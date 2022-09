Union voor 2e Europese match: "Niet vergeten dat wij in pot 4 zaten"

vooraf, 14 uur 22. "Compact team met stevige organisatie". Malmö is de Zweedse kampioen, maar beleeft een moeilijker seizoen in eigen land. "Ik verwacht een goede wedstrijd tegen de Zweedse kampioen", onderstreepte Geraerts. "Het team speelt heel compact en beschikt over een stevige organisatie. Voor ons blijft het de tweede Europese wedstrijd. Dit blijft een ontdekkingstocht voor iedereen binnen de club." Intussen wisselde Malmö van coach en kwam de Noor Age Hareide aan het roer. Hij leidde de ploeg zondag meteen naar een 2-1 zege tegen Norrkoping. "Een nieuwe trainer kan altijd een positieve energie meebrengen", weet Geraerts. De Zweden missen tegen Union wel hun Finse centrale verdediger Niklas Moisander en hun Deense centrale middenvelder en aanvoerder Anders Christiansen. "Het zijn twee belangrijke spelers en ze zullen een oplossing moeten vinden. We zullen zien hoe ze ermee omgaan." .

clock 14:20

vooraf, 14 uur 20. Karel Geraerts: "Niet vergeten dat wij in pot 4 zaten". Union kan in de tweede groepswedstrijd van de Europa League tegen het Zweedse Malmö niet rekenen op Bart Nieuwkoop. De Nederlandse rechterflankspeler viel zondag uit tegen Genk (1-2 verlies) en raakt niet fit. "Bart zal er niet bij zijn", bevestigt coach Karel Geraerts. "We kennen de precieze aard van zijn spierblessure nog niet. Hij kan de interlandonderbreking gebruiken om te rusten." Vicekampioen Union opende zijn Europese groep uitstekend door vorige week met 0-1 te winnen bij het Duitse Union Berlin. Malmö ging met 0-2 onderuit tegen het Portugese Braga. Volgens Geraerts is zijn ploeg hoe dan ook geen favoriet tegen Malmö, de nummer vijf in de Zweedse competitie. "Ik raak niet aan mijn principes of ideeën. We mogen niet vergeten dat we bij de loting uit pot vier kwamen. Op papier zijn wij dus het zwakste team. In Berlijn hebben we een positief resultaat gehaald, en dat maakte mij gelukkig, maar donderdag is een nieuwe match." .