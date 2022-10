Karel Geraerts houdt Union scherp: "Iedereen moet beseffen dat we ronde kunnen overslaan"

Fase per fase

clock 09:57 vooraf, 09 uur 57. We kunnen een ronde overslaan. Dat moet iedereen beseffen, zonder extra druk. We spelen om te winnen. Als je het me nu vraagt, dan teken ik niet voor een punt. Union-coach Karel Geraerts. We kunnen een ronde overslaan. Dat moet iedereen beseffen, zonder extra druk. We spelen om te winnen. Als je het me nu vraagt, dan teken ik niet voor een punt. Union-coach Karel Geraerts

clock 09:52 vooraf, 09 uur 52. Het belang van de wedstrijd. Union is al zeker van een Europese lente, maar het staat nog niet vast in welke competitie en in welke fase dat zal zijn. Nog eens de verschillende mogelijkheden: - groepswinnaar: 1/8e finales Europa League - nummer 2: play-offs Europa League - nummer 3: play-offs Conference League . Het belang van de wedstrijd Union is al zeker van een Europese lente, maar het staat nog niet vast in welke competitie en in welke fase dat zal zijn. Nog eens de verschillende mogelijkheden:



- groepswinnaar: 1/8e finales Europa League

- nummer 2: play-offs Europa League

- nummer 3: play-offs Conference League

clock 09:49 vooraf, 09 uur 49. Groepswinst voor Union? Union speelt vanavond zijn 5e poulewedstrijd in de Europa League. De Belgische vicekampioen is met vertrouwen afgezakt naar Malmö. Verzekert het team van coach Karel Geraerts zich vanavond van de groepswinst? Volg het hier fase per fase vanaf 18.45 uur. . Groepswinst voor Union? Union speelt vanavond zijn 5e poulewedstrijd in de Europa League. De Belgische vicekampioen is met vertrouwen afgezakt naar Malmö. Verzekert het team van coach Karel Geraerts zich vanavond van de groepswinst? Volg het hier fase per fase vanaf 18.45 uur.

clock Opstelling Malmö FF. Johan Dahlin, Erdal Rakip, Matej Chaluš, Dennis Hadzikadunic, Felix Beijmo, Sergio Peña, Hugo Larsson, Anders Christiansen, Patriot Sejdiu, Isaac Thelin, Moustafa Zeidan Opstelling Malmö FF Johan Dahlin, Erdal Rakip, Matej Chaluš, Dennis Hadzikadunic, Felix Beijmo, Sergio Peña, Hugo Larsson, Anders Christiansen, Patriot Sejdiu, Isaac Thelin, Moustafa Zeidan

clock Opstelling Union. Anthony Moris, Ross Sykes, Ismaël Kandouss, Christian Burgess, Bart Nieuwkoop, Senne Lynen, Teddy Teuma, Lazare Amani, Loic Lapoussin, Victor Boniface, Dante Vanzeir Opstelling Union Anthony Moris, Ross Sykes, Ismaël Kandouss, Christian Burgess, Bart Nieuwkoop, Senne Lynen, Teddy Teuma, Lazare Amani, Loic Lapoussin, Victor Boniface, Dante Vanzeir