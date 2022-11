LIVE: Union is ongeslagen status kwijt bij de rust na snelle Duitse goal

We tellen er geen seconde bij. De Letse scheidsrechter Treimanis heeft genoeg gezien en fluit na 45 minuten voor de rust. Een snelle Duitse goal is zowat het enige hoogtepunt van deze eerste helft. Adingra miste, vanuit buitenspel, de enige echte kans van Union.

Eerste echte kans van Union in deze eerste helft. Lazare stuurt Adingra de zestien in, maar hij trapt recht op Ronnow. Bovendien gaat de vlag de hoogte in voor buitenspel, correct zo leert ons de herhaling.

clock 39'

eerste helft, minuut 39. Teuma komt tot nu toe niet in het spel voor en komt uit frustratie stevig bij een tegenstander invliegen. Kansen zien we al even niet meer, het is vooral een fysieke veldslag. .