United of Barcelona: voor wie wordt het hard ontwaken na passage in "Theatre of Dreams"?

Barcelona heeft een goede herinnering aan zijn laatste bezoek aan "The Theatre of Dreams". In de kwartfinales van de Champions League in het seizoen 2018-2019 wonnen de Spanjaarden met 0-1.

United is een van de beste teams van het moment in Europa. Dit is het beste Manchester United in jaren, met een goede coach, goede spelers met veel kwaliteit en veel passie. Dat gaan we moeten evenaren. Xavi Hernandez - trainer Barcelona.