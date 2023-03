LIVE (18u45): Union kan geen beroep doen op sterkhouder Teuma tegen Union, El Azzouzi vervanger

clock 07:46

vooraf, 07 uur 46. Union Berlin-coach op zijn hoede: "Willen verrassen". "We hadden het in onze thuiswedstrijd erg moeilijk tegen Union", herinnerde Union Berlin-coach Urs Fischer zich nog de verrassende 0-1. "Ze speelden eerder defensief en zakten diep in. Wij kregen de bal, en daar hadden we het heel moeilijk mee. We kwamen maar moeizaam tot kansen. We gaan het nu proberen op een andere manier te doen en te verrassen." In de Bundesliga staat Union Berlin knap derde, met 44 punten na 23 speeldagen. In de laatste drie wedstrijden werden wel slechts 2 punten behaald. "In de laatste wedstrijd tegen Keulen (0-0, red.) kwamen we tot 26 voorzetten", verdedigde Fischer zich. "Dat betekent dat je voor doel komt. Je doet dan toch ook zaken goed." "Maar het klopt wel dat de ballen niet altijd nauwkeurig waren. Dat is belangrijk in de beslissende zone voor doel. Het is daar druk, met veel spelers op weinig ruimte, dus de voorzetten moeten precies zijn. Daar moeten we in verbeteren." Union Berlin scoorde in vier van haar laatste vijf wedstrijden niet. .