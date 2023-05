Sevilla trekt voor 7e keer naar finale Europa League na zege tegen Juventus

clock 23:35 einde, 23 uur 35. Sevilla wint. Sevilla flikt het opnieuw en maakt zich wederom op voor een nieuwe Europa League-finale. . Sevilla wint Sevilla flikt het opnieuw en maakt zich wederom op voor een nieuwe Europa League-finale.

clock 120+14' Gele kaart voor Gonzalo Montiel van Sevilla tijdens tweede verlenging, minuut 134 yellow card Gonzalo Montiel Sevilla

clock 120+5' tweede verlenging tweede verlenging, minuut 125 match afgelopen

clock 120+1' Er komen 4 minuten extra tijd bij. tweede verlenging, minuut 121. extra time 4 - extra time Er komen 4 minuten extra tijd bij.

clock 118' tweede verlenging, minuut 118. Vervanging bij Sevilla, Karim Rekik erin, Suso eruit wissel substitution out Suso substitution in Karim Rekik

clock 117' Gele kaart voor Suso van Sevilla tijdens tweede verlenging, minuut 117 yellow card Suso Sevilla

clock 117' tweede verlenging, minuut 117. Sevilla moet dus nog minstens 5 minuten verder met een man minder. Kan Juventus daar nog van profiteren? . Sevilla moet dus nog minstens 5 minuten verder met een man minder. Kan Juventus daar nog van profiteren?

clock 117' Gele kaart voor Fabio Miretti van Juventus tijdens tweede verlenging, minuut 117 yellow card Fabio Miretti Juventus

clock 115' tweede verlenging, minuut 115. Sevilla met 10 man. Ook Acuna snoept ostentatief seconden. Makkalie heeft er genoeg van en stuurt de Argentijn naar de kant met een tweede gele kaart. . Sevilla met 10 man Ook Acuna snoept ostentatief seconden. Makkalie heeft er genoeg van en stuurt de Argentijn naar de kant met een tweede gele kaart.

clock 115' Tweede gele kaart voor Marcos Acuña van Sevilla tijdens tweede verlenging, minuut 115 yellow to red card Marcos Acuña Sevilla

clock 112' tweede verlenging, minuut 112. Rakitic voert een mooi toneelstukje op en gaat theatraal neer. De Kroaat neemt zijn tijd om terug recht te kruipen. . Rakitic voert een mooi toneelstukje op en gaat theatraal neer. De Kroaat neemt zijn tijd om terug recht te kruipen.

clock 107' tweede verlenging, minuut 107. De bezoekers voeren de druk op, maar tot echt grote kansen komt Juventus voorlopig niet. . De bezoekers voeren de druk op, maar tot echt grote kansen komt Juventus voorlopig niet.

clock 107' tweede verlenging, minuut 107. Juventus heeft nog een kwartier om Sevilla van een 7e Europa League-finale te houden. . Juventus heeft nog een kwartier om Sevilla van een 7e Europa League-finale te houden.

clock 106' tweede verlenging tweede verlenging, minuut 106 match begonnen

clock 23:11 tweede verlenging, 23 uur 11. Hard tegen onzacht. Danilo krijgt de overtreding niet mee en revancheert zich dan maar op Montiel. Het levert hem een gele kaart op. . Hard tegen onzacht. Danilo krijgt de overtreding niet mee en revancheert zich dan maar op Montiel. Het levert hem een gele kaart op.

clock 23:08 tweede verlenging, 23 uur 08. Chiesa kopt de bal van dichtbij op een Sevilla-hand, maar Makkelie moet niks van een penalty weten. . Chiesa kopt de bal van dichtbij op een Sevilla-hand, maar Makkelie moet niks van een penalty weten.

clock 23:16 rust na 105 minuten, 23 uur 16. Vervanging bij Juventus, Arkadiusz Milik erin, Juan Cuadrado eruit wissel substitution out Juan Cuadrado substitution in Arkadiusz Milik

clock 23:16 rust na 105 minuten, 23 uur 16. Vervanging bij Sevilla, Papu Gómez erin, Jesús Navas eruit wissel substitution out Jesús Navas substitution in Papu Gómez

clock 105+1' Er komt 1 minuut extra tijd bij. eerste verlenging, minuut 106. extra time 1 - extra time Er komt 1 minuut extra tijd bij.

clock 105' Gele kaart voor Danilo van Juventus tijdens eerste verlenging, minuut 105 yellow card Danilo Juventus

clock 100' eerste verlenging, minuut 100. Vervanging bij Sevilla, Gonzalo Montiel erin, Bryan Gil eruit wissel substitution out Bryan Gil substitution in Gonzalo Montiel

clock 95' Doelpunt tijdens eerste verlenging, minuut 95 door Erik Lamela van Sevilla. 2, 1. goal Sevilla Juventus einde 2 1

clock 94' eerste verlenging, minuut 94. Lamela doet het voor Sevilla. Juventus krijgt het deksel op de neus. Lamela kon Szczesny met de voeten niet bedreigen, dus probeert hij het met het hoofd. . Lamela doet het voor Sevilla Juventus krijgt het deksel op de neus. Lamela kon Szczesny met de voeten niet bedreigen, dus probeert hij het met het hoofd.

clock 92' eerste verlenging, minuut 92. Paniek telkens Vlahovic aan de bal komt. De Serviër kapt zijn bewaker goed uit, maar kraakt zijn schot. . Paniek telkens Vlahovic aan de bal komt. De Serviër kapt zijn bewaker goed uit, maar kraakt zijn schot.

clock 91' eerste verlenging eerste verlenging, minuut 91 match begonnen

clock 22:50 rust na 90 minuten, 22 uur 50. 90 minuten voetbal hebben geen winnaar opgeleverd. Juventus en Sevilla doen er minstens nog een halfuurtje bij. . 90 minuten voetbal hebben geen winnaar opgeleverd. Juventus en Sevilla doen er minstens nog een halfuurtje bij.

clock 90+1' Er komen 2 minuten extra tijd bij. tweede helft, minuut 91. extra time 2 - extra time Er komen 2 minuten extra tijd bij.

clock 90' tweede helft, minuut 90. Szczesny onklopbaar. Juventus mag stilaan een standbeeld bouwen voor Szczesny. De kopbal van En-Nesyri had perfect onder de lat gepast, maar de Pool ranselt het leer opnieuw uit doel. . Szczesny onklopbaar Juventus mag stilaan een standbeeld bouwen voor Szczesny. De kopbal van En-Nesyri had perfect onder de lat gepast, maar de Pool ranselt het leer opnieuw uit doel.

clock 87' tweede helft, minuut 87. Sevilla blijft de doelmond van Juventus bestormen. Szczesny houdt Gil met een ultieme beenveeg van de 2-1. . Sevilla blijft de doelmond van Juventus bestormen. Szczesny houdt Gil met een ultieme beenveeg van de 2-1.

clock 86' tweede helft, minuut 86.

clock 86' tweede helft, minuut 86. Vervanging bij Juventus, Fabio Miretti erin, Manuel Locatelli eruit wissel substitution out Manuel Locatelli substitution in Fabio Miretti

clock 86' tweede helft, minuut 86. Vervanging bij Juventus, Filip Kostic erin, Samuel Iling eruit wissel substitution out Samuel Iling substitution in Filip Kostic

clock 80' tweede helft, minuut 80. Sevilla wint een vrij trap op een interessante plaats. Een kolfje naar de hand van Suso. De Spanjaard besluit slapjes op Bono. . Sevilla wint een vrij trap op een interessante plaats. Een kolfje naar de hand van Suso. De Spanjaard besluit slapjes op Bono.

clock 78' tweede helft, minuut 78. Sevilla heeft bloed geroken. De thuisploeg is niet van plan om op zijn lauweren te rusten. Sevilla gaat meteen op zoek naar een tweede goal. . Sevilla heeft bloed geroken De thuisploeg is niet van plan om op zijn lauweren te rusten. Sevilla gaat meteen op zoek naar een tweede goal.

clock 75' tweede helft, minuut 75. Lang heeft Juventus niet kunnen genieten van zijn voorsprong. Al kan je niet zeggen dat het onverdiend is. . Lang heeft Juventus niet kunnen genieten van zijn voorsprong. Al kan je niet zeggen dat het onverdiend is.

clock 73' tweede helft, minuut 73.

clock 71' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 71 door Suso van Sevilla. 1, 1. goal Sevilla Juventus einde 1 1

clock 70' tweede helft, minuut 70. Vervanging bij Sevilla, Erik Lamela erin, Lucas Ocampos eruit wissel substitution out Lucas Ocampos substitution in Erik Lamela

clock 70' Suso fusilleert Sczcesny. Suso hangt de bordjes weer gelijk. Met een loeihard schot jast hij het leer voorbij een kansloze Sczcesny. . tweede helft, minuut 70. free kick goal manual Suso fusilleert Sczcesny Suso hangt de bordjes weer gelijk. Met een loeihard schot jast hij het leer voorbij een kansloze Sczcesny.

clock 69' tweede helft, minuut 69. De 0-1 is een zwaar verdict voor Sevilla, dat minstens de evenknie was van Juventus. Kunnen de Spanjaarden de rug rechten? . De 0-1 is een zwaar verdict voor Sevilla, dat minstens de evenknie was van Juventus. Kunnen de Spanjaarden de rug rechten?

clock 65' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 65 door Dusan Vlahovic van Juventus. 0, 1. goal Sevilla Juventus einde 0 1

clock 65' tweede helft, minuut 65. Vlahovic scoort meteen. Een gouden wissel. Vlahovic stift het leer met zijn eerste baltoets over Bono. Van een binnenkomer gesproken. . Vlahovic scoort meteen Een gouden wissel. Vlahovic stift het leer met zijn eerste baltoets over Bono. Van een binnenkomer gesproken.

clock 64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij Juventus, Dusan Vlahovic erin, Moise Kean eruit wissel substitution out Moise Kean substitution in Dusan Vlahovic

clock 64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij Juventus, Federico Chiesa erin, Ángel Di María eruit wissel substitution out Ángel Di María substitution in Federico Chiesa

clock 62' tweede helft, minuut 62. Vervanging bij Sevilla, Suso erin, Oliver Torres eruit wissel substitution out Oliver Torres substitution in Suso

clock 61' tweede helft, minuut 61. Allegri grijpt naar de grote middelen. Vlahovic en Chiesa komen erop voor Juventus. . Allegri grijpt naar de grote middelen. Vlahovic en Chiesa komen erop voor Juventus.

clock 58' tweede helft, minuut 58. Bremer dicht bij openingstreffer. De wedstrijd gaat goed op en neer. Juventus krijgt een hoekschop en stuurt zijn torens naar voor. De kopbal van Bremer likt de paal. . Bremer dicht bij openingstreffer De wedstrijd gaat goed op en neer. Juventus krijgt een hoekschop en stuurt zijn torens naar voor. De kopbal van Bremer likt de paal.

clock 58' tweede helft, minuut 58.

clock 57' Gele kaart voor Marcos Acuña van Sevilla tijdens tweede helft, minuut 57 yellow card Marcos Acuña Sevilla

clock 53' tweede helft, minuut 53. Daar is Rabiot opnieuw. Dit keer schuift de Fransman het leer aan de verkeerde kant van de paal. . Daar is Rabiot opnieuw. Dit keer schuift de Fransman het leer aan de verkeerde kant van de paal.

clock 51' tweede helft, minuut 51. szczesny toont zich. De tweede helft gaat gewoon door op het elan van de eerste. Gil dribbelt zich een weg door een bos van benen en besluit vanuit een schuine hoek op Szczesny. . szczesny toont zich De tweede helft gaat gewoon door op het elan van de eerste. Gil dribbelt zich een weg door een bos van benen en besluit vanuit een schuine hoek op Szczesny.

clock 49' tweede helft, minuut 49. Rabiot waant zich even spits en rukt op tot de kooi van Bono. De Marokkaanse international maakt zich breed en pakt de bal. . Rabiot waant zich even spits en rukt op tot de kooi van Bono. De Marokkaanse international maakt zich breed en pakt de bal.

clock 47' tweede helft, minuut 47. In de eerste helft hebben we ons geen moment verveeld. Graag meer van dat. . In de eerste helft hebben we ons geen moment verveeld. Graag meer van dat.

clock 47' tweede helft, minuut 47. Sevilla trapt de tweede helft op gang. Wie trekt het laken naar zich toe en stoot door naar de finale van de Europa League? . Sevilla trapt de tweede helft op gang. Wie trekt het laken naar zich toe en stoot door naar de finale van de Europa League?

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 21:52 rust, 21 uur 52. We gaan rusten. De VAR-check is meteen het laatste wapenfeit van de eerste helft. De spelers gaan in de kleedkamer hun batterijen terug opladen. . We gaan rusten De VAR-check is meteen het laatste wapenfeit van de eerste helft. De spelers gaan in de kleedkamer hun batterijen terug opladen.

clock 45+5' eerste helft eerste helft, minuut 50 match afgelopen

clock 45+5' eerste helft, minuut 50. Makelie wuift de penalty weg. Tot grote frustratie van de bank van Sevilla. Hier komt Juventus bijzonder goed weg. . Makelie wuift de penalty weg. Tot grote frustratie van de bank van Sevilla. Hier komt Juventus bijzonder goed weg.

clock 45+1' Er komen 3 minuten extra tijd bij. eerste helft, minuut 46. extra time 3 - extra time Er komen 3 minuten extra tijd bij.

clock 45' eerste helft, minuut 45. Sevilla wil een penalty. Cuadrado schuwt het risico niet in de box en gaat vol door op Torres. Veel bal lijkt daar toch niet aan. Wat doet de VAR? . Sevilla wil een penalty. Cuadrado schuwt het risico niet in de box en gaat vol door op Torres. Veel bal lijkt daar toch niet aan. Wat doet de VAR?

clock 41' eerste helft, minuut 41. Afgekeurd doelpunt Rabiot. Rabiot trapt de openingstreffer tegen de touwen, maar wordt teruggefloten door de lijnrechter. De Fransman kijkt bedenkelijk, maar staat in de herhaling toch een metertje buitenspel. . Afgekeurd doelpunt Rabiot Rabiot trapt de openingstreffer tegen de touwen, maar wordt teruggefloten door de lijnrechter. De Fransman kijkt bedenkelijk, maar staat in de herhaling toch een metertje buitenspel.

clock 41' eerste helft, minuut 41. Vervanging bij Juventus, Leandro Paredes erin, Nicolò Fagioli eruit wissel substitution out Nicolò Fagioli substitution in Leandro Paredes

clock 40' Blessure. Een eerste gedwongen wissel voor Juventus. Fagioli tast naar de schouder en kan niet meer verder. Paredes komt het Italiaanse jonkie vervangen. . eerste helft, minuut 40. injury Blessure Een eerste gedwongen wissel voor Juventus. Fagioli tast naar de schouder en kan niet meer verder. Paredes komt het Italiaanse jonkie vervangen.

clock 40' eerste helft, minuut 40.

clock 36' eerste helft, minuut 36. Ocampos blijft het proberen. Dit keer mikt hij vanop de rand van de zestien in de handen van Bono. . Ocampos blijft het proberen. Dit keer mikt hij vanop de rand van de zestien in de handen van Bono.

clock 35' eerste helft, minuut 35. Het is opendeurdag langs beide kanten. Het is een klein wonder dat hier nog niet gescoord is. . Het is opendeurdag langs beide kanten. Het is een klein wonder dat hier nog niet gescoord is.

clock 33' eerste helft, minuut 33. Kean tegen de paal. Wat een heerlijke wedstrijd. Moise Kean schudt zijn bewaker af, komt oog in oog te staan met Bono en treft de paal. . Kean tegen de paal Wat een heerlijke wedstrijd. Moise Kean schudt zijn bewaker af, komt oog in oog te staan met Bono en treft de paal.

clock 32' eerste helft, minuut 32. Het is pompen of verzuipen bij de bezoekers. Hoe lang kan Juventus deze belegering nog volhouden? . Het is pompen of verzuipen bij de bezoekers. Hoe lang kan Juventus deze belegering nog volhouden?

clock 29' eerste helft, minuut 29. Listig lobje Di Maria. Daar is Juventus aan de overkant. De bezoekers komen er razendsnel uit met Di Maria, die het enig mooi wil doen met een lobje. Dat heeft de Argentijn toch al beter gedaan. . Listig lobje Di Maria Daar is Juventus aan de overkant. De bezoekers komen er razendsnel uit met Di Maria, die het enig mooi wil doen met een lobje. Dat heeft de Argentijn toch al beter gedaan.

clock 24' eerste helft, minuut 24. Szczesny houdt Juve recht. Wat een reflex van Szczesny. Ocampos mikt zijn kopbal naar het hoekje, maar stoot op de Pool. De spelers van Sevilla appelleren onterecht dat de bal over de lijn was. . Szczesny houdt Juve recht Wat een reflex van Szczesny. Ocampos mikt zijn kopbal naar het hoekje, maar stoot op de Pool. De spelers van Sevilla appelleren onterecht dat de bal over de lijn was.

clock 23' eerste helft, minuut 23.

clock 21' eerste helft, minuut 21. Sevilla bonkt nadrukkelijk op de deur. Torres draait Alex Sandro helemaal dol, maar kan geen medemaat bereiken. . Sevilla bonkt nadrukkelijk op de deur. Torres draait Alex Sandro helemaal dol, maar kan geen medemaat bereiken.

clock 17' eerste helft, minuut 17. Optimistische poging van Guldelj. De Serviër probeert het vanop zo'n 30 meter, maar ziet zijn poging hoog over zoeven. . Optimistische poging van Guldelj. De Serviër probeert het vanop zo'n 30 meter, maar ziet zijn poging hoog over zoeven.

clock 14' Bono met de parade. Ook Juventus komt eens piepen. De verdedigers hebben op hoekschop geen oog voor Gatti, die zijn kopbal gepareerd ziet worden door Bono. Hier komt Sevilla goed weg. . eerste helft, minuut 14. crucial save Bono met de parade Ook Juventus komt eens piepen. De verdedigers hebben op hoekschop geen oog voor Gatti, die zijn kopbal gepareerd ziet worden door Bono. Hier komt Sevilla goed weg.

clock 11' Gele kaart voor Moise Kean van Juventus tijdens eerste helft, minuut 11 yellow card Moise Kean Juventus

clock 7' eerste helft, minuut 7. Juventus in de loopgraven. De thuisploeg speelt handbal voor de kooi van Szczesny. . Juventus in de loopgraven. De thuisploeg speelt handbal voor de kooi van Szczesny.

clock 5' eerste helft, minuut 5. Acuna krijgt een open doekje van de fans. De wereldkampioen pakt uit met een knappe Zidane-beweging. Veel schiet Sevilla daar echter niet mee op. . Acuna krijgt een open doekje van de fans. De wereldkampioen pakt uit met een knappe Zidane-beweging. Veel schiet Sevilla daar echter niet mee op.

clock 2' eerste helft, minuut 2. voortgestuwd door de thuisaanhang schiet Sevilla het beste uit de startblokken. Ocampos dribbelt zijn bewaker tureluurs, maar ziet zijn voorzet geblokt worden. . voortgestuwd door de thuisaanhang schiet Sevilla het beste uit de startblokken. Ocampos dribbelt zijn bewaker tureluurs, maar ziet zijn voorzet geblokt worden.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 20:58 eerste helft, 20 uur 58. De bal rolt in het Estadio Ramon Sanchez Pizjuan. Kan Sevilla ten koste van Juventus doorstoten naar zijn 7e finale? . De bal rolt in het Estadio Ramon Sanchez Pizjuan. Kan Sevilla ten koste van Juventus doorstoten naar zijn 7e finale?

clock 21:10 vooraf, 21 uur 10. Allegri krapt zich in de weinige haren. Zijn ploeg krijgt vooralsnog geen voet aan grond in Spanje. . Allegri krapt zich in de weinige haren. Zijn ploeg krijgt vooralsnog geen voet aan grond in Spanje.

clock 20:37 vooraf, 20 uur 37.

clock 20:37 vooraf, 20 uur 37.

clock 18:34 vooraf, 18 uur 34. We kennen hun sterke punten en ook hun zwakke punten. In de eerste plaats moeten we vooral zelf met veel persoonlijkheid spelen vanavond. Juve-coach Allegri. We kennen hun sterke punten en ook hun zwakke punten. In de eerste plaats moeten we vooral zelf met veel persoonlijkheid spelen vanavond. Juve-coach Allegri

clock 18:29 vooraf, 18 uur 29.

clock 18:26 vooraf, 18 uur 26. Juventus pas in slotseconden op gelijke hoogte. Lang leek Sevilla met een voorsprong terug te keren naar huis. Tot invaller Gatti kwam ingevlogen om de gelijkmaker in minuut 97 voorbij Bono te duwen. Een gelijke stand voor aanvang van de terugwedstrijd, dus. Wie gaat vanavond met de overwinning aan de haal? . Juventus pas in slotseconden op gelijke hoogte Lang leek Sevilla met een voorsprong terug te keren naar huis. Tot invaller Gatti kwam ingevlogen om de gelijkmaker in minuut 97 voorbij Bono te duwen. Een gelijke stand voor aanvang van de terugwedstrijd, dus. Wie gaat vanavond met de overwinning aan de haal?

clock 18:26 vooraf, 18 uur 26. Europa League Juventus redt zijn vel in slotminuut! Invaller Gatti knikt Juve ultiem langszij Sevilla

clock 18:25 vooraf, 18 uur 25. Heeft Juventus-coach Missimilano Allegri weer een nieuwe opstelling in petto voor vanavond? . Heeft Juventus-coach Missimilano Allegri weer een nieuwe opstelling in petto voor vanavond?

clock 18:25 vooraf, 18 uur 25. Europa League 100 wedstrijden, 100 verschillende opstellingen: een inkijk in de statistiek die de twijfels in Turijn typeert

clock 18:25 - Vooraf Vooraf, 18 uur 25

clock Opstelling Sevilla. Bono, Jesús Navas, Loïc Badé, Nemanja Gudelj, Marcos Acuña, Lucas Ocampos, Fernando, Oliver Torres, Ivan Rakitic, Bryan Gil, Youssef En-Nesyri Opstelling Sevilla Bono, Jesús Navas, Loïc Badé, Nemanja Gudelj, Marcos Acuña, Lucas Ocampos, Fernando, Oliver Torres, Ivan Rakitic, Bryan Gil, Youssef En-Nesyri

clock Opstelling Juventus. Wojciech Szczesny, Federico Gatti, Gleison Bremer, Danilo, Juan Cuadrado, Nicolò Fagioli, Manuel Locatelli, Adrien Rabiot, Samuel Iling, Ángel Di María, Moise Kean Opstelling Juventus Wojciech Szczesny, Federico Gatti, Gleison Bremer, Danilo, Juan Cuadrado, Nicolò Fagioli, Manuel Locatelli, Adrien Rabiot, Samuel Iling, Ángel Di María, Moise Kean