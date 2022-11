Union-coach Karel Geraerts: "Mooi dat we het opnemen tegen de nummer 1 van de Bundesliga"

clock 13:41 vooraf, 13 uur 41. We gaan het opnemen tegen de koploper van de Bundesliga, een van de beste competities ter wereld. Dat is een mooie bron van motivatie en een mooie uitdaging voor de spelers. Het is een team dat de laatste 2 seizoenen heeft verrast met een parcours dat enigszins vergelijkbaar is met het onze. Ik denk dat beide clubs een voorbeeld zijn dat niets onmogelijk is in het voetbal. Karel Geraerts. We gaan het opnemen tegen de koploper van de Bundesliga, een van de beste competities ter wereld. Dat is een mooie bron van motivatie en een mooie uitdaging voor de spelers. Het is een team dat de laatste 2 seizoenen heeft verrast met een parcours dat enigszins vergelijkbaar is met het onze. Ik denk dat beide clubs een voorbeeld zijn dat niets onmogelijk is in het voetbal. Karel Geraerts

clock 13:41 vooraf, 13 uur 41.

clock 13:38 vooraf, 13 uur 38. Wie wordt de nummer 2? Union heeft de groepswinst al op zak, maar kannog de rol van scherprechter spelen, want Berlijn (9 punten) en Braga (8 punten) strijden nog om de 2e plaats in de groep. "We moeten eerlijk zijn tegenover beide clubs", vindt Union-coach KarelGeraerts. "Ik probeer altijd een team op te stellen dat kan winnen. Ik houd rekening met veel parameters voordat ik keuzes maak." . Wie wordt de nummer 2? Union heeft de groepswinst al op zak, maar kannog de rol van scherprechter spelen, want Berlijn (9 punten) en Braga (8 punten) strijden nog om de 2e plaats in de groep.



"We moeten eerlijk zijn tegenover beide clubs", vindt Union-coach KarelGeraerts. "Ik probeer altijd een team op te stellen dat kan winnen. Ik houd rekening met veel parameters voordat ik keuzes maak."



clock 13:38 vooraf, 13 uur 38.

clock 13:37 vooraf, 13 uur 37. Union ontvangt Union. Het duel der Unions, Sint-Gillis en Berlijn, is donderdagavond de afsluiter van de groepsfase in de Europa League voor de Belgische vicekampioen. Union Sint-Gillis is al zeker van de groepswinst, maar wil tegen de Duitsers doorgaan op zijn positieve elan. Of dat lukt, kunt u hier donderdag op de voet volgen. . Union ontvangt Union Het duel der Unions, Sint-Gillis en Berlijn, is donderdagavond de afsluiter van de groepsfase in de Europa League voor de Belgische vicekampioen. Union Sint-Gillis is al zeker van de groepswinst, maar wil tegen de Duitsers doorgaan op zijn positieve elan. Of dat lukt, kunt u hier donderdag op de voet volgen.

clock 13:37 - Vooraf Vooraf, 13 uur 37

clock Opstelling Union. Anthony Moris, Ismaël Kandouss, Christian Burgess, Siebe Van der Heyden, Bart Nieuwkoop, Senne Lynen, Lazare Amani, Teddy Teuma, Loic Lapoussin, Dante Vanzeir, Victor Boniface Opstelling Union Anthony Moris, Ismaël Kandouss, Christian Burgess, Siebe Van der Heyden, Bart Nieuwkoop, Senne Lynen, Lazare Amani, Teddy Teuma, Loic Lapoussin, Dante Vanzeir, Victor Boniface

clock Opstelling 1. FC Union Berlin. Frederik Rønnow, Danilho Doekhi, Robin Knoche, Diogo Leite, Christopher Trimmel, Morten Thorsby, Rani Khedira, Janik Haberer, Julian Ryerson, Jordan Pefok, Sheraldo Becker Opstelling 1. FC Union Berlin Frederik Rønnow, Danilho Doekhi, Robin Knoche, Diogo Leite, Christopher Trimmel, Morten Thorsby, Rani Khedira, Janik Haberer, Julian Ryerson, Jordan Pefok, Sheraldo Becker