Romeins voetbal ligt Feyenoord niet: stevige nederlaag tegen Lazio

Feyenoord heeft de Europese draad niet meteen opgepikt waar het die had laten liggen. Vorig jaar was er nog een sprookje in de Conference League, weliswaar met een anticlimax in de finale tegen AS Roma. Op de eerste speeldag in de Europa League slikte het veel te makkelijk goals tegen Lazio. De 2 Rotterdamse goals waren slechts een doekje voor het bloeden.