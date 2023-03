LIVE: Union ziet af in Berlijn, Moris voorkomt tot twee keer toe openingsgoal

clock 25' eerste helft, minuut 25. Union claimt hands. Vrije trap voor Union en in de herneming kan El Azzouzi uithalen vanuit de tweede lijn. Zijn schot wordt afgeblokt en bij Union claimen ze hands. Ref Grinfeld gaat er niet op in en ook de VAR grijpt niet in. . Union claimt hands Vrije trap voor Union en in de herneming kan El Azzouzi uithalen vanuit de tweede lijn. Zijn schot wordt afgeblokt en bij Union claimen ze hands. Ref Grinfeld gaat er niet op in en ook de VAR grijpt niet in.

clock 23' eerste helft, minuut 23. Nu toch al enkele minuten weer wat meer rust in de tent achterin bij Union. Bert Sterckx op Radio 1. Nu toch al enkele minuten weer wat meer rust in de tent achterin bij Union. Bert Sterckx op Radio 1

clock 21' Gele kaart voor Yorbe Vertessen van Union tijdens eerste helft, minuut 21 yellow card Yorbe Vertessen Union

clock 20' eerste helft, minuut 20. Geel voor Vertessen. De eerste gele kaart van de wedstrijd is voor Vertessen, die wel heel stevig doorging op Thorsby. Union raakt voorlopig niet onder de omknelling uit. . Geel voor Vertessen De eerste gele kaart van de wedstrijd is voor Vertessen, die wel heel stevig doorging op Thorsby. Union raakt voorlopig niet onder de omknelling uit.

clock 19' eerste helft, minuut 19. Knappe save van Moris op gevaarlijke kopkans. Knappe save van Moris op gevaarlijke kopkans

clock 17' Moris houdt Union weer overeind! Moris is voorlopig de held bij Union. Hij gaat op de corner goed plat op een gevaarlijke kopbal van Behrens en stopt de poging in twee tijden. Union ziet af in Berlijn. . eerste helft, minuut 17. crucial save Moris houdt Union weer overeind! Moris is voorlopig de held bij Union. Hij gaat op de corner goed plat op een gevaarlijke kopbal van Behrens en stopt de poging in twee tijden. Union ziet af in Berlijn.

clock 16' eerste helft, minuut 16. De druk van Union Berlijn houdt aan. Burgess moet nog eens ingrijpen op een gevaarlijke hoge voorzet en staat een nieuwe hoekschop toe. . De druk van Union Berlijn houdt aan. Burgess moet nog eens ingrijpen op een gevaarlijke hoge voorzet en staat een nieuwe hoekschop toe.

clock 15' eerste helft, minuut 15. Kopbal botst naast het Brusselse doel. Kopbal botst naast het Brusselse doel

clock 11' eerste helft, minuut 11. Moris voorkomt een vroege achterstand. Moris voorkomt een vroege achterstand

clock 10' eerste helft, minuut 10. De hoekschop levert nieuwe dreiging van de thuisploeg op. De bal wordt doorgekopt tot bij Doekhi, maar die is te verrast om zijn kopbal te kadreren. . De hoekschop levert nieuwe dreiging van de thuisploeg op. De bal wordt doorgekopt tot bij Doekhi, maar die is te verrast om zijn kopbal te kadreren.

clock 9' Moris houdt Becker van de 1-0! De eerste grote kans van de wedstrijd is voor Union Berlijn. Juranovic krijgt de bal tot bij Becker in de zestien. Die haalt in één tijd uit met een botsend schot. Moris moet zich helemaal strekken om de bal over de lat te duwen. . eerste helft, minuut 9. crucial save Moris houdt Becker van de 1-0! De eerste grote kans van de wedstrijd is voor Union Berlijn. Juranovic krijgt de bal tot bij Becker in de zestien. Die haalt in één tijd uit met een botsend schot. Moris moet zich helemaal strekken om de bal over de lat te duwen.

clock 9' eerste helft, minuut 9. De thuisploeg toont toch het meeste initiatief. Opnieuw een gevaarlijke voorzet vanaf rechts, maar gelukkig voor Union gaat die aan alles en iedereen voorbij. . De thuisploeg toont toch het meeste initiatief. Opnieuw een gevaarlijke voorzet vanaf rechts, maar gelukkig voor Union gaat die aan alles en iedereen voorbij.

clock 5' eerste helft, minuut 5. Optimistische poging van Boniface van heel ver. Optimistische poging van Boniface van heel ver

clock 4' eerste helft, minuut 4. Nieuwe handschoenen voor Moris. Even een kort oponthoud. Er is iets aan de hand met de handschoenen van Moris en dus doet hij een ander paar aan. . Nieuwe handschoenen voor Moris Even een kort oponthoud. Er is iets aan de hand met de handschoenen van Moris en dus doet hij een ander paar aan.

clock 3' eerste helft, minuut 3. De eerste corner van de wedstrijd levert niks op voor de thuisploeg. Union probeert zelfs uit te breken in de omschakeling, maar ook dat leidt tot niks. . De eerste corner van de wedstrijd levert niks op voor de thuisploeg. Union probeert zelfs uit te breken in de omschakeling, maar ook dat leidt tot niks.

clock 3' eerste helft, minuut 3. Union Berlijn komt een eerste keer piepen. Becker kan zich doorzetten in de zestien, zijn voorzet wordt door Burgess in corner gewerkt. . Union Berlijn komt een eerste keer piepen. Becker kan zich doorzetten in de zestien, zijn voorzet wordt door Burgess in corner gewerkt.

clock 1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Scheidsrechter Orel Grinfeld fluit de wedstrijd tussen Union en Union op gang. Kan de Belgische vicekampioen de Duitse naamgenoot in bedwang houden? . Aftrap Scheidsrechter Orel Grinfeld fluit de wedstrijd tussen Union en Union op gang. Kan de Belgische vicekampioen de Duitse naamgenoot in bedwang houden?

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 18:13 vooraf, 18 uur 13. Ajax uitgeschakeld. Union Berlijn moest door zijn tweede plek in de groepsfase een tussenronde spelen om door te stoten naar de 1/8e finales. De Duitsers bleken in die play-offronde van de Europa League te sterk voor het zwalpende Ajax. In Amsterdam bleef het nog bij een 0-0-gelijkspel, maar in Berlijn klaarde Union de klus met een 3-1-overwinning. . Ajax uitgeschakeld Union Berlijn moest door zijn tweede plek in de groepsfase een tussenronde spelen om door te stoten naar de 1/8e finales. De Duitsers bleken in die play-offronde van de Europa League te sterk voor het zwalpende Ajax. In Amsterdam bleef het nog bij een 0-0-gelijkspel, maar in Berlijn klaarde Union de klus met een 3-1-overwinning.