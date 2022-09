LIVESTREAM: Union meteen op achtervolgen aangewezen tegen Malmö

clock 7' eerste helft, minuut 7. Ceesay zet Union meteen op achterstand. Pijnlijke start voor Union. Van der Heyden en Burgess laten zich te makkelijk aftroeven in de duels en zo kan Ceesay plots van dichtbij aanleggen. Hij schuift de bal netjes voorbij Moris in doel. . Ceesay zet Union meteen op achterstand Pijnlijke start voor Union. Van der Heyden en Burgess laten zich te makkelijk aftroeven in de duels en zo kan Ceesay plots van dichtbij aanleggen. Hij schuift de bal netjes voorbij Moris in doel.

clock 7' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 7 door Joseph Ceesay van Malmö FF. 0, 1. goal Union Malmö FF 13' 0 1

clock 3' eerste helft, minuut 3. Kandouss vliegt er meteen stevig in bij Zeidan en mag blij zijn dat hij aan een vroege gele kaart ontsnapt. Zeidan moet even bekomen, maar kan zijn wedstrijd voortzetten. . Kandouss vliegt er meteen stevig in bij Zeidan en mag blij zijn dat hij aan een vroege gele kaart ontsnapt. Zeidan moet even bekomen, maar kan zijn wedstrijd voortzetten.

clock 1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Malmö brengt de bal aan het rollen. Pakken de Zweden hier hun eerste punt(en) of blijft Union in de winning mood? . Aftrap Malmö brengt de bal aan het rollen. Pakken de Zweden hier hun eerste punt(en) of blijft Union in de winning mood?

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 20:52 vooraf, 20 uur 52. Dante Vanzeir heeft zich gisteren op het einde van de training licht geblesseerd aan zijn bovenbeen. Ik heb er daarom voor gekozen om hem vanavond rust te geven, we willen hem niet voor meerdere weken verliezen. Karel Geraerts. Dante Vanzeir heeft zich gisteren op het einde van de training licht geblesseerd aan zijn bovenbeen. Ik heb er daarom voor gekozen om hem vanavond rust te geven, we willen hem niet voor meerdere weken verliezen. Karel Geraerts

clock 20:52 vooraf, 20 uur 52. Hindernissenparcours richting poulefase. Malmö begon zijn Europese seizoen in de kwalificaties voor de Champions League, maar werd in de tweede kwalificatieronde uitgeschakeld door het Litouwse Zalgiris Vilnius. De Europa League was het vangnet, al moest Malmö zich wel nog voorbij het Luxemburgse Dudelange en het Turkse Sivasspor werken om de groepsfase te bereiken. Vorig seizoen raakte Malmö wél op het kampioenenbal. In een poule met Chelsea, Juventus en Zenit Sint-Petersburg werd het toen troosteloos laatste met 1 puntje. . Hindernissenparcours richting poulefase Malmö begon zijn Europese seizoen in de kwalificaties voor de Champions League, maar werd in de tweede kwalificatieronde uitgeschakeld door het Litouwse Zalgiris Vilnius. De Europa League was het vangnet, al moest Malmö zich wel nog voorbij het Luxemburgse Dudelange en het Turkse Sivasspor werken om de groepsfase te bereiken.



clock 20:41 vooraf, 20 uur 41. Malmö is een haalbare kaart voor Union. Ook niet te onderschatten, want vorig seizoen speelden ze nog in de Champions League. Er is toch wel een grote kans voor Union om vanavond te winnen. Wesley Sonck. Malmö is een haalbare kaart voor Union. Ook niet te onderschatten, want vorig seizoen speelden ze nog in de Champions League. Er is toch wel een grote kans voor Union om vanavond te winnen. Wesley Sonck

clock 20:25 vooraf, 20 uur 25. Moeilijk seizoen voor Malmö. Malmö werd de voorbije twee seizoenen Zweeds kampioen, maar de club zal nog een tandje moeten bijsteken voor een derde titel op een rij. Na 22 speeldagen in de Allsvenskan staat het pas vijfde, op 9 punten van leider Häcken. Malmö grijpt zo voorlopig zelfs naast een Europees ticket. Afgelopen zondag kon het na een magere 1 op 9 eindelijk nog eens winnen in eigen competitie. De nieuwe coach Age Hareide leidde Malmö naar een 2-1-thuisoverwinning tegen Norrköping . Moeilijk seizoen voor Malmö Malmö werd de voorbije twee seizoenen Zweeds kampioen, maar de club zal nog een tandje moeten bijsteken voor een derde titel op een rij. Na 22 speeldagen in de Allsvenskan staat het pas vijfde, op 9 punten van leider Häcken. Malmö grijpt zo voorlopig zelfs naast een Europees ticket.



clock 20:22 vooraf, 20 uur 22. Geen thuismatch voor Union. Union speelt vanavond niet in het eigen Dudenpark, wel aan Den Dreef in Leuven. Het Joseph Mariënstadion voldoet niet aan de UEFA-normen en daarom moet Union uitwijken naar het stadion van OHL. . Geen thuismatch voor Union Union speelt vanavond niet in het eigen Dudenpark, wel aan Den Dreef in Leuven. Het Joseph Mariënstadion voldoet niet aan de UEFA-normen en daarom moet Union uitwijken naar het stadion van OHL.

clock 20:17 Twee bekende namen in de basiself van Malmö met Lasse Nielsen (ex-AA Gent) en Isaac Kiese Thelin (ex-Anderlecht). vooraf, 20 uur 17. Twee bekende namen in de basiself van Malmö met Lasse Nielsen (ex-AA Gent) en Isaac Kiese Thelin (ex-Anderlecht).

clock 20:10 vooraf, 20 uur 10. Vanzeir start op de bank. Union moet het vanavond stellen zonder Bart Nieuwkoop, hij is out tot minstens na de interlandbreak. Ook Dante Vanzeir verdwijnt uit de basis, hij moet net als Rodriguez vrede nemen met een plek op de bank. In vergelijking met de competitiewedstrijd tegen Racing Genk komen zo drie nieuwe namen in de ploeg met François, Lazare en Eckert. . Vanzeir start op de bank Union moet het vanavond stellen zonder Bart Nieuwkoop, hij is out tot minstens na de interlandbreak. Ook Dante Vanzeir verdwijnt uit de basis, hij moet net als Rodriguez vrede nemen met een plek op de bank.



clock 07:04 vooraf, 07 uur 04. Live op Sporza. U kunt de partij in de Europa League op alle Sporza-kanalen volgen: met tekst en beeld op deze pagina, op Radio 1 met commentator Peter Vandenbempt en op Canvas. Karl Vannieuwkerke beschouwt voor vanaf 20.35 uur met studiogasten Wesley Sonck en Gert Verheyen. Commentator met dienst is Filip Joos. . Live op Sporza U kunt de partij in de Europa League op alle Sporza-kanalen volgen: met tekst en beeld op deze pagina, op Radio 1 met commentator Peter Vandenbempt en op Canvas.



clock 06:55 vooraf, 06 uur 55. Noorse coach Hareide kwam uit pensioen voor Malmö: "Kon niet neen zeggen". De Zweden worden gecoacht door Age Hareide. De 68-jarige Noorse coach stopte eind 2021 met profvoetbal bij Rosenborg. Maar Malmö, waarmee hij de titel pakte in 2014, overtuigde hem al snel tot een terugkeer. De match tegen Union is nog maar zijn derde match sinds zijn rentree. "Ik trainde Malmö eerder (tussen januari 2014 en december 2015, nvdr.) en het is een fantastische club, een prachtige plek om te coachen. De stad leeft voor haar club, dat is een van de redenen dat ik terug ben", zei Hareide op de persconferentie. "Na mijn pensioen heb ik verschillende kansen gehad om terug te keren in het voetbal. Maar ik wou echt stoppen. Toen Malmö me belde, was het echter moeilijk om nee te zeggen." . Noorse coach Hareide kwam uit pensioen voor Malmö: "Kon niet neen zeggen" De Zweden worden gecoacht door Age Hareide. De 68-jarige Noorse coach stopte eind 2021 met profvoetbal bij Rosenborg. Maar Malmö, waarmee hij de titel pakte in 2014, overtuigde hem al snel tot een terugkeer.



clock 06:53 vooraf, 06 uur 53. "Union goed georganiseerd en agressief". Hareide begon aan zijn tweede periode bij Malmö met een 0-2-nederlaag tegen Braga. Zondag volgde een 2-1-zege tegen Norrkoping. "Ik zag de wedstrijd van Union in Berlijn. Ze speelden een goede wedstrijd en ze zijn een goed georganiseerd en agressief team." "Ik verwacht een match die close zal zijn. Ondanks onze nederlaag in Braga kunnen we bouwen op deze wedstrijd. Het team wordt elke dag beter. De wedstrijd van zondag was oké, maar er is nog ruimte voor verbetering. Het Europese podium is het perfecte platform om te verbeteren. We kunnen daar in een hoog tempo spelen en daarvan profiteren voor het kampioenschap." . "Union goed georganiseerd en agressief" Hareide begon aan zijn tweede periode bij Malmö met een 0-2-nederlaag tegen Braga. Zondag volgde een 2-1-zege tegen Norrkoping. "Ik zag de wedstrijd van Union in Berlijn. Ze speelden een goede wedstrijd en ze zijn een goed georganiseerd en agressief team."



clock 06:52 vooraf, 06 uur 52. Malmö mist 2 sleutelspelers. Malmö mist twee belangrijke pionnen. De Finse centrale verdediger Niklas Moisander en de Deense middenvelder en aanvoerder Anders Christiansen ontbreken. "We zullen hun ervaring missen, maar we hebben goede spelers en we hebben ook frisheid nodig." . Malmö mist 2 sleutelspelers Malmö mist twee belangrijke pionnen. De Finse centrale verdediger Niklas Moisander en de Deense middenvelder en aanvoerder Anders Christiansen ontbreken. "We zullen hun ervaring missen, maar we hebben goede spelers en we hebben ook frisheid nodig."

clock 06:51 vooraf, 06 uur 51. Lasse Nielsen (ex-AA Gent) kent Union niet goed. Bij Malmö speelt nog een oude bekende. Lasse Nielsen, die 3 jaar bij AA Gent vertoefde, gaf toe dat hij niet veel weet over Union. "Ik heb erg genoten van mijn tijd in België. Ik kijk er met veel voldoening op terug", stelde de 34-jarige verdediger, die in 2015 de Belgische titel pakte. . Lasse Nielsen (ex-AA Gent) kent Union niet goed Bij Malmö speelt nog een oude bekende. Lasse Nielsen, die 3 jaar bij AA Gent vertoefde, gaf toe dat hij niet veel weet over Union. "Ik heb erg genoten van mijn tijd in België. Ik kijk er met veel voldoening op terug", stelde de 34-jarige verdediger, die in 2015 de Belgische titel pakte.

clock 14:22 vooraf, 14 uur 22. "Compact team met stevige organisatie". Malmö is de Zweedse kampioen, maar beleeft een moeilijker seizoen in eigen land. "Ik verwacht een goede wedstrijd tegen de Zweedse kampioen", onderstreepte Geraerts. "Het team speelt heel compact en beschikt over een stevige organisatie. Voor ons blijft het de tweede Europese wedstrijd. Dit blijft een ontdekkingstocht voor iedereen binnen de club." Intussen wisselde Malmö van coach en kwam de Noor Age Hareide aan het roer. Hij leidde de ploeg zondag meteen naar een 2-1 zege tegen Norrkoping. "Een nieuwe trainer kan altijd een positieve energie meebrengen", weet Geraerts. De Zweden missen tegen Union wel hun Finse centrale verdediger Niklas Moisander en hun Deense centrale middenvelder en aanvoerder Anders Christiansen. "Het zijn twee belangrijke spelers en ze zullen een oplossing moeten vinden. We zullen zien hoe ze ermee omgaan." . "Compact team met stevige organisatie" Malmö is de Zweedse kampioen, maar beleeft een moeilijker seizoen in eigen land. "Ik verwacht een goede wedstrijd tegen de Zweedse kampioen", onderstreepte Geraerts. "Het team speelt heel compact en beschikt over een stevige organisatie. Voor ons blijft het de tweede Europese wedstrijd. Dit blijft een ontdekkingstocht voor iedereen binnen de club." Intussen wisselde Malmö van coach en kwam de Noor Age Hareide aan het roer. Hij leidde de ploeg zondag meteen naar een 2-1 zege tegen Norrkoping. "Een nieuwe trainer kan altijd een positieve energie meebrengen", weet Geraerts. De Zweden missen tegen Union wel hun Finse centrale verdediger Niklas Moisander en hun Deense centrale middenvelder en aanvoerder Anders Christiansen. "Het zijn twee belangrijke spelers en ze zullen een oplossing moeten vinden. We zullen zien hoe ze ermee omgaan."

clock 14:20 vooraf, 14 uur 20. Karel Geraerts: "Niet vergeten dat wij in pot 4 zaten". Union kan in de tweede groepswedstrijd van de Europa League tegen het Zweedse Malmö niet rekenen op Bart Nieuwkoop. De Nederlandse rechterflankspeler viel zondag uit tegen Genk (1-2 verlies) en raakt niet fit. "Bart zal er niet bij zijn", bevestigt coach Karel Geraerts. "We kennen de precieze aard van zijn spierblessure nog niet. Hij kan de interlandonderbreking gebruiken om te rusten." Vicekampioen Union opende zijn Europese groep uitstekend door vorige week met 0-1 te winnen bij het Duitse Union Berlin. Malmö ging met 0-2 onderuit tegen het Portugese Braga. Volgens Geraerts is zijn ploeg hoe dan ook geen favoriet tegen Malmö, de nummer vijf in de Zweedse competitie. "Ik raak niet aan mijn principes of ideeën. We mogen niet vergeten dat we bij de loting uit pot vier kwamen. Op papier zijn wij dus het zwakste team. In Berlijn hebben we een positief resultaat gehaald, en dat maakte mij gelukkig, maar donderdag is een nieuwe match." . Karel Geraerts: "Niet vergeten dat wij in pot 4 zaten" Union kan in de tweede groepswedstrijd van de Europa League tegen het Zweedse Malmö niet rekenen op Bart Nieuwkoop. De Nederlandse rechterflankspeler viel zondag uit tegen Genk (1-2 verlies) en raakt niet fit. "Bart zal er niet bij zijn", bevestigt coach Karel Geraerts. "We kennen de precieze aard van zijn spierblessure nog niet. Hij kan de interlandonderbreking gebruiken om te rusten." Vicekampioen Union opende zijn Europese groep uitstekend door vorige week met 0-1 te winnen bij het Duitse Union Berlin. Malmö ging met 0-2 onderuit tegen het Portugese Braga. Volgens Geraerts is zijn ploeg hoe dan ook geen favoriet tegen Malmö, de nummer vijf in de Zweedse competitie. "Ik raak niet aan mijn principes of ideeën. We mogen niet vergeten dat we bij de loting uit pot vier kwamen. Op papier zijn wij dus het zwakste team. In Berlijn hebben we een positief resultaat gehaald, en dat maakte mij gelukkig, maar donderdag is een nieuwe match."

clock Opstelling Union. Anthony Moris, Siebe Van der Heyden, Christian Burgess, Ismaël Kandouss, Guillaume François, Teddy Teuma, Lazare Amani, Loic Lapoussin, Senne Lynen, Victor Boniface, Dennis Eckert Opstelling Union Anthony Moris, Siebe Van der Heyden, Christian Burgess, Ismaël Kandouss, Guillaume François, Teddy Teuma, Lazare Amani, Loic Lapoussin, Senne Lynen, Victor Boniface, Dennis Eckert

clock Opstelling Malmö FF. Johan Dahlin, Felix Beijmo, Lasse Nielsen, Dennis Hadzikadunic, Jonas Knudsen, Martin Olsson, Joseph Ceesay, Oscar Lewicki, Jo Inge Berget, Isaac Thelin, Moustafa Zeidan Opstelling Malmö FF Johan Dahlin, Felix Beijmo, Lasse Nielsen, Dennis Hadzikadunic, Jonas Knudsen, Martin Olsson, Joseph Ceesay, Oscar Lewicki, Jo Inge Berget, Isaac Thelin, Moustafa Zeidan