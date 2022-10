LIVE: Union swingt achterstand van het bord tegen Braga, erop en erover?

Adingra stuurt Vanzeir de diepte in op links. Mateus ruikt het gevaar en komt net op tijd ingegleden om ham van de bal te houden.

tweede helft, minuut 78. Adingra stuurt Vanzeir de diepte in op links. Mateus ruikt het gevaar en komt net op tijd ingegleden om ham van de bal te houden. .

tweede helft, minuut 75. Union krijgt nog een kwartier om een vierde te maken. Tijd om Nilsson in te brengen? Die scoorde vorige week nog 2 keer. .

tweede helft, minuut 68. Union speelt met veel schwung. Met zijn snelle voetjes is Adingra een gesel voor de verdediging van Braga. Zijn eerste poging wordt afgeblokt, zijn tweede gered door Mateus. .

tweede helft, minuut 64. Druk overleg op de bank van Braga. De Portugezen zijn het noorden even kwijt. .

tweede helft, minuut 55. Braga prikt een eerste keer tegen in de tweede helft. Moris is bij de pinken en pakt 2 keer in een minuut uit met een save. .