LIVE: Teuma trapt Union al vroeg op voorsprong in Malmö

eerste helft, minuut 19. Eerste kansje Malmö. Thelin kan een eerste keer in balbezit komen in de 16 van Union, Moris komt tussenbeide. Bovendien wordt er voor buitenspel gevlagd. .

eerste helft, minuut 6. Controle van Union. De spelers van Malmö zijn er nog niet in geslaagd om in de buurt van Moris te komen. .

vooraf, 18 uur 42. Daar zijn de spelers weer. De Europa League-hymne weerklinkt wanneer de spelers het veld weer betreden. Nog even de toss afwerken en we kunnen eraan beginnen. .

vooraf, 18 uur 28. Bekend volk voorin bij Malmö. Isaac Kiese Thelin, die ook scoorde in de heenmatch, is de bekendste naam bij Malmö. Hij stond lange tijd onder contract bij Anderlecht, zonder daar echt potten te breken. Veel uitleenbeurten waren zijn deel, waaronder aan Waasland-Beveren. Ook zijn spitsbroeder Mohamed Buya Turay was actief in de Jupiler Pro League. De recordaankoop van STVV speelde slechts een half seizoen in Limburg. Daarna keerde hij via een Chinese omweg terug naar Zweden. .