Teddy Teuma is op zijn hoede: "Braga gaat wraak willen voor vorige week"

Revanchegevoelens bij Braga? Ook Teddy Teuma, kapitein van Union, deelde vandaag zijn mening over de aankomende wedstrijd tegen Braga in de Europa League. "Waar we nu staan, doet dromen. We gaan onze mentaliteit moeten behouden en deze match benaderen zoals we elke wedstrijd doen", relativeerde de middenvelder de droompositie van Union. "De match donderdag gaat onder spanning staan", vatte de kapitein aan. "Het is een ploeg die in de Europa League hoort. We gaan ons spelniveau hoog moeten houden om verder te geraken." Net als zijn coach, is Teuma ook voorzichtig met het kijken naar de 9 op 9. "We verdienen onze plaats en nu moeten we vechten voor het vervolg. Als we de volgende ronde willen behalen, en zo blijven groeien, zullen we klaar moeten zijn voor morgen." "Morgen wacht ons een heel belangrijke wedstrijd", ging Teuma verder. "We waren ook geen favoriet om eerste te worden in deze groep. We moeten de voeten op de grond houden en alles match per match bekijken. Braga zal willen laten zien waarom zij en niet wij in pot 1 zaten. Ook na de vorige wedstrijd zullen de Portugezen wraak willen nemen."

Burgess blijft vraagteken. Op blessurevlak stonden Christian Burgess en Guillaume François geseind. "Burgess heeft vandaag een stukje meegetraind met de groep, met hem zullen we morgen zien. In samenspraak met de medische staf bekijken we morgen wat haalbaar is. Met een druk programma zoals het onze kan een dag nog een groot verschil maken. Het is alleszins zeker een optie om hem op te stellen, als hij fit is. Anders zou ik hem vandaag niet getest hebben", aldus Geraerts. "François is 100% en heeft de hele training meegedaan."



Braga heeft net drie keer na elkaar verloren en zouden wel eens heel fel kunnen reageren. Karel Geraerts, trainer Union.

Karel Geraerts: "9 op 9 verandert niets, opnieuw spelen om te winnen". Union-coach Karel Geraerts heeft, een dag voor de Europa League-wedstrijd tegen Braga, zijn visie gegeven op de komende wedstrijd. "Ik gebruik de puntenstand nooit als motivatie naar de groep toe. Veel wedstrijden winnen zorgt ervoor dat je automatisch leuke cijfers hebt, maar daar zijn we nu niet mee bezig", aldus Geraerts. Voor Geraerts is er dus niets veranderd vergeleken met de heenwedstrijd: "Voor mij is het klaar en duidelijk: we zijn deze campagne in Europa goed begonnen, maar ons doel verandert daardoor niet. We gaan de match aanvangen om ze ook te winnen. Dat hebben we al drie wedstrijden zo gedaan, voor mij verandert er daar niets aan." Ook met een mogelijke eerste, tweede of derde plaats houdt Geraerts voorlopig nog geen rekening: "Ik ben gewoon bezig met de volgende wedstrijd, die van morgen. Zo zullen we het de komende weken en maanden aanpakken." Ook het succes van Club Brugge dient voor Geraerts niet als extra motivatie: "In de eerste plaats moeten we naar onszelf kijken, naar ons eigen parcours in de Europa League. Brugge heeft zijn eigen pad in de Champions League, zij gaan hun weg, wij de onze. Uiteraard zijn we trots en fier dat ploegen uit België het op dit moment goed doen. Dat komt alleen maar ten goede van het Belgische voetbal."

