74' Hradecky! Een gedaanteverwisseling van Union. Hradecky moet zich in een rare bocht wringen om een afgeweken bal uit zijn doel te slaan. Een tweede goal zou Leverkusen helemáál doen beven. . tweede helft, minuut 74. crucial save Hradecky! Een gedaanteverwisseling van Union. Hradecky moet zich in een rare bocht wringen om een afgeweken bal uit zijn doel te slaan. Een tweede goal zou Leverkusen helemáál doen beven.

clock 73' tweede helft, minuut 73. Boniface krijgt een zetje en gaat theatraal liggen in de zestien. Ook dit is terecht geen strafschop, Lahoz wuift alle protest beslist weg. . Boniface krijgt een zetje en gaat theatraal liggen in de zestien. Ook dit is terecht geen strafschop, Lahoz wuift alle protest beslist weg.

clock 71' tweede helft, minuut 71. Vervanging bij Bayer 04 Leverkusen, Amine Adli erin, Jeremie Frimpong eruit wissel substitution out Jeremie Frimpong substitution in Amine Adli

clock 70' tweede helft, minuut 70. De veerkracht van Union na die drie tegendoelpunten, daar mag je 'chapeau' tegen zeggen. Peter Vandenbempt. De veerkracht van Union na die drie tegendoelpunten, daar mag je 'chapeau' tegen zeggen. Peter Vandenbempt

clock 69' Adingra op de lat! Terwijl bij Union bijna iedereen om Duits handspel schreeuwt, gaat het spel voort. Boniface opent naar Adingra, die de bal tegen de lat knalt. Uit buitenspel, maar toch. . tweede helft, minuut 69. shot on goalpost Adingra op de lat! Terwijl bij Union bijna iedereen om Duits handspel schreeuwt, gaat het spel voort. Boniface opent naar Adingra, die de bal tegen de lat knalt. Uit buitenspel, maar toch.

clock 68' tweede helft, minuut 68. Ai! Een listige voorzet van Teuma botst net slecht voor Boniface, die met zijn knikker tegen de paal valt. Gelukkig niet te hard, maar daar was wel bijna de 2-3. Stel je voor! . Ai! Een listige voorzet van Teuma botst net slecht voor Boniface, die met zijn knikker tegen de paal valt. Gelukkig niet te hard, maar daar was wel bijna de 2-3. Stel je voor!

clock 66' tweede helft, minuut 66.

clock 65' tweede helft, minuut 65. Terho met de 1-3! Het is Terho die de spanning enigszins terugbrengt. Hij pikt de bal op na een lekkere actie van Lapoussin en schiet hem met wat geluk voorbij Hradecky. . Terho met de 1-3! Het is Terho die de spanning enigszins terugbrengt. Hij pikt de bal op na een lekkere actie van Lapoussin en schiet hem met wat geluk voorbij Hradecky.

clock 64' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 64 door Casper Terho van Union. 1, 3. goal Union Bayer 04 Leverkusen 88' 1 3

clock 62' Anderlecht ligt er al uit en Gent is net op achterstand gekomen... tweede helft, minuut 62. Anderlecht ligt er al uit en Gent is net op achterstand gekomen...

clock 61' Afgelopen! Net nu het beter gaat met Union, geeft Moris het helemaal weg! De doelman speelt traag én slecht in, Frimpong bedankt en legt de bal in een gapend doel. . tweede helft, minuut 61. blunder Afgelopen! Net nu het beter gaat met Union, geeft Moris het helemaal weg! De doelman speelt traag én slecht in, Frimpong bedankt en legt de bal in een gapend doel.

clock 60' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 60 door Jeremie Frimpong van Bayer 04 Leverkusen. 0, 3. goal Union Bayer 04 Leverkusen 88' 0 3

clock 59' tweede helft, minuut 59. Ook Alonso stuurt bij. Demirbay en oude bekende Kossounou vallen in bij Leverkusen. . Ook Alonso stuurt bij. Demirbay en oude bekende Kossounou vallen in bij Leverkusen.

clock 59' tweede helft, minuut 59. Vervanging bij Bayer 04 Leverkusen, Odilon Kossounou erin, Edmond Tapsoba eruit wissel substitution out Edmond Tapsoba substitution in Odilon Kossounou

clock 59' tweede helft, minuut 59. Vervanging bij Bayer 04 Leverkusen, Kerem Demirbay erin, Nadiem Amiri eruit wissel substitution out Nadiem Amiri substitution in Kerem Demirbay

clock 57' tweede helft, minuut 57. Lapoussin laat nu Frimpong achter zich hollen. Helemaal voorbij zijn bewaker geraakt hij echter niet. . Lapoussin laat nu Frimpong achter zich hollen. Helemaal voorbij zijn bewaker geraakt hij echter niet.

clock 55' tweede helft, minuut 55. Union probeert. Aan een gebrek aan strijdlust zal het alvast niet liggen als Union straks uitgeschakeld is. . Union probeert Aan een gebrek aan strijdlust zal het alvast niet liggen als Union straks uitgeschakeld is.

clock 52' tweede helft, minuut 52. Met een tikkeltje goeie wil kunnen we dit Sturm und Drang van Union noemen. Er is in elk geval beterschap te merken, Leverkusen is de controle aan het verliezen. . Met een tikkeltje goeie wil kunnen we dit Sturm und Drang van Union noemen. Er is in elk geval beterschap te merken, Leverkusen is de controle aan het verliezen.

clock 51' tweede helft, minuut 51. Toch een keertje Boniface, maar deftig koppen op de strakke voorzet van Lapoussin is te lastig. . Toch een keertje Boniface, maar deftig koppen op de strakke voorzet van Lapoussin is te lastig.

clock 49' tweede helft, minuut 49. Het is voorlopig niet de wedstrijd van Boniface. Hij zit opgesloten. Peter Vandenbempt. Het is voorlopig niet de wedstrijd van Boniface. Hij zit opgesloten. Peter Vandenbempt

clock 47' 115. In elf invalbeurten voor Union kwam Terho tot 115 speelminuten. Het zou bijzonder straf zijn als de Fin straks scoort tegen zijn landgenoot Hradecky. . tweede helft, minuut 47. statistics 115 In elf invalbeurten voor Union kwam Terho tot 115 speelminuten. Het zou bijzonder straf zijn als de Fin straks scoort tegen zijn landgenoot Hradecky.

clock 46' tweede helft, minuut 46. Hopen op een wonder. Geraerts grijpt tactisch in en brengt Terho voor Kandouss. Kan Union minstens twee keer scoren in deze tweede helft? . Hopen op een wonder. Geraerts grijpt tactisch in en brengt Terho voor Kandouss. Kan Union minstens twee keer scoren in deze tweede helft?

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 21:51 rust, 21 uur 51. Als je Leverkusen de ruimte geeft, kan het snel gaan. Arnar Vidarsson. Als je Leverkusen de ruimte geeft, kan het snel gaan. Arnar Vidarsson

clock 45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

clock 45+3' eerste helft, minuut 48. Rust! Het Europese avontuur van Union lijkt ten einde. Na een minuut zette Diaby Leverkusen al in het zadel, en Bakker maakte het nog wat comfortabeler voor de Duitsers. De 0-2 is, behoudens een mirakel, niet meer recht te zetten. . Rust! Het Europese avontuur van Union lijkt ten einde. Na een minuut zette Diaby Leverkusen al in het zadel, en Bakker maakte het nog wat comfortabeler voor de Duitsers. De 0-2 is, behoudens een mirakel, niet meer recht te zetten.

clock 45+1' Er komen 2 minuten extra tijd bij. eerste helft, minuut 46. extra time 2 - extra time Er komen 2 minuten extra tijd bij.

clock 45' eerste helft, minuut 45. Lazare trapt gemeen tegen de knie van Hincapié. Voor één keer lost Lahoz het op zonder kaarten, en daar mag Lazare écht blij mee zijn. . Lazare trapt gemeen tegen de knie van Hincapié. Voor één keer lost Lahoz het op zonder kaarten, en daar mag Lazare écht blij mee zijn.

clock 43' eerste helft, minuut 43. Machida kopt. Vloekend loopt Machida weg. Hij kopt de beste kans van Union, hoe bescheiden ze ook is, een half metertje over de lat. . Machida kopt Vloekend loopt Machida weg. Hij kopt de beste kans van Union, hoe bescheiden ze ook is, een half metertje over de lat.

clock 41' eerste helft, minuut 41. Een aansluitingstreffer voor de rust, daar moet Union nu op hopen. Dan moet het eerst eens beginnen met Hradecky onder vuur te nemen, want dat is voorlopig nog niet gelukt. . Een aansluitingstreffer voor de rust, daar moet Union nu op hopen. Dan moet het eerst eens beginnen met Hradecky onder vuur te nemen, want dat is voorlopig nog niet gelukt.

clock 39' eerste helft, minuut 39.

clock 38' eerste helft, minuut 38. Bakker met de 0-2! Leverkusen had nog niet bijster veel getoond buiten de 0-1, maar dat hoeft ook niet. Hlozek speelt het slim uit en biedt Bakker de 0-2 aan. Nu wordt het héél moeilijk voor Union. . Bakker met de 0-2! Leverkusen had nog niet bijster veel getoond buiten de 0-1, maar dat hoeft ook niet. Hlozek speelt het slim uit en biedt Bakker de 0-2 aan. Nu wordt het héél moeilijk voor Union.

clock 38' eerste helft, minuut 38. Mokerslag voor Union! Bakker maakt er nog voor de rust 0-2 van. Mokerslag voor Union! Bakker maakt er nog voor de rust 0-2 van

clock 37' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 37 door Mitchel Bakker van Bayer 04 Leverkusen. 0, 2. goal Union Bayer 04 Leverkusen 88' 0 2

clock 36' Nieuwkoop geraakt. Opnieuw verzorgers van Union op het veld, want nu heeft ook Nieuwkoop een probleem. Dat lijkt wel in orde te komen. . eerste helft, minuut 36. injury Nieuwkoop geraakt Opnieuw verzorgers van Union op het veld, want nu heeft ook Nieuwkoop een probleem. Dat lijkt wel in orde te komen.

clock 34' eerste helft, minuut 34. Daar is Adingra al! Lapoussin zoekt hem met een verre hoge bal, maar de invaller kan er net niet bij. . Daar is Adingra al! Lapoussin zoekt hem met een verre hoge bal, maar de invaller kan er net niet bij.

clock 34' eerste helft, minuut 34. Adingra komt een teen tekort voor de gelijkmaker. Adingra komt een teen tekort voor de gelijkmaker

clock 32' eerste helft, minuut 32. Vervanging bij Union, Simon Adingra erin, Yorbe Vertessen eruit wissel substitution out Yorbe Vertessen substitution in Simon Adingra

clock 32' Exit Vertessen. Vertessen lijkt zijn enkel te verzwikken bij het neerkomen. Adingra moet hem na een dik halfuur vervangen. . eerste helft, minuut 32. injury Exit Vertessen Vertessen lijkt zijn enkel te verzwikken bij het neerkomen. Adingra moet hem na een dik halfuur vervangen.

clock 29' eerste helft, minuut 29. Lazare legt de weg op rechts open voor Nieuwkoop, maar die laat zich kinderlijk eenvoudig van de bal zetten door zijn landgenoot Bakker. . Lazare legt de weg op rechts open voor Nieuwkoop, maar die laat zich kinderlijk eenvoudig van de bal zetten door zijn landgenoot Bakker.

clock 28' eerste helft, minuut 28. Bayer Leverkusen is op dit moment een maatje te groot voor Union, maar het verschil blijft één enkele goal. . Bayer Leverkusen is op dit moment een maatje te groot voor Union, maar het verschil blijft één enkele goal.

clock 26' eerste helft, minuut 26. Machida werkt net op tijd de voorzet weg. Machida werkt net op tijd de voorzet weg

clock 25' eerste helft, minuut 25. Er is geen kans voor Union om eens scherp te counteren. Peter Vandenbempt. Er is geen kans voor Union om eens scherp te counteren. Peter Vandenbempt

clock 22' eerste helft, minuut 22. Machida in de weg! Bakker verrast met een dribbel en een geweldige lage voorzet. Machida duikt als een duiveltje uit een doosje op voor de neus van Frimpong en voorkomt de 0-2. . Machida in de weg! Bakker verrast met een dribbel en een geweldige lage voorzet. Machida duikt als een duiveltje uit een doosje op voor de neus van Frimpong en voorkomt de 0-2.

clock 20' eerste helft, minuut 20. Vlak na de 0-1 ging er dreiging uit van Union, maar die is nu toch al eventjes verdwenen. . Vlak na de 0-1 ging er dreiging uit van Union, maar die is nu toch al eventjes verdwenen.

clock 19' eerste helft, minuut 19. Leverkusen komt er opnieuw gevaarlijk uit. Leverkusen komt er opnieuw gevaarlijk uit

clock 18' Luidruchtige Duitsers in het Lotto Park. eerste helft, minuut 18. Luidruchtige Duitsers in het Lotto Park.

clock 16' eerste helft, minuut 16. Wirtz is een diamantje. Hij steekt de bal knap naar Diaby, die iets te overhaast schiet. In het centrum is Hlozek beter geplaatst. . Wirtz is een diamantje. Hij steekt de bal knap naar Diaby, die iets te overhaast schiet. In het centrum is Hlozek beter geplaatst.

clock 13' eerste helft, minuut 13. Slordig Union. Er zit wat veel afval in het voetbal van Union. De 0-1 kwam door balverlies en in de voorbije minuut gaven Nieuwkoop en Lazare de bal erg gemakkelijk weg. . Slordig Union Er zit wat veel afval in het voetbal van Union. De 0-1 kwam door balverlies en in de voorbije minuut gaven Nieuwkoop en Lazare de bal erg gemakkelijk weg.

clock 12' eerste helft, minuut 12. Eerste gevaar van Union komt van Boniface. Eerste gevaar van Union komt van Boniface

clock 12' eerste helft, minuut 12. Hincapié drijft Vertessen, die weinig steun heeft, naar buiten. Bayer-doelman Hradecky heeft nog geen werk gehad. . Hincapié drijft Vertessen, die weinig steun heeft, naar buiten. Bayer-doelman Hradecky heeft nog geen werk gehad.

clock 9' eerste helft, minuut 9. Frimpong is véél rapper dan Lapoussin en rent tot in de zestien meter. Lazare moet bijsluiten om erger te voorkomen. Die snelle omschakelingen, dat is het grote wapen van Leverkusen. . Frimpong is véél rapper dan Lapoussin en rent tot in de zestien meter. Lazare moet bijsluiten om erger te voorkomen. Die snelle omschakelingen, dat is het grote wapen van Leverkusen.

clock 7' eerste helft, minuut 7. Union drukt! . Union drukt!

clock 5' eerste helft, minuut 5. We weten dat Union niet bevreesd is om een achterstand op te halen. Peter Vandenbempt. We weten dat Union niet bevreesd is om een achterstand op te halen. Peter Vandenbempt

clock 4' eerste helft, minuut 4. Union laat zich niet pramen en is zelf meteen ook gevaarlijk. Een schot van Boniface wordt afgeblokt. . Union laat zich niet pramen en is zelf meteen ook gevaarlijk. Een schot van Boniface wordt afgeblokt.

clock 3' eerste helft, minuut 3.

clock 3' eerste helft, minuut 3. Ai ai ai! Union krijg al meteen de 0-1 te slikken. Ai ai ai! Union krijg al meteen de 0-1 te slikken

clock 2' eerste helft, minuut 2. 0-1! Veel slechter kan het hier niet beginnen! Diaby glipt er na een misser doorheen, danst rond Moris en schuift de bal vanuit een scherpe hoek in doel. . 0-1! Veel slechter kan het hier niet beginnen! Diaby glipt er na een misser doorheen, danst rond Moris en schuift de bal vanuit een scherpe hoek in doel.

clock 2' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 2 door Moussa Diaby van Bayer 04 Leverkusen. 0, 1. goal Union Bayer 04 Leverkusen 88' 0 1

clock 1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! Wint Union Saint-Gilloise vanavond van Bayer Leverkusen, dan staat het gewoon in de halve finale van de Europa League. Klinkt simpel, maar dat is het zeker niet. . Aftrap! Wint Union Saint-Gilloise vanavond van Bayer Leverkusen, dan staat het gewoon in de halve finale van de Europa League. Klinkt simpel, maar dat is het zeker niet.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 20:49 vooraf, 20 uur 49. Persoonlijk zou ik toch voor kampioen kiezen, maar we zullen vanavond zeker onze kans gaan. Union-CEO Philippe Bormans. Persoonlijk zou ik toch voor kampioen kiezen, maar we zullen vanavond zeker onze kans gaan. Union-CEO Philippe Bormans

clock 20:41 vooraf, 20 uur 41. Scheidsrechter vanavond is Antonio Mateu Lahoz. De Spanjaard staat erom bekend dat hij vaak en graag in het middelpunt van de belangstelling staat. . Scheidsrechter vanavond is Antonio Mateu Lahoz. De Spanjaard staat erom bekend dat hij vaak en graag in het middelpunt van de belangstelling staat.

clock 20:39 Boni mag er straks gerust nog een paar bijdoen. vooraf, 20 uur 39. Boni mag er straks gerust nog een paar bijdoen.

clock 20:35 vooraf, 20 uur 35. Union kreeg dit jaar al veel Duitse tegenstand. Leverkusen zit van zijn kant aan zijn tweede Belgische opponent van het seizoen. In de groepsfase van de Champions League verloor het met 1-0 van Club Brugge in Jan Breydel. In de BayArena bleef het 0-0. . Union kreeg dit jaar al veel Duitse tegenstand. Leverkusen zit van zijn kant aan zijn tweede Belgische opponent van het seizoen. In de groepsfase van de Champions League verloor het met 1-0 van Club Brugge in Jan Breydel. In de BayArena bleef het 0-0.

clock 20:27 vooraf, 20 uur 27.

clock 20:21 Jubileumjaar voor Leverkusen. Bayer Leverkusen heeft absoluut geen uitpuilende trofeeënkast. Dit seizoen is het precies een kwarteeuw geleden dat de club zijn grootste prijs pakte, de UEFA Cup van 1987-88. In 1992-93 pakte Bayer de Duitse beker, zijn tweede en voorlopig laatste trofee. Dat is dus twintig jaar geleden. Hopelijk voor Union inspireert het de Duitsers niet te veel. . vooraf, 20 uur 21. birthday Jubileumjaar voor Leverkusen Bayer Leverkusen heeft absoluut geen uitpuilende trofeeënkast. Dit seizoen is het precies een kwarteeuw geleden dat de club zijn grootste prijs pakte, de UEFA Cup van 1987-88. In 1992-93 pakte Bayer de Duitse beker, zijn tweede en voorlopig laatste trofee. Dat is dus twintig jaar geleden. Hopelijk voor Union inspireert het de Duitsers niet te veel.

clock 20:19 vooraf, 20 uur 19. Geraerts: "Moeten onze momenten pakken". Geraerts: "Moeten onze momenten pakken"

clock 20:10 Of blijf gewoon lekker thuis en volg alles bij ons. vooraf, 20 uur 10. Of blijf gewoon lekker thuis en volg alles bij ons.

clock 20:01 vooraf, 20 uur 01. Opstelling Union. Karel Geraerts kreeg tegen Seraing de ideale kans om enkele belangrijke pionnen rust te gunnen. Stonden tegen de degradant niet aan de aftrap, maar vanavond wel: Nieuwkoop, Kandouss, Lazare, Lynen, Lapoussin en Boniface. . Opstelling Union Karel Geraerts kreeg tegen Seraing de ideale kans om enkele belangrijke pionnen rust te gunnen. Stonden tegen de degradant niet aan de aftrap, maar vanavond wel: Nieuwkoop, Kandouss, Lazare, Lynen, Lapoussin en Boniface.

clock 20:00 vooraf, 20 uur .

clock 19:53 vooraf, 19 uur 53. Opstelling Leverkusen. In vergelijking met de 0-0 tegen Wolfsburg van dit weekend voert coach Xabi Alonso drie wijzigingen door. Achteraan komt Tah voor ex-Bruggeling Kossounou en hoger op het veld verschijnen Bakker en Wirtz weer aan de aftrap, ten koste van Demirbay en Azmoun. . Opstelling Leverkusen In vergelijking met de 0-0 tegen Wolfsburg van dit weekend voert coach Xabi Alonso drie wijzigingen door. Achteraan komt Tah voor ex-Bruggeling Kossounou en hoger op het veld verschijnen Bakker en Wirtz weer aan de aftrap, ten koste van Demirbay en Azmoun.

clock 19:52 vooraf, 19 uur 52.

clock 06:46 vooraf, 06 uur 46. Live op alle Sporza-kanalen. U kunt zowel hier voor live tekstverslaggeving en een livestream terecht. We streamen de tv-uitzending van Canvas: vanaf 20.35 uur ontvangt presentator Karl Vannieuwkerke gasten Gert Verheyen en Arnar Vidarsson. Peter Vandenbempt verzorgt de tv-commentaar. Op Radio 1 kan u ook terecht met Tom Boudeweel als commentator. . Live op alle Sporza-kanalen U kunt zowel hier voor live tekstverslaggeving en een livestream terecht. We streamen de tv-uitzending van Canvas: vanaf 20.35 uur ontvangt presentator Karl Vannieuwkerke gasten Gert Verheyen en Arnar Vidarsson. Peter Vandenbempt verzorgt de tv-commentaar.



Op Radio 1 kan u ook terecht met Tom Boudeweel als commentator.

clock 20-04-2023 20-04-2023.

clock 22:15 vooraf, 22 uur 15. Alonso: "Zullen op ons best moeten zijn". Xabi Alonso, de trainer van Bayer Leverkusen, is zich ervan bewust dat zijn team "top zal moeten zijn" om donderdagavond de maat te nemen van Union. Afgelopen donderdag sleepte Leverkusen met een laat doelpunt een 1-1-gelijkspel uit de brand voor eigen volk. "We zullen ons beste spel moeten bovenhalen en een totaalprestatie moeten leveren om ons te kwalificeren", zei Alonso woensdag. "Ik verwacht een open duel." "Het is heel belangrijk voor ons om het avontuur verder te zetten. We willen ons blijven smijten in het kampioenschap en op het Europese toneel. Een Europese halve finale is een hele mooie opportuniteit voor ons. We kunnen een nieuw hoofdstuk schrijven." . Alonso: "Zullen op ons best moeten zijn" Xabi Alonso, de trainer van Bayer Leverkusen, is zich ervan bewust dat zijn team "top zal moeten zijn" om donderdagavond de maat te nemen van Union. Afgelopen donderdag sleepte Leverkusen met een laat doelpunt een 1-1-gelijkspel uit de brand voor eigen volk. "We zullen ons beste spel moeten bovenhalen en een totaalprestatie moeten leveren om ons te kwalificeren", zei Alonso woensdag. "Ik verwacht een open duel." "Het is heel belangrijk voor ons om het avontuur verder te zetten. We willen ons blijven smijten in het kampioenschap en op het Europese toneel. Een Europese halve finale is een hele mooie opportuniteit voor ons. We kunnen een nieuw hoofdstuk schrijven."

clock 13:42 vooraf, 13 uur 42. We willen geschiedenis blijven schrijven. Ons parcours was al historisch. We willen nog niet stoppen. . Senne Lynen. We willen geschiedenis blijven schrijven. Ons parcours was al historisch. We willen nog niet stoppen. Senne Lynen

clock 13:41 vooraf, 13 uur 41. Union-speler Senne Lynen en -coach Karel Geraerts.

clock 13:22 vooraf, 13 uur 22. Geraerts: "Evenwicht vinden tussen aanvallen en georganiseerd blijven". Geraerts: "Evenwicht vinden tussen aanvallen en georganiseerd blijven"

clock 13:22 vooraf, 13 uur 22. Lynen: "Heel moeilijk om zeggen dat wij favoriet zijn". Lynen: "Heel moeilijk om zeggen dat wij favoriet zijn"

clock 13:09 50e wedstrijd voor coach Karel Geraerts. Karel Geraerts (41) heeft morgen iets te vieren. De voormalige middenvelder staat voor de 50e keer langs de lijn als Union-coach. Geraerts wordt in verschillende media in verband gebracht met andere clubs. "Maar ik voel me goed bij Union", geeft hij aan. "En we zullen zien wat er de komende weken zal gebeuren." De drukke kalender zal bij een kwalificatie voor de halve finales van de Europa League blijven aanhouden. "Maar we moeten ons eerst kwalificeren", benadrukt Geraerts. "Het is een zorg voor later. Ik heb geen probleem met de kalender. Hier doe je het als speler voor. Ik wil niet kiezen tussen de verschillende competities." . vooraf, 13 uur 09. birthday 50e wedstrijd voor coach Karel Geraerts Karel Geraerts (41) heeft morgen iets te vieren. De voormalige middenvelder staat voor de 50e keer langs de lijn als Union-coach.



Geraerts wordt in verschillende media in verband gebracht met andere clubs. "Maar ik voel me goed bij Union", geeft hij aan. "En we zullen zien wat er de komende weken zal gebeuren."

De drukke kalender zal bij een kwalificatie voor de halve finales van de Europa League blijven aanhouden. "Maar we moeten ons eerst kwalificeren", benadrukt Geraerts.

"Het is een zorg voor later. Ik heb geen probleem met de kalender. Hier doe je het als speler voor. Ik wil niet kiezen tussen de verschillende competities."

clock 13:08 vooraf, 13 uur 08. Coach Karel Geraerts spreekt zijn spelers toe.

clock 13:05 vooraf, 13 uur 05. Karel Geraerts: "In onszelf blijven geloven". Union-coach Karel Geraerts blikt met vertrouwen vooruit naar de terugwedstrijd. "Ik verwacht een goede match. Beide ploegen zijn in goeden doen en kunnen naar de halve finales. We treffen een zeer goede tegenstander, maar moeten in onszelf blijven geloven", stelt Geraerts. De Union-coach lichtte een tipje van de sluier op over hoe hij zijn team wil zien spelen. "We proberen in elke wedstrijd de ruimtes voor de tegenstander te beperken, maar dat wordt tegen een ploeg als Leverkusen, met veel beweging en snelheid, nog belangrijker. We zullen verder ook aanvallend moeten denken om ons te kunnen kwalificeren." Geraerts kan op een bijna volledig fitte selectie rekenen. Enkel invallersdoelman Lucas Pirard kampt met een rugblessure. Verdediger Siebe Van der Heyden ontbreekt wel door schorsing. De Japanner Koki Machida lijkt donderdag zijn vervanger te zullen worden. "Het was voor Koki belangrijk te kunnen spelen tegen Seraing zondag", aldus Geraerts. "Hij heeft ritme kunnen opdoen. Ik neem morgen mijn beslissing over wie zal spelen." . Karel Geraerts: "In onszelf blijven geloven" Union-coach Karel Geraerts blikt met vertrouwen vooruit naar de terugwedstrijd.



"Ik verwacht een goede match. Beide ploegen zijn in goeden doen en kunnen naar de halve finales. We treffen een zeer goede tegenstander, maar moeten in onszelf blijven geloven", stelt Geraerts.

De Union-coach lichtte een tipje van de sluier op over hoe hij zijn team wil zien spelen. "We proberen in elke wedstrijd de ruimtes voor de tegenstander te beperken, maar dat wordt tegen een ploeg als Leverkusen, met veel beweging en snelheid, nog belangrijker. We zullen verder ook aanvallend moeten denken om ons te kunnen kwalificeren."

Geraerts kan op een bijna volledig fitte selectie rekenen. Enkel invallersdoelman Lucas Pirard kampt met een rugblessure. Verdediger Siebe Van der Heyden ontbreekt wel door schorsing. De Japanner Koki Machida lijkt donderdag zijn vervanger te zullen worden.

"Het was voor Koki belangrijk te kunnen spelen tegen Seraing zondag", aldus Geraerts. "Hij heeft ritme kunnen opdoen. Ik neem morgen mijn beslissing over wie zal spelen."

clock 13:04 vooraf, 13 uur 04. We proberen de ruimtes voor de tegenstander te beperken. Dat wordt tegen een ploeg als Leverkusen, met veel beweging en snelheid, nog belangrijker. We zullen ook aanvallend moeten denken om ons te kunnen kwalificeren. Karel Geraerts. We proberen de ruimtes voor de tegenstander te beperken. Dat wordt tegen een ploeg als Leverkusen, met veel beweging en snelheid, nog belangrijker. We zullen ook aanvallend moeten denken om ons te kunnen kwalificeren. Karel Geraerts

clock 13:03 vooraf, 13 uur 03. De spelers van Union trainen in het stadion van Anderlecht waar ze morgen Leverkusen ontvangen.

clock 13:02 vooraf, 13 uur 02. Loïc Lapoussin (l) en Teddy Teuma (r).

clock 19-04-2023 19-04-2023.

clock 14:14 vooraf, 14 uur 14. Veelbesproken Mateu Lahoz fluit Europese match Union. De UEFA heeft de Spanjaard Antonio Mateu Lahoz aangeduid als ref voor de terugwedstrijd van Union in de kwartfinales van de Europa League, donderdag in het Lotto Park in Anderlecht tegen het Duitse Bayer Leverkusen. Lahoz kreeg op het WK vorig najaar in Qatar wereldwijde aandacht vanwege zijn gedrag tijdens de kwartfinale tussen latere wereldkampioen Argentinië en Nederland. De 45-jarige Spanjaard trok in dat duel liefst negentien gele kaarten en een rode kaart. Verschillende spelers leken erg snel op de bon te vliegen. De FIFA gaf hem vervolgens geen wedstrijden meer op de Wereldbeker. Ook in eigen land in La Liga waren er al verschillende incidenten. Lahoz, die sinds 2011 internationaal scheidsrechter is, kwam de voorbije jaren ook verschillende Belgische teams tegen in Europa. In november 2021 was hij de ref bij de 4-1 nederlaag van Club Brugge in de Champions League bij Manchester City. In de Europa League floot hij doorheen de jaren ook wedstrijden van Lokeren en Anderlecht. Op het EK van 2021 leidde hij de eerste groepswedstrijd van de Rode Duivels tegen Rusland (3-0 zege). Even voordien had hij ook de finale van de Champions League gefloten tussen Chelsea en Manchester City (1-0). Rode Duivel Kevin De Bruyne liep in die partij na een duel met Antonio Rüdiger een gebroken oogkas op. Lahoz gaf de Duitse verdediger echter geen straf. . Veelbesproken Mateu Lahoz fluit Europese match Union De UEFA heeft de Spanjaard Antonio Mateu Lahoz aangeduid als ref voor de terugwedstrijd van Union in de kwartfinales van de Europa League, donderdag in het Lotto Park in Anderlecht tegen het Duitse Bayer Leverkusen. Lahoz kreeg op het WK vorig najaar in Qatar wereldwijde aandacht vanwege zijn gedrag tijdens de kwartfinale tussen latere wereldkampioen Argentinië en Nederland. De 45-jarige Spanjaard trok in dat duel liefst negentien gele kaarten en een rode kaart. Verschillende spelers leken erg snel op de bon te vliegen. De FIFA gaf hem vervolgens geen wedstrijden meer op de Wereldbeker. Ook in eigen land in La Liga waren er al verschillende incidenten. Lahoz, die sinds 2011 internationaal scheidsrechter is, kwam de voorbije jaren ook verschillende Belgische teams tegen in Europa. In november 2021 was hij de ref bij de 4-1 nederlaag van Club Brugge in de Champions League bij Manchester City. In de Europa League floot hij doorheen de jaren ook wedstrijden van Lokeren en Anderlecht. Op het EK van 2021 leidde hij de eerste groepswedstrijd van de Rode Duivels tegen Rusland (3-0 zege). Even voordien had hij ook de finale van de Champions League gefloten tussen Chelsea en Manchester City (1-0). Rode Duivel Kevin De Bruyne liep in die partij na een duel met Antonio Rüdiger een gebroken oogkas op. Lahoz gaf de Duitse verdediger echter geen straf.

clock 18-04-2023 18-04-2023.

clock 22:03 ongekend, 22 uur 03. Vervanging bij Union, Casper Terho erin, Ismaël Kandouss eruit wissel substitution out Ismaël Kandouss substitution in Casper Terho

clock 20-04-2023 20-04-2023.

clock 14:14 - Vooraf Vooraf, 14 uur 14

clock Opstelling Union. Anthony Moris, Bart Nieuwkoop, Ismaël Kandouss, Christian Burgess, Koki Machida, Loic Lapoussin, Lazare Amani, Senne Lynen, Teddy Teuma, Yorbe Vertessen, Victor Boniface Opstelling Union Anthony Moris, Bart Nieuwkoop, Ismaël Kandouss, Christian Burgess, Koki Machida, Loic Lapoussin, Lazare Amani, Senne Lynen, Teddy Teuma, Yorbe Vertessen, Victor Boniface

clock Opstelling Bayer 04 Leverkusen. Lukáš Hrádecký, Edmond Tapsoba, Jonathan Tah, Piero Hincapié, Jeremie Frimpong, Nadiem Amiri, Robert Andrich, Mitchel Bakker, Moussa Diaby, Adam Hložek, Florian Wirtz Opstelling Bayer 04 Leverkusen Lukáš Hrádecký, Edmond Tapsoba, Jonathan Tah, Piero Hincapié, Jeremie Frimpong, Nadiem Amiri, Robert Andrich, Mitchel Bakker, Moussa Diaby, Adam Hložek, Florian Wirtz