LIVE: Senne Lynen trapt Union op voorsprong in Berlijn

clock 45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen

clock 42' eerste helft, minuut 42. Lynen werkt tegenaanval knap af en scoort de 0-1 voor Union. Lynen werkt tegenaanval knap af en scoort de 0-1 voor Union

clock 41' eerste helft, minuut 41.

clock 40' eerste helft, minuut 40.

clock 40' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 40 door Senne Lynen van Union. 0, 1. goal 1. FC Union Berlin Union rust 0 1

clock 39' eerste helft, minuut 39. Tor * Union SG! 0-1. Het Belgische Union komt op voorsprong! Na een tegenaanval met z'n drieën tegen twee spelers van Berlijn trapt Lynen de bal binnen. Met dank aan nieuwkomer Boniface. De jonge Nigeriaan speelde de actie prima uit en bediende Lynen op rechts. * doelpunt . Tor * Union SG! 0-1 Het Belgische Union komt op voorsprong!

Na een tegenaanval met z'n drieën tegen twee spelers van Berlijn trapt Lynen de bal binnen. Met dank aan nieuwkomer Boniface. De jonge Nigeriaan speelde de actie prima uit en bediende Lynen op rechts.

* doelpunt

clock 37' eerste helft, minuut 37. goal in Malmö - Braga 0-1. In de andere wedstrijd in groep D is Braga op voorsprong gekomen. Verdediger Bruno Rodrigues opent de score in en tegen Malmö. Volgende week krijgt Union de Zweden op bezoek. . goal in Malmö - Braga 0-1 In de andere wedstrijd in groep D is Braga op voorsprong gekomen. Verdediger Bruno Rodrigues opent de score in en tegen Malmö.

Volgende week krijgt Union de Zweden op bezoek.

clock 34' eerste helft, minuut 34. Duitse kopslag gaat niet zo ver naast. Duitse kopslag gaat niet zo ver naast

clock 32' eerste helft, minuut 32. achterwaartse kopbal Van der Heyden. Van der Heyden probeert Berlijn-doelman Rönnow te verrassen met een achterwaartse kopbal. Te makkelijk voor de Deen. . achterwaartse kopbal Van der Heyden Van der Heyden probeert Berlijn-doelman Rönnow te verrassen met een achterwaartse kopbal. Te makkelijk voor de Deen.

clock 31' eerste helft, minuut 31. onderhoudende match. Het eerste halfuur heeft ons al kunnen bekoren. Het gaat goed over en weer in Berlijn, met licht overwicht voor de thuisploeg. Krijgen we voor de rust nog een doelpunt te zien? . onderhoudende match Het eerste halfuur heeft ons al kunnen bekoren. Het gaat goed over en weer in Berlijn, met licht overwicht voor de thuisploeg. Krijgen we voor de rust nog een doelpunt te zien?

clock 28' bloedneus. Union staat even met z'n tienen op het veld. Siebe Van der Heyden krijgt verzorging aan de zijlijn voor een bloedneus. . eerste helft, minuut 28. injury bloedneus Union staat even met z'n tienen op het veld. Siebe Van der Heyden krijgt verzorging aan de zijlijn voor een bloedneus.

clock 23' eerste helft, minuut 23. Moris ziet afgeweken bal net naast de paal botsen. Moris ziet afgeweken bal net naast de paal botsen

clock 18' eerste helft, minuut 18. bijna eins zu null *. Het eerste doelpunt van de wedstrijd stond bijna op het bord. Kandouss gooit zijn borst nog net voor een schot van Behrens. Zo bolt de bal net naast de linkerpaal van Moris. * één-nul . bijna eins zu null * Het eerste doelpunt van de wedstrijd stond bijna op het bord. Kandouss gooit zijn borst nog net voor een schot van Behrens. Zo bolt de bal net naast de linkerpaal van Moris.

* één-nul

clock 18' eerste helft, minuut 18. Teuma en Vanzeir proberen allebei een center uit hun sloffen te schieten. Ze slagen er nog niet in om een ploegmaat te bereiken. De Duitse verdediging staat op punt. . Teuma en Vanzeir proberen allebei een center uit hun sloffen te schieten. Ze slagen er nog niet in om een ploegmaat te bereiken. De Duitse verdediging staat op punt.

clock 16' eerste helft, minuut 16. Dante Vanzeir met de eerste kans voor Union SG.

clock 14' eerste helft, minuut 14. Na het openingskwartier staat het nog 0-0. Een opsteker voor de Belgische vicekampioen. Vorig weekend gaf het manuele scorebord al 1-1 aan tegen Bayern München. . Na het openingskwartier staat het nog 0-0. Een opsteker voor de Belgische vicekampioen. Vorig weekend gaf het manuele scorebord al 1-1 aan tegen Bayern München.

clock 9' Moris in actie. Het wordt warm voor het doel van Union-goalie Moris. Na een flankvoorzet van Becker moet hij tot twee keer toe in actie komen. . eerste helft, minuut 9. crucial save Moris in actie Het wordt warm voor het doel van Union-goalie Moris. Na een flankvoorzet van Becker moet hij tot twee keer toe in actie komen.

clock 8' eerste helft, minuut 8. De sfeer in het stadion van Union Berlijn toont veel gelijkenissen met die in het Dudenpark. De supporters zingen de spelers uit volle borst toe. . De sfeer in het stadion van Union Berlijn toont veel gelijkenissen met die in het Dudenpark. De supporters zingen de spelers uit volle borst toe.

clock 2' eerste helft, minuut 2. schot Vanzeir. De eerste dreiging van Union is een feit. Op rechts stormt Vanzeir op doel af, maar hij gaat iets te overhaast te werk. De aanvaller besluit in het zijnet. In de openingsminuut probeerde Behrens het al een keer voor de thuisploeg. Ook zonder succes. . schot Vanzeir De eerste dreiging van Union is een feit. Op rechts stormt Vanzeir op doel af, maar hij gaat iets te overhaast te werk. De aanvaller besluit in het zijnet.

In de openingsminuut probeerde Behrens het al een keer voor de thuisploeg. Ook zonder succes.