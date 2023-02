LIVE: grootmachten FC Barcelona en Manchester United strijden tegen elkaar in EL-duel van formaat

Gavi bereikt Pedri met een boogballetje. Die kan de bal niet laag houden, zijn schot gaat net over.

eerste helft, minuut 19. Grote kans Pedri! Gavi bereikt Pedri met een boogballetje. Die kan de bal niet laag houden, zijn schot gaat net over. .

United probeert met een lange bal Rashford in stelling te brengen. Koundé onderschept met hoog been de bal.

eerste helft, minuut 16. Koundé met acrobatische onderschepping. United probeert met een lange bal Rashford in stelling te brengen. Koundé onderschept met hoog been de bal. .

clock 12'

eerste helft, minuut 12. Vrije trap gaat over. De vrije trap aan het halve maantje wordt genomen door Marcos Alonso. Hij komt niet in de buurt van het doel. Zijn poging gaat over. .