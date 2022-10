Union is zeker van Europese overwintering na nieuwe comeback tegen Braga

clock 90+5'

tweede helft, minuut 95. einde: 3-3. De scheidsrechter zet een punt achter een geweldige voetbalavond. Union is het maximum kwijt, maar de fans vieren het gelijkspel als een overwinning. Na de rust swingde Union de 1-3-achterstand van het bord met doelpunten van Vanzeir en Boniface. Met 10 op 12 verzekert Union zich van Europees voetbal na de winterstop. In de Europa of in de Conference League? Die vraag beantwoorden ze de komende weken in matchen tegen Malmö (27/10) en Union Berlijn (03/11). .