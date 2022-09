Karel Geraerts is strijdvaardig: "We zijn de underdog, maar zullen ons vel duur verkopen"

clock 19:28

vooraf, 19 uur 28. Geraerts: "Met lef aan de bal het enthousiasme van hen temperen". Karel Geraerts wikt en weegt Union Berlijn, de tegenstander van zijn Union morgen. "We treffen een heel stevige ploeg morgen", weet trainer Geraerts. "Union Berlijn speelt collectief zeer sterk. Het komt ook uit een van de beste competities ter wereld. Dan weet je dat je morgen een moderne tegenstander met heel wat fysieke capaciteiten treft. Niet één of twee spelers, maar het volledige elftal van Union Berlijn maakt heel wat meters. We zullen daar morgen dus veel tegenover moeten zetten om een goed resultaat te halen." "We zullen de automatismen en organisatie, die we uitgebouwd hebben, behouden. En aan de bal moeten we dan gevaarlijk zijn. Enkel zo kunnen we het enthousiasme van onze tegenstander temperen. Want wees gerust, het is de eerste Europese thuiswedstrijd voor hen. Er zal een elektrische sfeer in het stadion hangen. Als we hier iets halen - als ploeg uit pot 4 - moeten we content zijn. We zijn de underdog, maar zullen ons vel duur verkopen." .