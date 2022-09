Union pakt 6 op 6 na rollercoaster tegen hyperefficiënt Malmö

Union veert recht na valse start

Na de overwinning tegen de naamgenoot uit Berlijn begon Union als favoriet tegen het puntenloze Malmö, maar de wedstrijd begon dramatisch voor de Belgische vicekampioen. Van der Heyden, Burgess en Kandouss lieten zich te makkelijk aftroeven in de duels en zo kon Ceesay Malmö al vroeg op voorsprong brengen. Een valse start dus voor Union, waar de licht geblesseerde Vanzeir op de bank begon en Eckert in de basis stond. Lang moest de thuisploeg evenwel niet achtervolgen. Een ingestudeerd nummertje op een corner draaide in de soep, maar in de nasleep schudde Teuma alsnog een heerlijke voorzet uit zijn sloffen en Burgess kopte Union 10 minuten na de 0-1 weer langszij. Union kwam onder stoom, Malmö hapte naar adem. Dahlin had de grootste moeite met een grondscherend schot van Lynen en moest zich gewonnen geven toen Kandouss een vrije trap van Teuma in doel verlengde. Nipt offside evenwel en dus bleef het 1-1. Kort voor de rust kwam Kandouss met een knappe deviatie weer dicht bij de 2-1, Dahlin stak er een stokje voor.

Van 1-2 naar 3-2 in twee dolle minuten

Union ging door op zijn elan in de 2e helft. Met nog maar eens een schitterende pass bood Teuma Eckert al vroeg een reuzenkans aan, maar de Duitse aanvaller werkte dramatisch af. Niet veel later kende ook Teuma zelf een dieptepunt, zijn balverlies leidde een Zweedse counter in. Beijmo vond de vrijstaande Thelin en de ex-speler van Anderlecht bezorgde Union een koude douche: 1-2.



Even slikken voor de thuisploeg, maar halfweg de tweede helft zette Union orde op zaken. In nog geen twee minuten ging het op en over Malmö met twee knappe goals. Teuma onderstreepte zijn sterke wedstrijd en bracht Union met een fraai afstandsschot weer langszij. Boniface rondde meteen daarna een één-twee met Lapoussin beheerst en krachtig af.



Union stond plots voor het eerst in de wedstrijd op voorsprong en gaf die niet meer uit handen. Invaller Nilsson kwam zelfs nog dicht bij de 4-2, zijn schot ging rakelings voorlangs. Bijna zat het venijn nog in de staart, Berget kopte nipt over op een vrije trap van Rieks. Union ontsnapte en staat na twee speeldagen te blinken met 6 op 6.