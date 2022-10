BEKIJK: Ronaldo spoelt Tottenham-debacle door met goal in Europa League

Na een tijdelijke verbanning uit de selectie was Cristiano Ronaldo erop gebrand om zich weer in de gunst van de fans en de trainer te spelen. Tegen Sheriff kreeg hij die kans, maar in de eerste helft lukte het de Portugees niet om te scoren.

Zijn landgenoot Diogo Dalot kon op slag van rust wel de score openen. Twintig minuten na de pauze legde Marcus Rashford de wedstrijd in een beslissende plooi.

Maar Ronaldo had nog een missie: minstens één keer scoren. Zijn eerste goal werd nog afgekeurd voor buitespel, maar negen minuten voor tijd mocht hij dan toch zijn vreugdesprong maken. Zijn kopbal werd nog gered, maar in de rebound sloeg CR7 toch toe.