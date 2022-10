Union-coach Geraerts blijft bescheiden ondanks 6/6: "Duidelijk dat Braga favoriet is"

clock 20:21

vooraf, 20 uur 21. "Duidelijk dat Braga favoriet is". Union behaalde knap 6 op 6 in de Conference League. Toch hult Karel Geraerts zich graag in de underdogpositie voor het duel tegen Braga morgen."Het is heel duidelijk dat de Portugezen favoriet zijn in deze wedstrijd", vertelde Geraerts vandaag op zijn persconferentie in Portugal. De wedstrijd kan belangrijk zijn voor de strijd om de eerste plaats, die een directe kwalificatie voor de 1/8e finales betekent. De twee clubs delen voorlopig de koppositie met elk zes op zes. "Het wordt uiteraard een belangrijke wedstrijd, maar het is niet onze laatste kans", blijft Geraerts kalm. "Ze zijn een team met veel snelheid en techniek. Ze staan momenteel tweede in Portugal", zei Geraerts. "Het is een geweldige club, met een grote geschiedenis en ervaring. Ze stoten elk seizoen ver door in Europa. Het is heel duidelijk dat zij de favorieten zijn." Geraerts vreest ook een reactie van de mannen van Artur Jorge, die afgelopen vrijdag in Porto met 4-1 huiswaarts werden gestuurd in de competitie. "Als speler wil je altijd reageren na een nederlaag en iets laten zien aan de fans en de club." .