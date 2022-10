LIVE: Braga start uitstekend aan de 2e helft, Union moet achtervolgen

Sporting Braga-Union is de kraker van Groep D in de Europa League. Beide ploegen lieten nog geen punten liggen in de Europese competitie. De ploeg van Karel Geraerts zakt dus met vertrouwen af naar Portugal. Al hult de coach zich graag in een underdogrol. "Het is heel duidelijk dat de Portugezen favoriet zijn in deze wedstrijd."