Juventus redt zijn vel in slotminuut! Invaller Gatti knikt Juventus ultiem nog langszij Sevilla

In de allerlaatste minuut gaf Sevilla de overwinning tegen Juventus alsnog uit handen. In de toegevoegde tijd van de toegevoegde tijd knikte invaller Gatti de 1-1-eindscore nog op het bord. WK-revelatie En-Nesyri zag zijn openingsdoelpunt zo in extremis nog uitgewist worden. Volg hieronder de analyse na de wedstrijd.