LIVE: Juventus en Sevilla houden elkaar in evenwicht in aangename pot voetbal

Sevilla ontvangt vanavond Juventus voor de terugwedstrijd van de halve finales in de Europa League. De Spanjaarden kunnen hun 7e finale bereiken in de Europese competitie als het wint in eigen huis van Juventus. In Turijn hielden beide ploegen elkaar in evenwicht. Wie vanavond doorstoot, bekijk je op Canvas en via onze livestream vanaf 20.40 uur.