VIDEO: Monaco van Clement doet prima zaak, met dank aan Leverkusen-keeper en 2 fraaie goals

Monaco werd in Leverkusen al vroeg geholpen door Lukas Hradecky, de doelman van de thuisploeg. Die struikelde onder druk van Embolo over de bal en werkte de bal zo knullig in zijn eigen doel.

Toch herstelden de Duitsers zich goed van dit cadeautje aan Monaco. In het 1e kwartier na de rust keerde de thuisploeg de situatie helemaal om. Diaby en Wirtz zorgden voor 2-1.

Het slotkwartier was dan weer voor de bezoeker. Krépin Diatta (ex-Club Brugge) tekende voor de knappe 2-2 in de verste hoek en de 2-3 was nog fraaier: diep in de extra tijd jaste Disasi de bal heerlijk in het hoekje.