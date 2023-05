LIVESTREAM: Bono voorkomt 2-1 van Roma met geweldige reflex

clock 77' Geen strafschop! Het is moeilijk te zien, maar Ibañez tikt met de tip van zijn schoenen wel degelijk de bal aan. Dat ziet ook Taylor wanneer hij naar het scherm wordt geroepen. Hij komt terug op zijn eerdere beslissing. . tweede helft, minuut 77. var Geen strafschop! Het is moeilijk te zien, maar Ibañez tikt met de tip van zijn schoenen wel degelijk de bal aan. Dat ziet ook Taylor wanneer hij naar het scherm wordt geroepen. Hij komt terug op zijn eerdere beslissing.

clock 75' tweede helft, minuut 75. Strafschop! Ibañez en Ocampos vechten om de bal in de grote rechthoek. Ocampos geraakt er voorbij, Ibañez pakt uit met een wanhoopspoging. Zijn staande tackle lijkt de bal te raken, maar tikt ook Ocampos neer. Taylor fluit! . Strafschop! Ibañez en Ocampos vechten om de bal in de grote rechthoek. Ocampos geraakt er voorbij, Ibañez pakt uit met een wanhoopspoging. Zijn staande tackle lijkt de bal te raken, maar tikt ook Ocampos neer. Taylor fluit!

clock 75' tweede helft, minuut 75.

clock 75' tweede helft, minuut 75. Vervanging bij AS Roma, Andrea Belotti erin, Tammy Abraham eruit wissel substitution out Tammy Abraham substitution in Andrea Belotti

clock 74' Gele kaart voor Zeki Çelik van AS Roma tijdens tweede helft, minuut 74 yellow card Zeki Çelik AS Roma

clock 71' tweede helft, minuut 71. Opnieuw levert Jesus Navas een heerlijke voorzet af. Niemand kan de bal beroeren, de afvallende bal komt tot bij Telles, die via een Romein hoog over knalt. . Opnieuw levert Jesus Navas een heerlijke voorzet af. Niemand kan de bal beroeren, de afvallende bal komt tot bij Telles, die via een Romein hoog over knalt.

clock 68' tweede helft, minuut 68. Paulo Dybala mag gaan rusten. Het verliep nog wat stroef, maar bij momenten zagen we de oude Argentijn terug. Zijn vervanger is Wijnaldum. . Paulo Dybala mag gaan rusten. Het verliep nog wat stroef, maar bij momenten zagen we de oude Argentijn terug. Zijn vervanger is Wijnaldum.

clock 68' tweede helft, minuut 68. Rommelige fase voor doel: Roma vergeet te scoren. Rommelige fase voor doel: Roma vergeet te scoren

clock 68' tweede helft, minuut 68. Vervanging bij AS Roma, Georginio Wijnaldum erin, Paulo Dybala eruit wissel substitution out Paulo Dybala substitution in Georginio Wijnaldum

clock 66' tweede helft, minuut 66. Kans voor Roma! Een vrije trap valt in het pak bij Roma. De bal blijft hangen, niemand kan de bal zuiver aanraken, Bono redt wel knap. Hij lost, de bal rolt tot bij Ibañez die geen overtuigende trap kan afleveren. . Kans voor Roma! Een vrije trap valt in het pak bij Roma. De bal blijft hangen, niemand kan de bal zuiver aanraken, Bono redt wel knap. Hij lost, de bal rolt tot bij Ibañez die geen overtuigende trap kan afleveren.

clock 65' Gele kaart voor Bryan Cristante van AS Roma tijdens tweede helft, minuut 65 yellow card Bryan Cristante AS Roma

clock 65' Gele kaart voor Ivan Rakitic van Sevilla tijdens tweede helft, minuut 65 yellow card Ivan Rakitic Sevilla

clock 58' tweede helft, minuut 58.

clock 57' tweede helft, minuut 57. De wedstrijd is gekanteld! De wissels hebben hun impact. . Filip Joos op Canvas. De wedstrijd is gekanteld! De wissels hebben hun impact. Filip Joos op Canvas

clock 57' tweede helft, minuut 57. Mancini werkt een voorzet in eigen doel: 1-1. Mancini werkt een voorzet in eigen doel: 1-1

clock 55' Owngoal tijdens tweede helft, minuut 55 door Gianluca Mancini van Sevilla. 1, 1. own goal Sevilla AS Roma 81' 1 1

clock 54' tweede helft, minuut 54. 1-1! Daar is de gelijkmaker! Jesus Navas verstuurt een scherpe voorzet. Onder druk van En-Nesyri tikt Mancini de bal in eigen doel. De wedstrijd ligt opnieuw open! . 1-1! Daar is de gelijkmaker! Jesus Navas verstuurt een scherpe voorzet. Onder druk van En-Nesyri tikt Mancini de bal in eigen doel. De wedstrijd ligt opnieuw open!

clock 52' tweede helft, minuut 52. Telles knalt te wild over doel. Telles knalt te wild over doel

clock 52' tweede helft, minuut 52. Kansje Sevilla. Eindelijk een goede aanval van Sevilla. Alex Telles schuift op en wordt niet gevolgd door Dybala. Zijn schicht van dichtbij zwaait uiteindelijk nog ver af. . Kansje Sevilla Eindelijk een goede aanval van Sevilla. Alex Telles schuift op en wordt niet gevolgd door Dybala. Zijn schicht van dichtbij zwaait uiteindelijk nog ver af.

clock 52' tweede helft, minuut 52. Sevilla dringt aan. Roma moet volop de ballen uit de grote rechthoek weghalen. Op een rebound probeert Ocampos een omhaal, maar die komt er niet helemaal uit. . Sevilla dringt aan. Roma moet volop de ballen uit de grote rechthoek weghalen. Op een rebound probeert Ocampos een omhaal, maar die komt er niet helemaal uit.

clock 48' Gele kaart voor Gianluca Mancini van AS Roma tijdens tweede helft, minuut 48 yellow card Gianluca Mancini AS Roma

clock 46' tweede helft, minuut 46. Tweede helft van start. Taylor blaast het tweede bedrijf op gang. Mendilibar grijpt meteen in: Suso en Lamela komen het veld op, in de plaats van Torres en Gil. Kunnen zij, net als tegen Juventus, de wedstrijd openbreken voor Sevilla? . Tweede helft van start Taylor blaast het tweede bedrijf op gang. Mendilibar grijpt meteen in: Suso en Lamela komen het veld op, in de plaats van Torres en Gil. Kunnen zij, net als tegen Juventus, de wedstrijd openbreken voor Sevilla?

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 22:07 rust, 22 uur 07. Vervanging bij Sevilla, Suso erin, Oliver Torres eruit wissel substitution out Oliver Torres substitution in Suso

clock 22:07 rust, 22 uur 07. Vervanging bij Sevilla, Erik Lamela erin, Bryan Gil eruit wissel substitution out Bryan Gil substitution in Erik Lamela

clock 21:56 rust, 21 uur 56.

clock 21:53 rust, 21 uur 53. Rust bij 0-1. Op de knal van Rakitic na, waren de beste kansen voor Roma. Eentje werd afgerond door Paulo Dybala. Al was het balbezit in deze eerste helft wel voor Sevilla. . Rust bij 0-1 Op de knal van Rakitic na, waren de beste kansen voor Roma. Eentje werd afgerond door Paulo Dybala. Al was het balbezit in deze eerste helft wel voor Sevilla.

clock 45+8' eerste helft eerste helft, minuut 53 match afgelopen

clock 45+6' eerste helft, minuut 51. Geweldige knal van Rakitic op de paal. Geweldige knal van Rakitic op de paal

clock 45+5' Raket van Rakitic! Bijna was daar de gelijkmaker. Ivan Rakitic haalt uit vanuit de tweede lijn. Zijn grondscherend schot spat uiteen op de paal. Rui Patricio mag nog van geluk spreken dat de bal niet tegen zijn rug in doel vliegt. De spelers van Roma graven zich in. Sevilla gaat naarstig op zoek naar de 1-1. . eerste helft, minuut 50. shot on goalpost Raket van Rakitic! Bijna was daar de gelijkmaker. Ivan Rakitic haalt uit vanuit de tweede lijn. Zijn grondscherend schot spat uiteen op de paal. Rui Patricio mag nog van geluk spreken dat de bal niet tegen zijn rug in doel vliegt. De spelers van Roma graven zich in. Sevilla gaat naarstig op zoek naar de 1-1.

clock 45+5' eerste helft, minuut 50.

clock 45+4' eerste helft, minuut 49. Sevilla kan eindelijk ook eens tegenprikken. Sevilla kan eindelijk ook eens tegenprikken

clock 45+1' Er komen 7 minuten extra tijd bij. eerste helft, minuut 46. extra time 7 - extra time Er komen 7 minuten extra tijd bij.

clock 45' eerste helft, minuut 45.

clock 45' Gele kaart voor Lorenzo Pellegrini van AS Roma tijdens eerste helft, minuut 45 yellow card Lorenzo Pellegrini AS Roma

clock 44' eerste helft, minuut 44. Dybala laat zich weer zien. Daar is Dybala weer! Hij rolt de linkerflank van Sevilla op, behaalt de achterlijn en legt terug op Pellegrini. Pellegrini wacht iets te lang om af te drukken en verspeelt de bal. Met een schwalbe wil hij nog een strafschop ontfutselen, maar Taylor trapt niet in de val en schuift hem de gele kaart onder de neus. . Dybala laat zich weer zien Daar is Dybala weer! Hij rolt de linkerflank van Sevilla op, behaalt de achterlijn en legt terug op Pellegrini. Pellegrini wacht iets te lang om af te drukken en verspeelt de bal. Met een schwalbe wil hij nog een strafschop ontfutselen, maar Taylor trapt niet in de val en schuift hem de gele kaart onder de neus.

clock 42' eerste helft, minuut 42. Tegenprik van Sevilla. De reactie van Sevilla laat niet lang op zich wachten. Ocampos vliegt naar een uitstekende voorzet vanop links. Ibañez kopt in hoekschop. Ook de hoekschop is gevaarlijk, maar Fernando hangt te vroeg in de lucht om kracht te kunnen geven aan zijn kopbal. . Tegenprik van Sevilla De reactie van Sevilla laat niet lang op zich wachten. Ocampos vliegt naar een uitstekende voorzet vanop links. Ibañez kopt in hoekschop. Ook de hoekschop is gevaarlijk, maar Fernando hangt te vroeg in de lucht om kracht te kunnen geven aan zijn kopbal.

clock 40' eerste helft, minuut 40.

clock 37' Gele kaart voor Rafa Mir van Sevilla tijdens eerste helft, minuut 37 yellow card Rafa Mir Sevilla

clock 36' eerste helft, minuut 36. Dybala (Roma) schuift de 0-1 beheerst binnen in de Europa League-finale. Dybala (Roma) schuift de 0-1 beheerst binnen in de Europa League-finale

clock 35' eerste helft, minuut 35. Dybala met de 0-1! Fit of niet fit: kruisen met de linker, dat lukt Paulo Dybala wel. Zijn schuiver is buiten bereik van Bono. Op die manier rondt hij een prachtige pass van Mancini door het centrum aardig af. . Dybala met de 0-1! Fit of niet fit: kruisen met de linker, dat lukt Paulo Dybala wel. Zijn schuiver is buiten bereik van Bono. Op die manier rondt hij een prachtige pass van Mancini door het centrum aardig af.

clock 35' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 35 door Paulo Dybala van AS Roma. 0, 1. goal Sevilla AS Roma 81' 0 1

clock 34' eerste helft, minuut 34. Sevilla haalt opgelucht adem: Roma krijgt geen strafschop van de VAR. Sevilla haalt opgelucht adem: Roma krijgt geen strafschop van de VAR

clock 33' Geen strafschop! De VAR heeft de beelden bekeken en geoordeeld dat Gudelj niet in de fout is gegaan. . eerste helft, minuut 33. var Geen strafschop! De VAR heeft de beelden bekeken en geoordeeld dat Gudelj niet in de fout is gegaan.

clock 32' eerste helft, minuut 32. Penalty? Of geen penalty? Ook nu is er eentje geveld, maar dit kan een belangrijke fase worden. Gudelj trapt Abraham per ongeluk aan. Abraham gaat met zijn hoofd naar de bal, Gudelj zwaait hoog met zijn been. Mourinho schreeuwt om een strafschop! De VAR moet raad brengen. . Penalty? Of geen penalty? Ook nu is er eentje geveld, maar dit kan een belangrijke fase worden. Gudelj trapt Abraham per ongeluk aan. Abraham gaat met zijn hoofd naar de bal, Gudelj zwaait hoog met zijn been. Mourinho schreeuwt om een strafschop! De VAR moet raad brengen.

clock 30' De prijs van vanavond: de UEFA-beker. eerste helft, minuut 30. De prijs van vanavond: de UEFA-beker

clock 25' eerste helft, minuut 25.

clock 25' eerste helft, minuut 25. Eindelijk wordt er wat gevoetbald. Sevilla geraakt tot bij de 16 van Roma, maar een voorzet vanop rechts wordt weggekopt door Ibañez. Ook Ibañez valt neer na iets gevoeld te hebben. . Eindelijk wordt er wat gevoetbald. Sevilla geraakt tot bij de 16 van Roma, maar een voorzet vanop rechts wordt weggekopt door Ibañez. Ook Ibañez valt neer na iets gevoeld te hebben.

clock 22' eerste helft, minuut 22. Nieuw kopbalduel, nieuw slachtoffer en deze keer wel bestraft door Anthony Taylor, die niet zo goed weet wat aan te vangen met alle luchtduels. Matic gooit deze keer zijn elleboog iets te veel uit naar Ocampos en krijgt er de gele kaart voor. . Nieuw kopbalduel, nieuw slachtoffer en deze keer wel bestraft door Anthony Taylor, die niet zo goed weet wat aan te vangen met alle luchtduels. Matic gooit deze keer zijn elleboog iets te veel uit naar Ocampos en krijgt er de gele kaart voor.

clock 22' Gele kaart voor Nemanja Matic van AS Roma tijdens eerste helft, minuut 22 yellow card Nemanja Matic AS Roma

clock 17' eerste helft, minuut 17. Het spel ligt weer stil: Celik is blijven liggen na een nieuw luchtduel tussen hem en Telles. . Het spel ligt weer stil: Celik is blijven liggen na een nieuw luchtduel tussen hem en Telles.

clock 16' eerste helft, minuut 16.

clock 15' eerste helft, minuut 15. Bono voorkomt een vroege voorsprong van Roma. Bono voorkomt een vroege voorsprong van Roma

clock 12' Bono voorkomt 0-1. Het begint bij Dybala en eindigt bij Bono. Daartussen zitten Celik en Spinazzola. Spinazzola krijgt een goede aflegger van de Turk en knalt van dichtbij hard naar doel. Bono botst het gevaar weg. De eerste grote kans is een feit en staat op de naam van Roma. . eerste helft, minuut 12. crucial save Bono voorkomt 0-1 Het begint bij Dybala en eindigt bij Bono. Daartussen zitten Celik en Spinazzola. Spinazzola krijgt een goede aflegger van de Turk en knalt van dichtbij hard naar doel. Bono botst het gevaar weg. De eerste grote kans is een feit en staat op de naam van Roma.

clock 11' eerste helft, minuut 11. Sevilla heeft meer de bal, maar vindt voorlopig niet de openingen. Filip Joos op Canvas. Sevilla heeft meer de bal, maar vindt voorlopig niet de openingen Filip Joos op Canvas

clock 8' eerste helft, minuut 8. Even angst in de ogen van de Roma-supporters: Paulo Dybala valt neer. Hij krijgt een tik en grijpt naar de enkel. Angst voor niets, want enkele seconden later staat de Argentijn alweer recht. . Even angst in de ogen van de Roma-supporters: Paulo Dybala valt neer. Hij krijgt een tik en grijpt naar de enkel. Angst voor niets, want enkele seconden later staat de Argentijn alweer recht.

clock 8' eerste helft, minuut 8.

clock 7' eerste helft, minuut 7. Beide ploegen lijken wel vooruit te willen spelen, maar de eerste minuten is het tempo toch eerder gezapig. Elke ploeg heeft een hoekschop gekregen, die weinig gevaar opleverden. . Beide ploegen lijken wel vooruit te willen spelen, maar de eerste minuten is het tempo toch eerder gezapig. Elke ploeg heeft een hoekschop gekregen, die weinig gevaar opleverden.

clock 6' eerste helft, minuut 6. De vraag is: hoe fit is Dybala? Hij is toch een beetje de surprise du chef... Filip Joos op Canvas. De vraag is: hoe fit is Dybala? Hij is toch een beetje de surprise du chef... Filip Joos op Canvas

clock 2' Hoofd tegen hoofd. Meteen liggen er twee spelers geveld na een luchtduel. Gudelj en Ibañez gingen vastberaden naar de bal, maar raken elkaars hoofd. Beide liggen geveld op de grond. . eerste helft, minuut 2. injury Hoofd tegen hoofd Meteen liggen er twee spelers geveld na een luchtduel. Gudelj en Ibañez gingen vastberaden naar de bal, maar raken elkaars hoofd. Beide liggen geveld op de grond.

clock 2' eerste helft, minuut 2.

clock 1' eerste helft, minuut 1.

clock 1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! Er is afgetrapt in Boedapest! Wie wint over minstens 90 minuten de UEFA-beker? Sevilla voor de 7e keer? Of wint José Mourinho zijn 6e Europese hoofdprijs? . Aftrap! Er is afgetrapt in Boedapest! Wie wint over minstens 90 minuten de UEFA-beker? Sevilla voor de 7e keer? Of wint José Mourinho zijn 6e Europese hoofdprijs?

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 20:59 vooraf, 20 uur 59. Dans en spektakel in Boedapest voor de finale. Dans en spektakel in Boedapest voor de finale

clock 20:59 vooraf, 20 uur 59. De spelers komen het veld op en worden luid aangemoedigd. De scheidsrechter van vanavond is de Brit Anthony Taylor. De toss was voor Pellegrini. . De spelers komen het veld op en worden luid aangemoedigd. De scheidsrechter van vanavond is de Brit Anthony Taylor. De toss was voor Pellegrini.

clock 20:56 vooraf, 20 uur 56.

clock 20:50 vooraf, 20 uur 50. De ceremoniële verplichtingen zijn begonnen. In de Puskas Arena is het traditioneel tijd voor de ceremonie die voorafgaat aan de finale. Er wordt gedanst, gewapperd met doeken, vuurwerk afgeschoten en tifo's worden ontrold. . De ceremoniële verplichtingen zijn begonnen In de Puskas Arena is het traditioneel tijd voor de ceremonie die voorafgaat aan de finale. Er wordt gedanst, gewapperd met doeken, vuurwerk afgeschoten en tifo's worden ontrold.

clock 20:44 100 %. José Mourinho heeft elke Europese finale die hij als trainer heeft behaald, gewonnen: - 2003, UEFA Cup met Porto - 2004, Champions League met Porto - 2010, Champions League met Inter - 2017, Europa League met Manchester United - 2022, Conference League met Roma Sevilla heeft elke Europa League-finale die het heeft gespeeld, gewonnen: - 2006 - 2007 - 2014 - 2015 - 2016 - 2020 Beiden hebben dus een foutloos rapport. . vooraf, 20 uur 44. statistics 100 % José Mourinho heeft elke Europese finale die hij als trainer heeft behaald, gewonnen: - 2003, UEFA Cup met Porto

- 2004, Champions League met Porto

- 2010, Champions League met Inter

- 2017, Europa League met Manchester United

- 2022, Conference League met Roma Sevilla heeft elke Europa League-finale die het heeft gespeeld, gewonnen:

- 2006

- 2007

- 2014

- 2015

- 2016

- 2020 Beiden hebben dus een foutloos rapport.

clock 20:39 vooraf, 20 uur 39.

clock 20:35 vooraf, 20 uur 35. Live op Canvas. Voor diegenen die liever kijken dan lezen, Karl Vannieuwkerke verwelkomt u op Canvas. . Live op Canvas Voor diegenen die liever kijken dan lezen, Karl Vannieuwkerke verwelkomt u op Canvas.

clock 20:35 Een mooi gebaar van de Sevilla-spelers voor Sergio Rico, de Sevillaanse doelman van PSG die van zijn paard is gevallen. vooraf, 20 uur 35. Een mooi gebaar van de Sevilla-spelers voor Sergio Rico, de Sevillaanse doelman van PSG die van zijn paard is gevallen.

clock 20:34 Ook het Olympisch stadion in Rome zit vol:. vooraf, 20 uur 34. Ook het Olympisch stadion in Rome zit vol:

clock 20:33 vooraf, 20 uur 33.

clock 20:33 vooraf, 20 uur 33.

clock 20:28 Garantie op de doelpunten. Als we de statistieken mogen geloven krijgen vanavond veel goals te zien. Sinds de omvorming van de UEFA Cup naar de Europa League kregen we in de 13 finales gemiddeld net geen 3 doelpunten per wedstrijd te zien. . vooraf, 20 uur 28. statistics Garantie op de doelpunten Als we de statistieken mogen geloven krijgen vanavond veel goals te zien. Sinds de omvorming van de UEFA Cup naar de Europa League kregen we in de 13 finales gemiddeld net geen 3 doelpunten per wedstrijd te zien.

clock 20:16 vooraf, 20 uur 16. Geschiedenis speelt niet mee vanavond. Voor hen is het normaal om deze finale te spelen, voor ons is het iets buitengewoon. Vanavond start iedereen op gelijke voet. . José Mourinho, trainer Roma. Geschiedenis speelt niet mee vanavond. Voor hen is het normaal om deze finale te spelen, voor ons is het iets buitengewoon. Vanavond start iedereen op gelijke voet. José Mourinho, trainer Roma

clock 20:15 vooraf, 20 uur 15. We zullen vechten om te winnen! José Luis Mendilibar, trainer Sevilla. We zullen vechten om te winnen! José Luis Mendilibar, trainer Sevilla

clock 20:10 vooraf, 20 uur 10. Roma en Sevilla strijden straks voor de Europa League-trofee. Roma en Sevilla strijden straks voor de Europa League-trofee

clock 20:01 vooraf, 20 uur 01. Sevilla met vaste basisploeg. Mendilibar neemt geen risico's: hij rekent op zijn vaste ploeg om Roma te verslaan. Enkel linksback Acuna wordt noodgedwongen vervangen, hij moest in de extra tijd van de halve finale tegen Juventus met rood naar de kant en zal vanavond in de tribunes van de Puskas Arena met gemengde gevoelens moeten toekijken hoe zijn vervanger Alex Telles het ervan af brengt. De 11 van Sevilla: Bono, Alex Telles, Gudelj, Badé, Jésus Navas, Rakitic, Fernando, Bryan Gil, Oliver Torres, Ocampos en En-Nesyri. . Sevilla met vaste basisploeg Mendilibar neemt geen risico's: hij rekent op zijn vaste ploeg om Roma te verslaan. Enkel linksback Acuna wordt noodgedwongen vervangen, hij moest in de extra tijd van de halve finale tegen Juventus met rood naar de kant en zal vanavond in de tribunes van de Puskas Arena met gemengde gevoelens moeten toekijken hoe zijn vervanger Alex Telles het ervan af brengt. De 11 van Sevilla: Bono, Alex Telles, Gudelj, Badé, Jésus Navas, Rakitic, Fernando, Bryan Gil, Oliver Torres, Ocampos en En-Nesyri.

clock 19:44 vooraf, 19 uur 44. Mourinho verrast: Dybala fit. De afgelopen 2 maanden stond Paulo Dybala meer aan de kant, dan dat hij kon spelen. Opnieuw overschaduwde een blessure de Argentijn zijn seizoenseinde. De vraag of hij de Europa League-finale kon halen was er één met een groot vraagteken. Roma-coach Mourinho heeft geantwoord. Dybala staat gewoon in de basis, naast de andere trouwe basispionnen van de Portugees. Belotti is het slachtoffer. De 11 van Roma: Rui Patricio, Ibanez, Smalling, Mancini, Spinazzola, Matic, Cristante, Zeki Celik, Pellegrini, Abraham en Dybala. . Mourinho verrast: Dybala fit De afgelopen 2 maanden stond Paulo Dybala meer aan de kant, dan dat hij kon spelen. Opnieuw overschaduwde een blessure de Argentijn zijn seizoenseinde. De vraag of hij de Europa League-finale kon halen was er één met een groot vraagteken. Roma-coach Mourinho heeft geantwoord. Dybala staat gewoon in de basis, naast de andere trouwe basispionnen van de Portugees. Belotti is het slachtoffer. De 11 van Roma: Rui Patricio, Ibanez, Smalling, Mancini, Spinazzola, Matic, Cristante, Zeki Celik, Pellegrini, Abraham en Dybala.

clock 19:43 vooraf, 19 uur 43.

clock 19:40 vooraf, 19 uur 40.

clock 19:35 vooraf, 19 uur 35. De weg van Roma naar de finale. Roma kwam niet als groepswinnaar uit de poulefase van de Europa League. Stadsgenoot van de tegenstander van vandaag, Betis, was onverslaanbaar. De tweede plek leverde wel de overwintering op, maar ook een vervroegde terugkeer naar het Europese toneel. Al viel de loting voor Mourinho's troepen al bij al mee. Roma ging voorbij Salzburg, Sociedad, Feyenoord en Leverkusen om in de finale te geraken. . De weg van Roma naar de finale Roma kwam niet als groepswinnaar uit de poulefase van de Europa League. Stadsgenoot van de tegenstander van vandaag, Betis, was onverslaanbaar. De tweede plek leverde wel de overwintering op, maar ook een vervroegde terugkeer naar het Europese toneel. Al viel de loting voor Mourinho's troepen al bij al mee. Roma ging voorbij Salzburg, Sociedad, Feyenoord en Leverkusen om in de finale te geraken.

clock 19:24 vooraf, 19 uur 24. De weg van Sevilla naar de finale. Sevilla begon zijn Europees seizoen in de Champions League, maar eindigde derde in een groep met - ondertussen finalist - Manchester City, Borussia Dortmund en Kopenhagen. Ook de loting in de Europa League viel - op papier dan - niet echt mee voor de Sevillista's . PSV, Fenerbahce, maar vooral Manchester United en Juventus gingen voor de bijl op weg naar de finale. . De weg van Sevilla naar de finale Sevilla begon zijn Europees seizoen in de Champions League, maar eindigde derde in een groep met - ondertussen finalist - Manchester City, Borussia Dortmund en Kopenhagen. Ook de loting in de Europa League viel - op papier dan - niet echt mee voor de Sevillista's. PSV, Fenerbahce, maar vooral Manchester United en Juventus gingen voor de bijl op weg naar de finale.

clock 18:31 vooraf, 18 uur 31.

clock 18:31 vooraf, 18 uur 31.

clock 18:27 vooraf, 18 uur 27. Veel sfeer in Boedapest. De supporterstroepen van beide legioenen zijn zich aan het opwarmen. De kelen worden gesmeerd in de voorziene supportersdorpen verspreid over de Hongaarse hoofdstad. En die leveren nu al mooie taferelen aan beide kanten! . Veel sfeer in Boedapest De supporterstroepen van beide legioenen zijn zich aan het opwarmen. De kelen worden gesmeerd in de voorziene supportersdorpen verspreid over de Hongaarse hoofdstad. En die leveren nu al mooie taferelen aan beide kanten!

clock 18:17 Deze felbegeerde beker van 15 kg staat op het spel vanavond:. vooraf, 18 uur 17. Deze felbegeerde beker van 15 kg staat op het spel vanavond:

clock 18:05 Bekijk de weg naar de finale van Sevilla:. vooraf, 18 uur 05. Bekijk de weg naar de finale van Sevilla:

clock 14:22 De supporters stromen toe in Boedapest. Deze piloot, die zelf een Roma-fan blijkt te zijn, had ongetwijfeld de vlucht van zijn leven:. vooraf, 14 uur 22. De supporters stromen toe in Boedapest. Deze piloot, die zelf een Roma-fan blijkt te zijn, had ongetwijfeld de vlucht van zijn leven:

clock 12:01 vooraf, 12 uur 01. Specialist Sevilla heeft de Europa League/UEFA-cup al 6 keer gewonnen. Specialist Sevilla heeft de Europa League/UEFA-cup al 6 keer gewonnen

clock 06:49 vooraf, 06 uur 49. Vorig jaar: Eintracht Frankfurt. Vorig seizoen won Eintracht Frankfurt de Europa League door het Schotse Rangers in een strafschoppenreeks met 5-4 te verslaan. Na 90 en 120 minuten stond er 1-1 op het bord in het Estadio Ramon Sanchez Pizjuan, de thuishaven van Sevilla. . Vorig jaar: Eintracht Frankfurt Vorig seizoen won Eintracht Frankfurt de Europa League door het Schotse Rangers in een strafschoppenreeks met 5-4 te verslaan. Na 90 en 120 minuten stond er 1-1 op het bord in het Estadio Ramon Sanchez Pizjuan, de thuishaven van Sevilla.

clock 06:47 vooraf, 06 uur 47. Europa beter dan thuis. Zowel Sevilla als Roma heeft een Europese triomf nodig om het seizoen op te poetsen. Sevilla is na 2 trainerswissels pas 11e in La Liga en stond een tijdlang nipt boven de degradatiestreep. Sinds José Luis Mendilibar overnam gaan de resultaten in stijgende lijn. In de Serie A is Roma zesde, wat recht geeft op een stek in de Europa League. Winst in de finale van woensdag levert een ticket voor de groepsfase van de Champions League op. . Europa beter dan thuis Zowel Sevilla als Roma heeft een Europese triomf nodig om het seizoen op te poetsen. Sevilla is na 2 trainerswissels pas 11e in La Liga en stond een tijdlang nipt boven de degradatiestreep. Sinds José Luis Mendilibar overnam gaan de resultaten in stijgende lijn.



In de Serie A is Roma zesde, wat recht geeft op een stek in de Europa League.



Winst in de finale van woensdag levert een ticket voor de groepsfase van de Champions League op.

clock 06:46 vooraf, 06 uur 46. De finales van Mourinho. Roma-coach José Mourinho won 2 keer de Champions League (Porto 2004 en Inter 2010), evenveel keer de Europa League (Porto 2003 en Manchester United 2017) en 1 keer de Conference League (Roma 2022). Vijf finales, vijf bekers: een rapport van 100 procent. "Sevilla heeft wel de ervaring in finales, maar geschiedenis telt niet op het terrein. Wij hebben met Roma de voorbije jaren ook veel Europese wedstrijden gespeeld", aldus "The Special One". "Het wordt voor ons een historische en onvergetelijke finale." . De finales van Mourinho Roma-coach José Mourinho won 2 keer de Champions League (Porto 2004 en Inter 2010), evenveel keer de Europa League (Porto 2003 en Manchester United 2017) en 1 keer de Conference League (Roma 2022). Vijf finales, vijf bekers: een rapport van 100 procent.



"Sevilla heeft wel de ervaring in finales, maar geschiedenis telt niet op het terrein. Wij hebben met Roma de voorbije jaren ook veel Europese wedstrijden gespeeld", aldus "The Special One". "Het wordt voor ons een historische en onvergetelijke finale."

clock 06:30 vooraf, 06 uur 30. Kijk naar de finale op Sporza. Karl Vannieuwkerke is uw gastheer op Canvas, waar hij Gert Verheyen en Arnar Vidarsson als gasten ontvangt. De tv-uitzending wordt ook gestreamd op deze pagina. Filip Joos is de commentator met dienst. . Kijk naar de finale op Sporza Karl Vannieuwkerke is uw gastheer op Canvas, waar hij Gert Verheyen en Arnar Vidarsson als gasten ontvangt. De tv-uitzending wordt ook gestreamd op deze pagina.



Filip Joos is de commentator met dienst.

clock 31-05-2023 31-05-2023.

clock 23:45 vooraf, 23 uur 45. Zevende trofee voor Sevilla? Recordhouder Sevilla won de Europa League en zijn voorganger de UEFA-cup al zes keer: 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 en 2020. Telkens het in de finale stond, won het die ook. . Zevende trofee voor Sevilla? Recordhouder Sevilla won de Europa League en zijn voorganger de UEFA-cup al zes keer: 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 en 2020. Telkens het in de finale stond, won het die ook.



clock 23:41 vooraf, 23 uur 41.

clock 23:41 vooraf, 23 uur 41. Sevilla-coach: "Geschiedenis liegt niet". José Luis Mendilibar, de coach van Sevilla, beseft hoe belangrijk de Europa League is voor de club."Sevilla was de voorbije twintig jaar de beste ploeg in deze competitie", liet hij optekenen. "De geschiedenis liegt niet." "Tegenstander Roma is een defensief zeer sterke ploeg, ze hebben bovendien niet veel kansen nodig om te scoren. Het is een moeilijk team om tegenover te staan, ze spelen graag erg laag." "Ik denk niet dat wij de favoriet zijn. En als dat wel zo is, kan het me niet schelen. Het wordt anders dan tegen Manchester United of Juventus. Maar wij gaan met onze zelfde wapens proberen ook Roma te verslaan." . Sevilla-coach: "Geschiedenis liegt niet" José Luis Mendilibar, de coach van Sevilla, beseft hoe belangrijk de Europa League is voor de club."Sevilla was de voorbije twintig jaar de beste ploeg in deze competitie", liet hij optekenen. "De geschiedenis liegt niet."



"Tegenstander Roma is een defensief zeer sterke ploeg, ze hebben bovendien niet veel kansen nodig om te scoren. Het is een moeilijk team om tegenover te staan, ze spelen graag erg laag."



"Ik denk niet dat wij de favoriet zijn. En als dat wel zo is, kan het me niet schelen. Het wordt anders dan tegen Manchester United of Juventus. Maar wij gaan met onze zelfde wapens proberen ook Roma te verslaan."

clock 23:37 - Vooraf Vooraf, 23 uur 37

clock Opstelling Sevilla. Bono, Jesús Navas, Loïc Badé, Nemanja Gudelj, Alex Telles, Lucas Ocampos, Fernando, Oliver Torres, Ivan Rakitic, Bryan Gil, Youssef En-Nesyri Opstelling Sevilla Bono, Jesús Navas, Loïc Badé, Nemanja Gudelj, Alex Telles, Lucas Ocampos, Fernando, Oliver Torres, Ivan Rakitic, Bryan Gil, Youssef En-Nesyri

clock Opstelling AS Roma. Rui Patrício, Gianluca Mancini, Chris Smalling, Roger Ibañez, Zeki Çelik, Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini, Nemanja Matic, Leonardo Spinazzola, Paulo Dybala, Tammy Abraham Opstelling AS Roma Rui Patrício, Gianluca Mancini, Chris Smalling, Roger Ibañez, Zeki Çelik, Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini, Nemanja Matic, Leonardo Spinazzola, Paulo Dybala, Tammy Abraham