LIVESTREAM: Kijk nu naar de voorbeschouwing op de EL-clash tussen Leverkusen en Union

Geen Odilon Kossounou bij Leverkusen. Xabi Alonso kiest voor Hradecky, Tah, Tapsoba, Hincapie, Bakker, Frimpong, Palacios, Andrich en zijn levensgevaarlijke drietand Diaby/Wirtz/Adli. Een opvallende afwezige bij de Duitsers: Odilon Kossounou. De voormalige verdediger van Club Brugge maakte de laatste weken nochtans deel uit van de winnende formule. Op deze pagina kan u met een livestream volgen.



clock 20:03 Union mag zich in de BayArena verwachten aan een heksenketel. vooraf, 20 uur 03. Union mag zich in de BayArena verwachten aan een heksenketel.

Live op Sporza. U kunt de heenmatch in de kwartfinale van de Europa League live volgen op al onze kanalen. Hier natuurlijk met live tekst, maar er is ook een livestream van de tv-uitzending op Canvas. Vanaf 20.35 uur ontvangt Maarten Vangramberen zijn gasten Wesley Sonck en Frank Boeckx. Filip Joos verzorgt de tv-commentaar. Ook op Radio 1 kunt u afstemmen.



Ik zie de honger in het team, dat is het belangrijkste om succesvol te zijn. We verwachten 2 intense wedstrijden. We zullen mentaliteit en concentratie moeten tonen, enkel dan hebben we een kans. Bayer Leverkusen-coach Xabi Alonso.

clock 19:40 vooraf, 19 uur 40. Lazare fit, Boniface en Vertessen voorin. De opstelling van Union is bekend: Moris - Nieuwkoop - Kandouss - Burgess - Van Der Heyden - Lynen - Lapoussin - Lazare - Teuma - Boniface - Vertessen . Lazare fit, Boniface en Vertessen voorin De opstelling van Union is bekend: Moris - Nieuwkoop - Kandouss - Burgess - Van Der Heyden - Lynen - Lapoussin - Lazare - Teuma - Boniface - Vertessen

Leverkusen droomt van halve finale: "Sinds 2002 niet meer gelukt". Bayer Leverkusen-trainer Xabi Alonso ziet voor zijn team een historische kans. "We hebben de kans om de halve finale van een Europese beker te bereiken. Bayer Leverkusen heeft dat sinds 2002 niet meer gedaan. Nu zitten we in een situatie om het opnieuw klaar te spelen", zei hij op de persconferentie in aanloop naar de heenwedstrijd. Alonso en co. wonnen trouwens hun laatste 7 wedstrijden, over alle competities. De 41-jarige ex-speler van Real Madrid en Liverpool wilde nog niet denken aan een eventuele finale, maar "we moeten deze positieve golf gaande houden". Dat Union in de 1/8e finales Union Berlin versloeg, was voor Alonso "niet zo'n grote verrassing". Daarom zal zijn ploeg volgens hem de underdog uit België zeker niet onderschatten. De laatste keer dat Bayer Leverkusen van een Europese finale mocht proeven dateert al van 2002. Toen was Real Madrid in de finale van de Champions League met 2-1 te sterk, onder meer na een fenomenaal doelpunt van Zinédine Zidane.



Duitse angstgegner. Siebe Van der Heyden trekt met Union opnieuw naar Duitsland voor de voortzetting van de Europese campagne. Na Union Berlin treft het Bayer Leverkusen in de kwartfinales. "Door onze vorige overwinning op Duits grondgebied, komen we hier met een goed gevoel toe. Toch is het een compleet nieuwe tegenstander, met andere principes en een andere speelstijl. We zullen weer op ons best moeten zijn om het klusje opnieuw te klaren." Union staat op de 3e plaats in de Bundesliga, Leverkusen op de 6e plek. "Maar zo mogen we niet redeneren", lacht Van der Heyden. "Leverkusen is trouwens echt in vorm. En de Europa League blijft toch een totaal andere competitie."



Met de bus naar Bayer Leverkusen. Een ander voordeel aan de verplaatsing naar Duitsland: Union kon de oversteek met de bus maken. "Dat was ideaal. De reis duurde maar drie uurtjes en op de bus heb je heel wat bewegingsruimte. We zijn fit en klaar voor de clash." Een hoopgevende gedachte bij Union, dat de laatste weken al een druk programma moest afwerken."Voor een wedstrijd zoals morgen kun je niet vermoeid zijn. Dat zit in je hoofd. Die frisheid zal alvast nodig zijn, want het zal ongetwijfeld een strijd op het veld worden. We zullen goed georganiseerd moeten spelen."



Wie voor deze wedstrijd niet gemotiveerd is, moet beginnen te pingpongen. Karel Geraerts, trainer Union.

Geraerts waarschuwt voor "dé ploeg-in-vorm van Duitsland". Ook Karel Geraerts wil niet te veel parallellen trekken met de vorige Duitse tegenstander van Union. "Het is een compleet andere ploeg. Leverkusen is een team dat een goede opbouw probeert te verzorgen, met heel wat beweging in zijn aanvallend compartiment. De Spaanse coach probeert duidelijk die accenten te leggen." Club Brugge stond in de Champions League dit seizoen ook al tegenover Leverkusen, al is de ploeg sindsdien een stevige transformatie ondergaan. "Toen waren ze echt nog zoekende, maar sinds kort hebben ze hun identiteit echt gevonden. De laatste zeven matchen hebben ze gewonnen. Het is dé ploeg-in-vorm van Duitsland."

Opstelling Bayer 04 Leverkusen. Lukáš Hrádecký, Jonathan Tah, Edmond Tapsoba, Piero Hincapié, Mitchel Bakker, Jeremie Frimpong, Exequiel Palacios, Robert Andrich, Moussa Diaby, Florian Wirtz, Amine Adli

Opstelling Union. Anthony Moris, Bart Nieuwkoop, Ismaël Kandouss, Christian Burgess, Siebe Van der Heyden, Senne Lynen, Lazare Amani, Loic Lapoussin, Yorbe Vertessen, Teddy Teuma, Victor Boniface