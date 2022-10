Wat een ommekeer: Union blijft foutloos in Europa League dankzij 2 late goals bij Braga

Union heeft een uitstekende zaak gedaan met het oog op een Europese lente in de Europa League. De Belgische vicekampioen had in Braga een resem kansen, zag 2 doelpunten afgekeurd en kwam tegen de gang van het spel in op achterstand, maar keerde het in een dol slot nog helemaal om. Na 3 speeldagen pronkt Union nog altijd met het maximum.