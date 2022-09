Manchester United - Real Sociedad begint met beklijvende minuut stilte voor Queen

Voetbal is vanavond bijzaak in Groot-Brittannië. Het overlijden van de Queen overschaduwt ook het duel tussen Manchester United en Real Sociedad volledig. De partij gaat wel door zoals gepland. Voor de aftrap zal er een minuut stilte gehouden worden en beide ploegen zullen ook een rouwband dragen. De vlaggen op Old Trafford zullen halfstok hangen.