Union Berlijn-Union: De thuisploeg schrapt enkele belangrijke namen van Europese lijst

vooraf, 16 uur 02. Europese lijst van Union Berlijn. Bij de thuisploeg ontbreken enkele belangrijke namen op de spelerslijst voor de groepsfase van de Europa League. Paul Seguin en Milos Pantovic, twee recente aanwinsten, kregen geen plek. Ook middenvelder Levin Öztunali en verdediger Timo Baumgartl zijn niet inzetbaar. De Europese kern bestaat uit 24 namen. Dat hadden er maximaal 25 mogen zijn, maar Union Berlijn kan de vereiste 4 spelers uit de eigen jeugdopleiding niet presenteren. De Duitse club hoeft voor deze Europese wedstrijden niet uit te wijken naar het Olympisch Stadion. Dat was vorig jaar in de Conference League wel nog het geval, maar de UEFA is dit seizoen iets milder met het gebruik van staantribunes. .